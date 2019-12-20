Bir bizdeki yardımcılara bakın bir de onlara

CV’LERİ KİTAP OLUR

Fatih Terim’in yardımcılarını biliyoruz, ‘malum sebeplerle’ nasıl gündeme geldiklerini de. Ancak Ersun Yanal’ın teknik ekibi kimlerden oluşur, bilmiyoruz. Keza Abdullah Avcı’nın da öyle. Beşiktaş’a geldiği gün yardımcı olarak getirdiği Orhan Ak polemiğiyle en azından birini öğrenme şansımız olmuştu. Yine de bu teknik adamlar kimlerdir, nereden gelmişlerdir, futbol altyapıları nereye dayanır, hangi eğitimi almışlardır en ufak bilgimiz yok. Ükemizde maalesef onlar sadece kağıt üstünde görünürler. Galibiyette tüm başarı teknik direktöre aittir, mağlubiyette ise forma kutsaldır, futbolcular bu ağırlığı kaldıramamıştır. Teknik ekibe dair en ufak bir şey duymayız, görmeyiz.

Avrupa’da ise durum bambaşka. Scout ekipleri gelecek vaat eden yardımcı antrenörleri de izlerler. Bu yardımcıların öyle önemli CV’leri ve hikayeleri vardır ki deyim yerindeyse üzerine kitaplar yazılır.

Guardiola yetkilerini Arteta’ya bırakabiliyorsa, Klopp bilgisine hayran olduğu Linders’in planına sadık kalıyorsa, Mourinho, Sacramento’nun farklı fikirleriyle yeni yollar bulurum diyebiliyorsa başarıya giden yolun “her şeyi ben bilirim” klişesinden geçmediğini anlamak gerek.

HEPSİ ARTIK BİRER KAHRAMAN

MIKEL ARTETA(M.CİTY/37 YAŞINDA)

Arsenal'den emekli olur olmaz Guardiola’nın ekibine dahil oldu. Kulüpteki üçüncü ayında Arsenal maçı vardı. Eski hocası Wenger’in oyun planlarını ve ne yapmaları gerektiğini bir sunumla Guardiola’ya anlattı. Onun fikirlerinden çok etkilenen Guardiola, “bu hafta yetkiler Mikel’de” diyerek bunu tüm oyunculara duyurdu. O hafta Arteta, Mendy ve Sterling ikilisine sol kanadı nasıl kullanmaları gerektiğini anlattı. Özellikle Mendy’e son çizgiye kadar inip içeri pas atmasını istedi. Ve gol tıpkı Arteta’nın anlattığı gibi oldu. Şimdi o Arteta, Arsenal’in listesinde ilk sırada.

BİLDİĞİ DİLLER: İspanyolca, Baskça, Katalanca, İngilizce, Fransızca, Portekizce, İtalyanca

PEPIJIN LINDERS (LİVERPOOL/36 YAŞINDA)

Klopp yıllarca birlikte çalıştığı Zeljko Buvac takımdan ayrıldığında herkes onun en önemli adamını kaybettiğini düşünüyordu. Ancak Klopp, “hayatta herkesin yeri dolar. Yeni yardımcım muhteşem şekilde İngilizce konuşuyor ve oyunun ansiklopedik bilgisine sahip” diyerek Linders’e övgüler yağdırmıştı. Ve o Linders, Şampiyonlar Ligi finalinden bir hafta önce muhteşem bir plana imza attı. Takımı Marbella’ya götüren Linders, Benfica B takımıyla gizli bir maç organize etti. Maç öncesi rakibe sunum yaparak Tottenham’ın oyun tarzını taklit etmelerini istedi. O maçtaki stratejinin aynısını finale yansıtan Liverpool, kupanın sahibi oldu.

BİLDİĞİ DİLLER: Flemenkçe, İngilizce, Portekizce, Fransızca, İtalyanca.

JOAO SACRAMENTO (TOTTENHAM/30 YAŞINDA)

Güney Galler Üniversitesi’nde öğretim görevlisiyken Mourinho’nun oyun metodolojisi üzerine bir sunum hazırlayan Sacramento, 10 yıl önce bu çalışmasını Mourinho’ya da gönderdi. Bir maçta yaşanabilecek tüm senaryoları hazırlayan ve üzerine modeller yapan Sacramento, idolü Mourinho ile bugün en büyük hayalim dediği Şampiyonlar Ligi’nde yer alıyor.

BİLDİĞİ DİLLER: İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce

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