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Haber Giriş: 24.01.2020 - 07:29,Son Güncelleme:/

Çimşir'e zaman lazım

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr

İLK maçta alınan 2-0’lık galibiyetin verdiği rahatlık Trabzonspor’a yaramadı. Hüseyin Cimşir takımının topa daha çok sahip olarak bu avantajı kullanmasını istedi ancak Mehmet Özdilek’in oyun planı tüm dengeleri bozdu.

 Denizlispor ilk 25 dakikalık bölümde rakip sahada karşı presi o kadar başarılı uyguladı ki Trabzonspor’u sürekli hataya zorlayarak 22 dakikada skoru 2-0’a getirdi. Özellikle Estupinan’ın Trabzon savunması ve orta sahası arasındaki pas alışverişini bozan presi Hüseyin Cimşir’in N’Diaye üzerinden kurduğu tüm oyun planını da bozdu. Zaten 25.dakikada N’Diaye’ye gönderdiği not da bunun en önemli göstergesiydi.

TRABZONSPOR’U KALECi ERCE TAŞIDI

Denizli'nin istekli futboluna Nwakaeme‘nin gördüğü kırmızı kart da eklenince Trabzonspor maçı penaltılara götürmek zorunda kaldı. Trabzonspor, oyun olarak beklentilerin altında kaldı ancak maçtaki kritik kurtarışlarını seri penaltılarda da sürdüren Erce Kardeşler takımını çeyrek finale taşıdı. Hüseyin Cimşir devraldığı düzene kendi dokunuşlarını eklemeye çalışıyor ama o eğlenerek oyundan keyif alan oyuncuları dün sahada göremedik. Sanırım o dokunuşlar için biraz daha zamana ihtiyaç var.

Çimşire zaman lazım

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Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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