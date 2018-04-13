Yılmaz Vural’ın Monchı’si olsaydı

- Roma’nın tarihi zaferinde ışığın tutulması gereken belki de en önemli isim Monchi. Yani İspanyol sportif direktör. Bu sezon başında Sevilla’dan Roma’ya geldi. 17 yıl sportif direktörlüğünü yaptığı Sevilla’da yaptığı işler dillere destan. Üst üste 3 UEFA Kupası şampiyonluğu var. Toplamda 9 kupa...

- Esvabı mucizesi şu: Çok yüksek bedeller ödemeden, iyi kadrolar kurması. İşte onun altına imza attığı bazı transferler:Reyes, Dani Alves, Sergio Ramos, Babptista, Navas, Adriano, Fabiano, Kanoute, Rakitic, Negredo.

- Nihayetinde bizim Cengiz’i de Roma’ya götürdü. Fakat belki de Roma için esas dokunuşu teknik direktörlük koltuğunda yaptı. Kulübeyi Eusebio Di Francesco’ye teslim etti. Siz olsanız ikinci ligde kümede kalma savaşı veren takımları çalıştıran, İtalya’nın en üst liginde de en iyi derecesi altıncılık olan bir hocayı zirveye oynayacak takımın başına getirir misiniz?

- Monchi hiç tereddüt etmeden onu Roma’nın imparatoru yaptı. Çünkü Di Francesco’nun sınırlı olanaklarla Sassuolo’da yaptıklarını önemsedi. “Kıtlıkta Sassuolo gibi bir takımı Seria A’da tutan adam Roma’da daha fazlasını yapabilir” dedi. Ve şu gün itibarıyla da haklı çıkmış görünüyor. Yanılabilirdi de elbet. Tam da yıllardır, “Fatih Terim gelsin de kümede kalma savaşı veren takımları çalıştırsın bakalım” diyen Yılmaz Vural’ın aradığı bir adam Monchi.

Tavla arkadaşı mı arıyorsunuz?

- Mühim olan bir sportif direktörün inandığı bir takımı tasarlamasıdır. Bunun için de ‘söz-yetki-karar’a sahip olmasıdır. Monchi’nin Roma’daki deneyimi bizim buralarda sportif direktörle çalışmak isteyenlerin kulağına bir kez daha küpe olsun.

- Modern bir sportif direktörün artık şu konularda eğitim alması şart:

1-) Yabancı dil(ler)

2-) Spor pazarlaması

3-) Spor finansmanı

4-) Personel yönetimi

5-) İletişim uzmanlığı

6-) Spor hukuku

- Ama bir kez daha altını çizmekte yarar var: Tüm bu donanımlara sahip olsa bile elinde yetkisi olmayan bir sportif direktör size başarı sağlamayacaktır. Başkana vae hocaya etkisi olmayan sportif direktör kenar süsüdür.

- Monchi modelini göze almayan yönetimler ‘ağabey modeli’ne devam etsinler! En azından canları sıkıldığında tavla oynarlar.

BEŞİKTAŞ İÇİN GALATASARAY KAZANMALI

- BEŞİKTAŞ, bugün hem Akhisar hem de ‘Cuma sendromu’yla mücadele edecek. Galatasaray’ın deplasman fobisi gibi, siyah beyazlıların da Güneş ile birlikte cuma fobisi var. 9 Cuma maçında 18 puan kaybı var. Bir kez galip gelebildi.

- Beşiktaş, Akhisar’ı yenerse gözünü Galatasaray-Başakşehir maçına çevirecek. İlk bakışta bu maçta beraberlik Beşiktaş’ın lehine görünüyor, öyle ya iki rakibi de puan kaybetmiş olacak. Ancak bence Beşiktaş için bu maçtaki en iyi sonuç Galatasaray’ın kazanması. Çünkü Beşiktaş’ın Başakşehir ile maçı yok ama Galatasaray ile var. Beşiktaş’ın şampiyon olabilmesi için Galatasaray’ın onun rakibi olması gerekiyor, kalan fikstüre bakınca. Başakşehir’in lider olduğu bir durumda Beşiktaş’ın kendi göbeğini kesme şansı yok. Ama Galatasaray lider olursa Beşiktaş’ın kendi kaderini kendisinin çizme olanağı var. Elbet tüm faraziler derbiye kadar puan kaybı olmaması halinde geçerli.