Avrupa'da gençlik rüzgarı esiyor
Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Avrupa’nın 4 büyük ligindeki pek çok karşılaşmayı elimden geldiğince izlemeye çalıştım.
Almanya’da Borussia Dortmund, Fransa’da Rennes, İngiltere’de Arsenal, Chelsea, Leicester City, Hull City ve İspanya’da Sevilla genç oyuncularına şans vererek onların hem kendi potansiyellerini hem de takımlarını ne kadar üst seviyelere taşıyabileceklerini gösterdi.
Özellikle Rennes’in 16 yaşındaki oyuncusu Eduardo Camavinga’nın PSG’yi yıkan performansı sadece Fransa’da değil tüm dünyada konuşuldu. Genç oyuncu yüksek pas yüzdesi, ikili mücadelelerdeki top saklayabilme özelliği ve hızıyla tüm dikkatleri üzerine çekerek daha şimdiden 100 milyon Euro'luk bonservis değeriyle adından söz ettirmeye başladı.
Dortmund’da Jadon Sancho rüzgarı esmeye devam ediyor. Geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen 19 yaşındaki futbolcu performansıyla sadece Almanya’da değil ülkesi İngiltere’de de adından sıkça söz ettiriyor. Leicester City’de ise 22 yaşındaki James Maddison ve 23 yaşındaki Çağlar Soyüncü haftanın öne çıkan isimleri oldu.
Yaşanan mali krizler ve yabancı kontenjanından dolayı bizde de gençler bu sezon daha fazla şans bulacak gibi. Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş’ta Muhayer Oktay, Trabzonspor’da Yusuf Sarı, Galatasaray’da Yunus Akgün ve Celil Yüksel çıkış yapabilecek isimler.
Yeter ki hocaları onlara güvensin...
Avrupa’da haftanın öne çıkan isimleri;
Bundesliga
Julian Brandt (DORTMUND / 23)
Jadon Sancho (DORTMUND / 19)
Fransa Ligue 1
Eduardo Camavinga (RENNES / 16)
La Liga
Sergio Reguilon (SEVİLLA / 23)
Premier League
Dani Ceballos (ARSENAL / 23)
Mason Mount (CHELSEA / 20)
James Maddison (LEICESTER / 22)
Çağlar Soyüncü (LEICESTER / 23)
Max Aarons (HULL CİTY / 19)
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