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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.07.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Espor Arena geliyor!

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr

Geçtiğimiz günlerde Riot Games Türkiye İletişim Direktörü Erdinç İyikul ile beraberdim. Kendisiyle League of Legends’in büyüyen ekosistemini ve gelecek sezon yapılacak yeni lig sistemini konuştuk.

İyikul, ‘Öncelikle şunu söylemeliyim önümüzdeki sezon çok farklı olacak. Daha kurumsal bir League of Legends bizi bekliyor. Ligden düşmenin kalkacak olması, 10 takımlı olması ve getirilen kriterlerle birlikte espor sürdürülebilir, güçlü ve uzun vadeli bir yatırım haline gelecek.’ dedi.

Riot Games Türkiye Ofisi, gerçekten büyük projelere kafa yoruyor. Monotonluktan son derece uzaklar. Her an yeni bir şeyin peşindeler. Taşıdıkları heyecan yeni dönemde önemli gelişmeleri de beraberinde getirecek.

Yatırımlar tamamen ekosistem üzerine. Alt yapısıyla, profesyonel ligiyle ve yayın sistemiyle tıpkı futbol gibi ele alınıyor. Bir Euroleague ya da NBA modellemesi diyebiliriz. Ancak düşmenin olmaması bir rahatlık değil. Beraberinde önemli sorumlulukları da getirecek. Akademi Ligi ile de geleceğin esporcuları da devamlı beslenecek.

Getirilen ortaklık sistemi de son derece önemli. Takımların bu lige dahil olmaları o kadar kolay olmayacak. Mutlaka 3 ile 5 yıl arasındaki plan ve projelerini sunmak zorundalar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş’ın yanı sıra lige diğer süper lig takımları da bu oluşum içinde olmak için büyük çaba içindeler.

Bir müjde daha vereyim. Çok yakında Türkiye'de esporun önemli bir adresi olacak. Şimdilik yeri sır gibi saklanan Espor Arena projesi için de çalışmalar sürüyor.

Espor doğru adımlarla giderek büyüyor. Türkiye'nin futboldan sonra en önemli sporu olur mu sorusuna yanıtım da hazır;

'Neden Olmasın'...

 

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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