İstanbul'da buruk bir gece!
Koray Durkal yazdı.
Bu sezon Bundesliga’da tuhaf bir şekilde dış saha takımı profili çizen Borussia Mönchengladbach, Medipol Başakşehir maçına da orta alanda baskıyla başladı. İlk 20 dakikalık bölümde özellikle kenardan ortalarla etkili olmaya çalışan Gladbach tek pozisyonunu Thuram’ın kafa vuruşuyla buldu ancak kaleci Mert Günok müthiş bir refleksle topu kornere çeldi.Bu pozisyondan sonra Başakşehir özellikle sağ taraftan Caiçara ve Visca ile oldukça etkili olmaya başladı. Özellikle Visca 23.dakikada maçın en net pozisyonunu buldu. Ancak o kadar acemice hareket etti ki topu düzeltip vurma şansı varken aceleyle şutunu çekti ve Başakşehir’i öne geçirme şansını da kaçırmış oldu. İkinci yarı da benzer bir tabloyla başladı. Borussia Mönchengladbach ilk 10 dakikada baskı kurup Raffael ve Embolo ile etkili olmaya çalışsa da sahneye çıkan Crivelli maçın gidişatını değiştiren isim oldu.
54.dakikada önce rakipten topu kapıp ardından savunma arkasına atan Crivelli’nin pasında Visca topu ağlara göndererek Medipol Başakşehir’i öne geçirdi.
B PLANI YOK
Golden sonra Alman ekibinin gardı tamamen düştü ve tıpkı golde olduğu gibi savunma arkasında geniş boşluklar bırakmaya başladı. Klopp ve Tuchel tedrisatından geçen Marco Rose beraberliği kurtarsa da bir B planının olmadığını da gösterdi. Bir parantez de Okan Buruk için açalım rakibin organizasyonlarını çok doğru analiz etmiş... Rakip kanatlardan gelmek istediğinde ikili üçlü sıkıştırmalarla topu kaparak hızlı hücumlara dönüştürdü. Başakşehir’in golü de böyle bir pozisyon sonrası geldi. Ancak sonrasında harcanan pozisyonlar ve rakibin şans eseri bulduğu gol İstanbul’da buruk bir geceye neden oldu.
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