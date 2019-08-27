Bir fotoğraftan daha fazlası

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
27.08.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

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Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr

Bu hafta sonu Camp Nou’da çok enteresan bir karşılaşma izledik. Real Betis karşısında Messi ve Suarez gibi yıldızlar sakatlıkları nedeniyle tribünde otururken, Barcelona formasını 16 yaşındaki Ansu Fati giyiyordu.

Tam 6 yıl boyunca yetiştiği La Masia’dan çıkan ve ilk kez A takım formasını giyen Ansu kısa süreli performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Ancak onun performansı kadar maç sonu sosyal medyada çığ gibi büyüyen bir fotoğraf karesi büyük ilgi gördü.

Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi maç sonunda sarılarak tebrik ettiği Ansu Fati ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Messi'nin aslında bu pozu bilinçli olarak verdiğini ve FC Barcelona'ya bir mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Gereksiz transferler yerine La Masia'ya sahip çıkılmasını, Ansu Fati ve Carles Perez gibi kendi değerlerinin sahada olması gerektiğini anlatmak ister gibiydi.

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Messi’nin oğlu sosyal medyayı salladı

Şüphesiz Camp Nou’da oynanan Barcelona-R.Betis maçında Ansu Fati kadar konuşulan bir diğer isim de Messi’nin küçük oğlu Mateo oldu. Daha önce de Liverpool’un galibiyeti sonrası koyu Barcelona taraftarı olan abisi Thiago’yu kızdırmak için Liverpool’u tuttuğunu söyleyen Mateo, bu özelliğini Betis maçında da sürdürünce ortaya ilginç görüntüler çıktı. Suarez’in o anlara verdiği tepki ve Messi’nin kahkahaları kısa sürede sosyal medyada en çok izlenen anlardan birine dönüştü. Mateo’nun bu anları 20 milyon kişi tarafından görüntülendi.

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Neymar pazarı el yakıyor

PSG’den ayrılmayı kafasına koyan Neymar’ın nereye gideceği hala netleşmiş değil. Barcelona’ya dönmek isteyen futbolcunun talipleri de sürekli artıyor. Barcelona’nın ezeli rakibi Real Madrid’den sonra Juventus’un da devreye girmesi Neymar pazarını iyiden iyiye kızıştırdı. Barcelona Semedo, Dembele artı 100 milyon Euro, Real Madrid James Rodriguez, Gareth Bale ve 100 milyon Euro teklif ederken Juventus ise Dybala artı 100 milyon Euro ile transfere hızlı bir giriş yaptı. Bu transferde Barcelona hala bir adım önde. Bakalım Camp Nou’ya haber gönderen Neymar eski formasına yeniden kavuşabilecek mi?

Ferdi Kadıoğlu fenomenine hazır olun

Son yazımda Eduardo Camavinga ve Jadon Sancho gibi genç yıldızlardan söz ederken bizde de şans bulmaları halinde başta Ferdi Kadıoğlu gibi pek çok yetenekli ismin çıkış yapabileceğini belirtmiştim. Fenerbahçe’nin 2-1’lik Başakşehir galibiyetinde asistiyle başrol oynayan Ferdi, her geçen hafta potansiyelini göstermeye devam ediyor. Ferdi daha çok yolun başında ancak böyle devam ederse kısa sürede Fenerbahçe tribünlerinin en büyük yıldızı haline gelebilir.

Haftanın sözü: “Diagne 22 yaşında Juventus'tan transfer edildi. Vedat Muriqi ise 22 yaşında Giresunspor'dan transfer edildi. Geldikleri noktaya bakın. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin” (Uğur Meleke)

 

 

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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