2018’de de teknoloji konuşacağız

Yazıya gelen olumlu tepkiler ve sonrasında izlediğim Real Madrid-Barcelona maçında kullanılan teknolojiyi gördükten sonra bu konuyu biraz daha sürdürme kararı aldım.

Oyuncunun gözünden bakış

Intel’in Replay Technologies şirketini satın almasının ardından, iki şirket ortak kaynaklarını bir araya getirerek Intel 360 Replay teknolojisini yarattı. Intel ve La Liga arasındaki yeni iş ortaklığıyla Intel 360 Yeniden Oynatma teknolojisi hem Barcelona hem de Real Madrid'in kendi sahalarındaki tüm lig maçlarında kullanılmaya başlandı. Hız, rotasyon ve G-kuvvetini ölçen sensörlerden etkileyici sanal gerçeklik teknolojilerine kadar pek çok detayın yer aldığı bu teknolojiye son El Clasico ile birlikte bir sanal kamera sayesinde oyuncunun bakış açısından karşılaşmayı görme yeteneği sağlayan ‘Be The Player’ ile karşılaştık.

Geleceğin yıldızlarını buluyorlar

Son dönemde Golden State Warriors’un yıldızı Kevin Durant’in de desteklediği oluşumlardan biri de Overtime. Geleceğin basketbol yıldızlarını bulmak için çalışan bir teknolojiye sahip olan Overtime, son dönemde sosyal medyayı da videolarıyla kasıp kavuran Zion Williamson, Luther Muhammad ve LaMelo Ball gibi yetenekleri ortaya çıkardı. Overtime’ın en büyük amacı ise yeni nesil spor ağını 15-18 yaş arası gençlerle yeniden inşa etmek.

Yelkencilikte tüm bilinenler değişecek

Uzun yıllar boyunca profesyonel denizcilerin odak noktası hava, rüzgâr ve izleyecekleri rota olmuştur. Bunu yıkmak isteyen Almanya Yelken Takımı, denizcilerin de verilerini toplamak için SAP ile özel bir ortaklık kurdu. Takımın fitness seviyelerini takip ederek her bireyin performansını optimize etmek için SAP SE'nin biyometrik sensörlerini Volvo Open Race'de hayata geçirdi. Yarışlarda dayanıklılık son derece önemli olduğu için kullanılan sensörler mürettebatta yer alan her kişinin bireysel ihtiyaçlarına göre sürekli geribildirim sağlıyor. Bu yenilik sayesinde sporcular sınırlarını nereye kadar zorlayabileceklerini ve nasıl fark yaratabileceklerini öğrenecek.

Yayıncılıkta yeni bir boyut

Spor yayıncılığı da gelişen teknolojilerle birlikte farklı bir boyuta geçiş için çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan biri olan ThirdEye Gen Inc isimli şirket ürettikleri özel gözlükler ve kulaklıklarla artırılmış bir gerçeklikle 7-8 maçı aynı anda izleme imkânı sunuyor. 10 metre mesafeden 90 inçlik yüksek çözünürlüklü bir ekranı izlemeye eşdeğer teknoloji üreten firma, bunu sadece yayıncılıkla sınırlandırmayıp sporcuların gözünden de farklı deneyimler sunmayı planlıyor.

Steve Jobs’un da dediği gibi;

‘Küçük başlayın, büyük düşünün’…

Herkese güzel bir yıl diliyorum!