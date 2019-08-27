Bir fotoğraftan daha fazlası
Bu hafta sonu Camp Nou’da çok enteresan bir karşılaşma izledik. Real Betis karşısında Messi ve Suarez gibi yıldızlar sakatlıkları nedeniyle tribünde otururken, Barcelona formasını 16 yaşındaki Ansu Fati giyiyordu.
Tam 6 yıl boyunca yetiştiği La Masia’dan çıkan ve ilk kez A takım formasını giyen Ansu kısa süreli performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Ancak onun performansı kadar maç sonu sosyal medyada çığ gibi büyüyen bir fotoğraf karesi büyük ilgi gördü.
Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi maç sonunda sarılarak tebrik ettiği Ansu Fati ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Messi'nin aslında bu pozu bilinçli olarak verdiğini ve FC Barcelona'ya bir mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Gereksiz transferler yerine La Masia'ya sahip çıkılmasını, Ansu Fati ve Carles Perez gibi kendi değerlerinin sahada olması gerektiğini anlatmak ister gibiydi.
Messi’nin oğlu sosyal medyayı salladı
Şüphesiz Camp Nou’da oynanan Barcelona-R.Betis maçında Ansu Fati kadar konuşulan bir diğer isim de Messi’nin küçük oğlu Mateo oldu. Daha önce de Liverpool’un galibiyeti sonrası koyu Barcelona taraftarı olan abisi Thiago’yu kızdırmak için Liverpool’u tuttuğunu söyleyen Mateo, bu özelliğini Betis maçında da sürdürünce ortaya ilginç görüntüler çıktı. Suarez’in o anlara verdiği tepki ve Messi’nin kahkahaları kısa sürede sosyal medyada en çok izlenen anlardan birine dönüştü. Mateo’nun bu anları 20 milyon kişi tarafından görüntülendi.
Neymar pazarı el yakıyor
PSG’den ayrılmayı kafasına koyan Neymar’ın nereye gideceği hala netleşmiş değil. Barcelona’ya dönmek isteyen futbolcunun talipleri de sürekli artıyor. Barcelona’nın ezeli rakibi Real Madrid’den sonra Juventus’un da devreye girmesi Neymar pazarını iyiden iyiye kızıştırdı. Barcelona Semedo, Dembele artı 100 milyon Euro, Real Madrid James Rodriguez, Gareth Bale ve 100 milyon Euro teklif ederken Juventus ise Dybala artı 100 milyon Euro ile transfere hızlı bir giriş yaptı. Bu transferde Barcelona hala bir adım önde. Bakalım Camp Nou’ya haber gönderen Neymar eski formasına yeniden kavuşabilecek mi?
Ferdi Kadıoğlu fenomenine hazır olun
Son yazımda Eduardo Camavinga ve Jadon Sancho gibi genç yıldızlardan söz ederken bizde de şans bulmaları halinde başta Ferdi Kadıoğlu gibi pek çok yetenekli ismin çıkış yapabileceğini belirtmiştim. Fenerbahçe’nin 2-1’lik Başakşehir galibiyetinde asistiyle başrol oynayan Ferdi, her geçen hafta potansiyelini göstermeye devam ediyor. Ferdi daha çok yolun başında ancak böyle devam ederse kısa sürede Fenerbahçe tribünlerinin en büyük yıldızı haline gelebilir.
Haftanın sözü: “Diagne 22 yaşında Juventus'tan transfer edildi. Vedat Muriqi ise 22 yaşında Giresunspor'dan transfer edildi. Geldikleri noktaya bakın. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin” (Uğur Meleke)
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