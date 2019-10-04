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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazarlar
04.10.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

İstanbul'da buruk bir gece!

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr

Koray Durkal yazdı.

Bu sezon Bundesliga’da tuhaf bir şekilde dış saha takımı profili çizen Borussia Mönchengladbach, Medipol Başakşehir maçına da orta alanda baskıyla başladı. İlk 20 dakikalık bölümde özellikle kenardan ortalarla etkili olmaya çalışan Gladbach tek pozisyonunu Thuram’ın kafa vuruşuyla buldu ancak kaleci Mert Günok müthiş bir refleksle topu kornere çeldi.Bu pozisyondan sonra Başakşehir özellikle sağ taraftan Caiçara ve Visca ile oldukça etkili olmaya başladı. Özellikle Visca 23.dakikada maçın en net pozisyonunu buldu. Ancak o kadar acemice hareket etti ki topu düzeltip vurma şansı varken aceleyle şutunu çekti ve Başakşehir’i öne geçirme şansını da kaçırmış oldu. İkinci yarı da benzer bir tabloyla başladı. Borussia Mönchengladbach ilk 10 dakikada baskı kurup Raffael ve Embolo ile etkili olmaya çalışsa da sahneye çıkan Crivelli maçın gidişatını değiştiren isim oldu.
54.dakikada önce rakipten topu kapıp ardından savunma arkasına atan Crivelli’nin pasında Visca topu ağlara göndererek Medipol Başakşehir’i öne geçirdi.

B PLANI YOK

Golden sonra Alman ekibinin gardı tamamen düştü ve tıpkı golde olduğu gibi savunma arkasında geniş boşluklar bırakmaya başladı. Klopp ve Tuchel tedrisatından geçen Marco Rose beraberliği kurtarsa da bir B planının olmadığını da gösterdi. Bir parantez de Okan Buruk için açalım rakibin organizasyonlarını çok doğru analiz etmiş... Rakip kanatlardan gelmek istediğinde ikili üçlü sıkıştırmalarla topu kaparak hızlı hücumlara dönüştürdü. Başakşehir’in golü de böyle bir pozisyon sonrası geldi. Ancak sonrasında harcanan pozisyonlar ve rakibin şans eseri bulduğu gol İstanbul’da buruk bir geceye neden oldu.

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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