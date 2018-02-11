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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Yazarlar>Kenan BAŞARAN>Zor fikstür öncesi son idman

Zor fikstür öncesi son idman

BURSA’da Vida’lı savunma tutmayınca Güneş, dün Pepe-Medel ikilisiyle başladı. Medel, geç uyum sağladı ama hâlihazırda da takımın en iyilerinden biri.

Hürriyet Haber
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Kenan Başaran

Kenan BAŞARAN

Alanya’yı yenerek İstanbul’a gelen Karabük’ün Dolmabahçe’de biraz direnmesini bekliyordum. Fakat sahada sadece Karabük forması giyen 11 adam vardı; ortada bir ‘takım’ yoktu.

Hal böyle olunca Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı idman maçlarından bile kolay bir maç oynadı.

Başakşehir’in bine yakın pas yaptığı Karabük karşısında Beşiktaş da topu dolaştırmakta zorlanmadı. Dün Güneş’in öğrencileri kanattan içe, içten kanada ‘al ver’ler ve üçgenler oluşturarak, sadece Quaresma’ya endeksli oyundan bir nebze de olsa uzaklaştı. Bu da kaleye atılan şut sayısını artırdı.

F.BAHÇE’DEKİ GİBİ

Rakibin zayıflığının da etkisiyle Pepe, öne çıkmada cüretkâr davrandı ve bunun semeresini de gol atarak aldı. Golde dikkat çeken nokta Gönül’ün F.Bahçe günlerindeki gibi ön direkten topu arkaya aşırtmasıydı.

Kolaylaşan maçta Güneş, her zamankinden daha erken davranıp 56’da iki oyuncu değişikliği yaptı. Ancak Negredo konusunda muhalefet koymak zorundayım. İlk devrenin sonunda 2 pozisyona girdi. Kaçırdı ama evvelki haftalarda pozisyona girmekte dai sıkıntılıydı. Tribünler, adını bağırarak moral verdi. Karabük, onun kendini bulmasını sağlayacağı bir rakipti. Güneş, biraz daha sabretmeliydi. Çıkarken vaziyetin iyi olmadığını yine sezen tribünler oldu ve uzun süre “Negredo” diye bağırdı.

‘KANKALIK’ OLMUŞ BİLE

Maçın ikinci devresinin tek esprisi Love’ın Vodafone Park’ta sahne alacak olmasıydı. Ki ‘Kral’, ilk girdiği pozisyonda klas bir dokunuşla ‘siyah beyaz gol’le tanıştı.

Bu golde de dikkatimi çeken sevinç anıydı: Talisca ve Quaresma’nın Love’ın sevincine epey bir süre katılması, bu üçlü arasında çoktan bir ‘kankalık’ oluştuğunu gösteriyordu.

Beşiktaş, attığından fazlasını kaçırdı. Talisca, iki gol attı ikisi de ‘futbolu sevdirme okulları’nda örnek gösterilecek gollerdi.

Beşiktaş, zorlu süreç öncesi en kolay rakiple oynadı. Bundan sonra Karabük gibi başka bir rakip olmayacak. Ama dün alınan 3 puanla zirve takımlarıyla biraz daha yakınlaştı ve bu da lige motivasyonunu elbette artıracaktır.

MAÇIN ADAMI: TALISCA

ZİHNEN ligden düşmüş güçsüz rakip karşısında mücadeleye dayalı performans oyuncusu seçmeyeceğim. Ancak ‘sanatsal performans’a bakarak gecenin adamı Anderson Talisca diyeceğim.

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