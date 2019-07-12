Yeniden eski Fenerbahçe

Ali Koç, sadece Fenerbahçe’ye değil, Türkiye futboluna da değişim vaat ediyordu. Ancak onca bedelin karşılığında bir yıl sonra o mavi gömlekli adamın yerinde gördüğümüz onun suretinde Aziz Yıldırım...

Geçen sene bu zamanlar manşetlerde mavi gömleğinin kollarını sıyırıp, yumruğunu göğe kaldırmış mavi gözlü adamın saçtığı umut rüzgârları esiyordu. Çünkü Aziz Yıldırım efsanesini tarihi oy farkıyla deviren Ali Koç, sadece Fenerbahçe’ye değil, Türkiye futboluna da değişim vaat ediyordu. Yabancı sportif direktör, Phillip Cocu ile Hollanda ekolü ve onlarca genç oyuncuyla, ‘üreten Fenerbahçe’ diyerek yola çıktı.

Oysa ilk değişim, değişim vaadini ertelemek olmalıydı; kulübün inanılmaz borcunu gördükten sonra. Aykut Kocaman ile devam ederek, önceliği mali restorasyona vermeliydi. Ne var ki kongreyi kazandıran ‘değişim’ sloganın ağırlığına boyun eğdi. Ama aynı koç maç skorlarına göre hafta hafta değişim iddiasından hızla vazgeçti.

- Volkan Demirel’in kadro dışı bırakılması ve geri alınması

- Cocu’nun gönderilmesi

- Koeman ile ‘Acaba olur’ mu denemesi

- Hayallere uymadığı söylenen Ersun Yanal’ın getirilmesi

- Sezon başı transferlerin fiyasko çıkması

- Devre arası transferlerinin tutmaması...

‘Yeniden’ denilerek hedelenen o eski şaşalı Fenerbahçe, haftalarca küme düşme hattı eteklerinde gezdi. Yıllar sonra dönüp puan tablosuna baktığımızda çekilen acı gözükmeyecek, çünkü takım sezonu 6. bitirmiş görünecek. Oysa çok önceki sezonlarda daha kötü derece yaparken bile geçen sezon ki kadar ıstırap çekilmedi.

Böylesine büyük bedelin Fenerbahçe’ye bıraktığı bir iki kazanım olmalıydı, değil mi? Misal:

- Berke Özer’e güvenilerek bu sezon kale verilebilmeliydi.

- Barış Alıcı takımın bankosu olabilmeliydi.

Öyle ya, siz Türkiye’ye yeni bir kulüp yapısının mümkün olduğunu söylediniz.

Fakat, onca kederin getirdiği yer ‘Yeniden Emre Belözoğlu’ oldu. Peşinen övülen Koç’un vizyonu 38 yaşındaki Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’yi Kruse’ye anlatma misyonu oldu!

Peki Volkan Demirel’in suçu ne o zaman? Neden hâlâ arafta bekliyor? Emre’nin anlatacağı kültürü, Volkan daha iyi anlatır zira o kültürün kendisi bizzat Volkan’dır.

Siz bize Emre ve Volkan kültürlü Fenerbahçe’yi değil, Barış’lı Berk’li yeni kültürlü Fenerbahçe’yi söz vermemiş miydiniz? İş buysa, o halde Aziz Yıldırım da Comolli’nin yerine CEO olsun. Daha başarılı olur zira bugün yapılan, ‘Yeniden’ eski Fenerbahçe’ye dönüştür. Bir oyuncu F.Bahçe’ye imza atmadan önce kültürünü öğrenmiş olmalı. Hani o klişe deyimle oyuncu şunu demeli: “F.Bahçe’nin büyüklüğünü biliyorum...”

Merih Demiral’a Juventus kültürünü anlatmanın gereği var mı? Peki Cocu’lu başlangıçta sonuna kadar gidilseydi ne olurdu? Öyle veya böyle yine kümede kalınırdı ama hiç değilse ‘eski düzen’i de yenmiş olacaktınız. Ancak onca bedelin karşılığında bir yıl sonra o mavi gömlekli adamın yerinde gördüğümüz onun suretinde Aziz Yıldırım’dır.

Ha Fenerbahçe bu sezon şampiyon olabilir mi? Olabilir elbet. Lakin mesele şampiyonluk değildi ki... Bakın Emre de diyor: “F.Bahçe’de bazen şampiyonluk da yetmez... Koç’a da yetmeyebilir...”

HAZIR MISIN? PUANIN SİLİNECEK VE ŞAMPİYONLUĞU KAYBEDECEKSİN!

2010... Mahmut Özgener’in federasyon başkanlığında Ulusal Kulüp Lisans Sistemi’ne geçilmişti. Altyapıdan mali yapıya kadar dört dörtlük bir talimattı ama hakkıyla uygulanmadı. Uygulansaydı bugün belki ligimizi Premir Lig ile kıyaslıyor olurduk!

Şimdi yeni bir lisans sistemi geldi. Hiç itirazım yok ama harfiyen uygulanacağı konusunda ülke kültürüne bakınca ne yazık ki çok umutlu değilim. Düşünün, Beşiktaş-Fenerbahçe-Galatasaray-Trabzonspor’dan biri şampiyon oluyor ama talimata uymadığı için 1 puanı siliniyor ve şampiyonluğu kaybediyor. Ve ülkemiz bunu hazmediyor!

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, “Taviz verilmeyecek” dedi. Kulüp Lisans Talimatı, birebir uygulanırsa Nihat Özdemir de tarihe geçecek.

Umarım Özdemir ve yönetimi tarihe oynar... Ben yine de yöneticiye borçlandırmada şahsi sorumluluk getiren yasa çıkmadan bu tür düzenlemlerin kadük kalacağını düşünüyorum.

BOYD’U BEKLERKEN!

Gomez’ler, Pepe’ler, Aboubakar’lar, Negredo’lar, Talisca’lar, Vida’lar ve daha neler nelerler... Hepsi de rüzgâr gibi geldi geçti Beşiktaş’tan... ‘Come to Besiktas’ dedin mi, İstanbul’a özel jet iniyordu. Ve bugün... Beşiktaş taraftarı günlerdir geçen sezonu Ankaragücü’nde kiralık geçiren Tyler Boyd’un imza atmasını bekliyor. Pepe’den Boyd’a sadece 2 sezonda gelinen ‘vizyon’! Eline para geçince “Uzakdoğu’ya açılıyorum”, veresiyeye düşünce “En büyük transferlerimiz altyapıdan olacak” de...

BAŞKANLAR HİÇ SUSMUYOR

Medyada başkan demeçlerinden geçilmiyor; dört büyükten lige yeni çıkan kulüp başkanına kadar...

“Mobese’ye bile konuşuyor” benzetmesi çok abartılı kaçmaz hani...

Vedat Muriqi sayesinde Türkiye, Rize Başkanı Hasan Kartal’ın adını ezberledi. Günde 10 kez konuştu! Sıra Deniz Türüç transferiyle Kayseri Başkanı Erol Bedir’de... Sorsanız bu kulüplerin de sportif direktörü var ama hiçbirini göremiyoruz kameralar karşısında.