Espor Arena geliyor!
Geçtiğimiz günlerde Riot Games Türkiye İletişim Direktörü Erdinç İyikul ile beraberdim. Kendisiyle League of Legends’in büyüyen ekosistemini ve gelecek sezon yapılacak yeni lig sistemini konuştuk.
İyikul, ‘Öncelikle şunu söylemeliyim önümüzdeki sezon çok farklı olacak. Daha kurumsal bir League of Legends bizi bekliyor. Ligden düşmenin kalkacak olması, 10 takımlı olması ve getirilen kriterlerle birlikte espor sürdürülebilir, güçlü ve uzun vadeli bir yatırım haline gelecek.’ dedi.
Riot Games Türkiye Ofisi, gerçekten büyük projelere kafa yoruyor. Monotonluktan son derece uzaklar. Her an yeni bir şeyin peşindeler. Taşıdıkları heyecan yeni dönemde önemli gelişmeleri de beraberinde getirecek.
Yatırımlar tamamen ekosistem üzerine. Alt yapısıyla, profesyonel ligiyle ve yayın sistemiyle tıpkı futbol gibi ele alınıyor. Bir Euroleague ya da NBA modellemesi diyebiliriz. Ancak düşmenin olmaması bir rahatlık değil. Beraberinde önemli sorumlulukları da getirecek. Akademi Ligi ile de geleceğin esporcuları da devamlı beslenecek.
Getirilen ortaklık sistemi de son derece önemli. Takımların bu lige dahil olmaları o kadar kolay olmayacak. Mutlaka 3 ile 5 yıl arasındaki plan ve projelerini sunmak zorundalar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş’ın yanı sıra lige diğer süper lig takımları da bu oluşum içinde olmak için büyük çaba içindeler.
Bir müjde daha vereyim. Çok yakında Türkiye'de esporun önemli bir adresi olacak. Şimdilik yeri sır gibi saklanan Espor Arena projesi için de çalışmalar sürüyor.
Espor doğru adımlarla giderek büyüyor. Türkiye'nin futboldan sonra en önemli sporu olur mu sorusuna yanıtım da hazır;
'Neden Olmasın'...
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