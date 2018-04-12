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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
12.04.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

Fizik futbolu Tiki Taka’yı eledi

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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Koray Durkal
Koray Durkal
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Manchester City-Liverpool ve Roma-Barcelona eşleşmelerinin sonucu şunu gösterdi: ‘Tiki taka futbolu, fizik futboluna yenildi.’

ŞAMPİYONLAR Ligi’nde geçen sezon PSG evinde Barcelona’yı 4-0 yendiğinde herkes “Bu iş bitti” demişti.  Bir tek Luis Enrique tura inanıyor ve “PSG bize 4 attıysa biz de onlara 6 atabiliriz” diyordu. Ve öyle de oldu; Barcelona, PSG’yi 6-1 mağlup ederek hem turladı hem de tarihin en büyük geri dönüşlerinden birine imza attı.

Tam 1 yıl sonra bu kez aynı duruma Barcelona düştü. Evinde 4-1 yendiği Roma deplasmanına “Tur atladım, Aşıklar Çeşmesi’ni gezeyim” duygusuyla giden Katalanlar, 90 dakikanın sonunda büyük bir hezimet yaşadı. Roma, Barcelona’yı 3-0 yenip 34 yıl sonra 1 numaralı kupada yarı final gördü.

Roma’nın hücum futbolu düşkünü hocası Di Francesco da Luis Enrique gibi inancını korumuş ve “Neden sonuna kadar inanmayıp, beklenmedik bir şey başarabileceğimizi umut etmeyelim?” demişti. Ve Barcelona’ya son 10 yılın en büyük darbesini vurdu. Roma ne kadro, ne de hoca kalitesi olarak Barça’nın seviyesindeydi ama rakibine futbol dersi verdi.

Barcelona’nın son bir yılda içinde yer aldığı iki mucizevi maç şunu gösterdi: Artık farklı skorlar bile günümüz futbolunda tur garantisi olmayabiliyor.  Hakem hatasına kurban gitmese ilk maçı 3-0 kaybeden Manchester City de Liverpool’u eleyebilirdi.  Juventus da Real Madrid'i eleyebilirdi ama son dakikada gelen penaltı bir mucizeye daha izin vermedi.

Diğer yandan M.City-Liverpool ve Roma-Barcelona eşleşmesinin sonucunu şöyle de okuyabiliriz: ‘Tiki taka futbolunun yenilgisi’. Zira Roma da Liverpool da fizik güce ve doğrudan kaleye giden bir futbol oynuyor. Zaten son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid de ‘dikine futbol’un zaferini teyid etti ki bu sezon da şampiyonluğun favorisi.

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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