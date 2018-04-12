Fizik futbolu Tiki Taka’yı eledi

ŞAMPİYONLAR Ligi’nde geçen sezon PSG evinde Barcelona’yı 4-0 yendiğinde herkes “Bu iş bitti” demişti. Bir tek Luis Enrique tura inanıyor ve “PSG bize 4 attıysa biz de onlara 6 atabiliriz” diyordu. Ve öyle de oldu; Barcelona, PSG’yi 6-1 mağlup ederek hem turladı hem de tarihin en büyük geri dönüşlerinden birine imza attı.

Tam 1 yıl sonra bu kez aynı duruma Barcelona düştü. Evinde 4-1 yendiği Roma deplasmanına “Tur atladım, Aşıklar Çeşmesi’ni gezeyim” duygusuyla giden Katalanlar, 90 dakikanın sonunda büyük bir hezimet yaşadı. Roma, Barcelona’yı 3-0 yenip 34 yıl sonra 1 numaralı kupada yarı final gördü.

Roma’nın hücum futbolu düşkünü hocası Di Francesco da Luis Enrique gibi inancını korumuş ve “Neden sonuna kadar inanmayıp, beklenmedik bir şey başarabileceğimizi umut etmeyelim?” demişti. Ve Barcelona’ya son 10 yılın en büyük darbesini vurdu. Roma ne kadro, ne de hoca kalitesi olarak Barça’nın seviyesindeydi ama rakibine futbol dersi verdi.

Barcelona’nın son bir yılda içinde yer aldığı iki mucizevi maç şunu gösterdi: Artık farklı skorlar bile günümüz futbolunda tur garantisi olmayabiliyor. Hakem hatasına kurban gitmese ilk maçı 3-0 kaybeden Manchester City de Liverpool’u eleyebilirdi. Juventus da Real Madrid'i eleyebilirdi ama son dakikada gelen penaltı bir mucizeye daha izin vermedi.

Diğer yandan M.City-Liverpool ve Roma-Barcelona eşleşmesinin sonucunu şöyle de okuyabiliriz: ‘Tiki taka futbolunun yenilgisi’. Zira Roma da Liverpool da fizik güce ve doğrudan kaleye giden bir futbol oynuyor. Zaten son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid de ‘dikine futbol’un zaferini teyid etti ki bu sezon da şampiyonluğun favorisi.