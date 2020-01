Bakın kulüpler kimleri işe alıyor

Bu sözler transfer sihirbazı olarak tanıdığımız Sevilla Sportif Direktörü Monchi’ye ait. Futbolun geleceğinin ‘Big Data (Büyük Veri) ve Yapay Zeka’da’ olduğunu söyleyen Monchi, büyümek isteyen kulüplerin bu iki kavramdan bağımsız hareket etmesinin artık mümkün olmadığını vurguluyor ve ekliyor; “Dijitalleşme sürecine ayak uyduramayanlar muazzam bir zayıflık yaşayacaklar...” Haksız da sayılmaz dünyanın en önde gelen kulüpleri ekiplerini artık bu yönde geliştiriyorlar.

HARVARD VE CAMBRIDGE FUTBOLUN HİZMETİNDE

Arsenal, Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü’nden mezun, fizik ve matematik alanlarında yüksek lisans yapmış, dünyaca ünlü Candy Crush oyununun geliştiricilerinden Rus veri bilimcisi Mikhail Zhilkin ile çalışmaya başladı. Zhilkin ile bu alanda Arsenal için çalışan 4 kişilik ekibin 3’ü ise Sarah Rudd, Susana Ferreras ve Tolly Coburn gibi kadın uzmanlardan oluşuyor. Liverpool’un Ian Graham liderliğinde William Spearman, Tim Waskett ve Dafydd Steele’den oluşan dört kişilik bir araştırma ekibi var. Bu ekibin üyeleri Harvard ve Cambridge Üniversitesi gibi önemli üniversitelerin matematik ve fizik alanlarından doktora derecesiyle mezun olmuş kişiler.

TRANSFERLERDE SON SÖZÜ ONLAR SÖYLÜYOR

Sahadaki her aksiyonu, her pası, her taç atışını, her ikili mücadeleyi bir gol olasılığına dönüştürmek için çalışıyorlar. Bunun için tüm dünya liglerindeki yüz binlerce vuruşun nerede gerçekleştiğine ve ne sıklıkta golle sonuçlandığına kadar tüm verileri bir araya getirip en iyi olasılıkları buluyorlar. Veri biliminin avantajlarından biri de tüm oyuncuları aynı anda görebilmeleri. Oyuncuların topa dokunma ve sahadaki konum verilerinden yola çıkarak kimin iyi performans gösterdiğinden, ileride kimi transfer edebileceklerine kadar pek çok bilgiye bu sayede ulaşabiliyorlar. Artık transferlerde scoutlar kadar onlar da söz sahibi çünkü riski minimum seviyeye indiriyorlar.

IAN GRAHAM: FÜZE İZLEME TEKNOLOJİSİ KULLANIYORUZ

Liverpool'un araştırma direktörü Ian Graham yaptıkları çalışmalar hakkında bakın neler söylüyor; “her maçta tüm oyuncuların nerede olduklarını saniyede 25 kare ile görebiliyoruz. Bunu optik izlemeyle yapıyoruz. Füzeleri izlemek için kullanılan teknolojinin aynısı. Bir insanı takip etmek bir füzeden çok daha kolay. En azından daha yavaş hareket ediyorlar.

KLOPP'U BU SAYEDE ALDILAR

Graham, Jürgen Klopp’un göreve getirilmesinde veri biliminin nasıl bir rol oynadığını da şöyle açıklıyor; “Kulübün sahipleri ve tüm meslektaşlarım, Klopp’un ve onun ekibi Dortmund’un büyük hayranlarıydık. Avrupa’nın en heyecan verici futbolunu oynuyorlardı ve mali krize rağmen Bayern Münih’in önünde iki kez lig şampiyonu oldular. Ancak Dortmund’daki son sezonu felaketti. Düşme hattına kadar geldiler ve Klopp için her şeyin bittiği söyleniyordu. Ancak analizimiz oldukça farklı bir şey gösterdi. Bu yüzden son 10 sezondaki Bundesliga performanslarını analiz ettim ve şu sonuçla karşılaştım. Dortmund gösterdiği iyi performansa rağmen son 10 yılın en şanssız ikinci takımıydı ve o sezon Klopp’a mal edilmişti.” İşte Endüstri 4.0 olarak isimlendirilen dördüncü sanayi devriminin gerçekleştiği günümüz koşullarında artık rakiplerimiz bir adım değil dört adım önümüzde. Birbirinden yetenekli genç yazılımcı ve analizciler kurdukları yerli startuplarla dünya devleriyle yarışırken biz hala olmayan futbolumuzla VAR olma savaşı veriyoruz.

