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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.08.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Avrupa'da gençlik rüzgarı esiyor

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Avrupa’nın 4 büyük ligindeki pek çok karşılaşmayı elimden geldiğince izlemeye çalıştım.

Almanya’da Borussia Dortmund, Fransa’da Rennes, İngiltere’de Arsenal, Chelsea, Leicester City, Hull City ve İspanya’da Sevilla genç oyuncularına şans vererek onların hem kendi potansiyellerini hem de takımlarını ne kadar üst seviyelere taşıyabileceklerini gösterdi.

Özellikle Rennes’in 16 yaşındaki oyuncusu Eduardo Camavinga’nın PSG’yi yıkan performansı sadece Fransa’da değil tüm dünyada konuşuldu.  Genç oyuncu yüksek pas yüzdesi, ikili mücadelelerdeki top saklayabilme özelliği ve hızıyla tüm dikkatleri üzerine çekerek daha şimdiden 100 milyon Euro'luk bonservis değeriyle adından söz ettirmeye başladı.

Dortmund’da Jadon Sancho rüzgarı esmeye devam ediyor. Geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen 19 yaşındaki futbolcu performansıyla sadece Almanya’da değil ülkesi İngiltere’de de adından sıkça söz ettiriyor. Leicester City’de ise 22 yaşındaki James Maddison ve 23 yaşındaki Çağlar Soyüncü haftanın öne çıkan isimleri oldu.

Yaşanan mali krizler ve yabancı kontenjanından dolayı bizde de gençler bu sezon daha fazla şans bulacak gibi. Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş’ta Muhayer Oktay, Trabzonspor’da Yusuf Sarı, Galatasaray’da Yunus Akgün ve Celil Yüksel çıkış yapabilecek isimler.

Yeter ki hocaları onlara güvensin...

Avrupa’da haftanın öne çıkan isimleri;

Bundesliga

Julian Brandt                       (DORTMUND / 23)

Jadon Sancho                     (DORTMUND / 19)

Fransa Ligue 1

Eduardo Camavinga         (RENNES / 16)

La Liga

Sergio Reguilon                  (SEVİLLA / 23)

Premier League

Dani Ceballos                      (ARSENAL / 23)

Mason Mount                    (CHELSEA / 20)

James Maddison                (LEICESTER / 22)

Çağlar Soyüncü                  (LEICESTER / 23)

Max Aarons                         (HULL CİTY / 19)

 

 

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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