Zor fikstür öncesi son idman

Alanya’yı yenerek İstanbul’a gelen Karabük’ün Dolmabahçe’de biraz direnmesini bekliyordum. Fakat sahada sadece Karabük forması giyen 11 adam vardı; ortada bir ‘takım’ yoktu.

Hal böyle olunca Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı idman maçlarından bile kolay bir maç oynadı.

Başakşehir’in bine yakın pas yaptığı Karabük karşısında Beşiktaş da topu dolaştırmakta zorlanmadı. Dün Güneş’in öğrencileri kanattan içe, içten kanada ‘al ver’ler ve üçgenler oluşturarak, sadece Quaresma’ya endeksli oyundan bir nebze de olsa uzaklaştı. Bu da kaleye atılan şut sayısını artırdı.

F.BAHÇE’DEKİ GİBİ

Rakibin zayıflığının da etkisiyle Pepe, öne çıkmada cüretkâr davrandı ve bunun semeresini de gol atarak aldı. Golde dikkat çeken nokta Gönül’ün F.Bahçe günlerindeki gibi ön direkten topu arkaya aşırtmasıydı.

Kolaylaşan maçta Güneş, her zamankinden daha erken davranıp 56’da iki oyuncu değişikliği yaptı. Ancak Negredo konusunda muhalefet koymak zorundayım. İlk devrenin sonunda 2 pozisyona girdi. Kaçırdı ama evvelki haftalarda pozisyona girmekte dai sıkıntılıydı. Tribünler, adını bağırarak moral verdi. Karabük, onun kendini bulmasını sağlayacağı bir rakipti. Güneş, biraz daha sabretmeliydi. Çıkarken vaziyetin iyi olmadığını yine sezen tribünler oldu ve uzun süre “Negredo” diye bağırdı.

‘KANKALIK’ OLMUŞ BİLE

Maçın ikinci devresinin tek esprisi Love’ın Vodafone Park’ta sahne alacak olmasıydı. Ki ‘Kral’, ilk girdiği pozisyonda klas bir dokunuşla ‘siyah beyaz gol’le tanıştı.

Bu golde de dikkatimi çeken sevinç anıydı: Talisca ve Quaresma’nın Love’ın sevincine epey bir süre katılması, bu üçlü arasında çoktan bir ‘kankalık’ oluştuğunu gösteriyordu.

Beşiktaş, attığından fazlasını kaçırdı. Talisca, iki gol attı ikisi de ‘futbolu sevdirme okulları’nda örnek gösterilecek gollerdi.

Beşiktaş, zorlu süreç öncesi en kolay rakiple oynadı. Bundan sonra Karabük gibi başka bir rakip olmayacak. Ama dün alınan 3 puanla zirve takımlarıyla biraz daha yakınlaştı ve bu da lige motivasyonunu elbette artıracaktır.

MAÇIN ADAMI: TALISCA

ZİHNEN ligden düşmüş güçsüz rakip karşısında mücadeleye dayalı performans oyuncusu seçmeyeceğim. Ancak ‘sanatsal performans’a bakarak gecenin adamı Anderson Talisca diyeceğim.