Takım da farkındaydı ki, maça golle başlayacaktı neredeyse! Ne var ki Sivas’taki gibi yine hücuma çıkarken ve yine Quaresma’nın kaptırdığı top gelip gol oldu. Gökhan Töre’li Beşiktaş’ın sıkça attığı gollerdendi, yediği gol.

Eski Beşiktaş’ın bir çok hücum seçeneği vardı. Ama bu sezon ağırlıkla tek plan var: Ver Quaresma’ya ortalasın!

Oysa bu takım Oğuzhan-Talisca ikilisiyle merkezden de seçenekleri çoğaltmalı.

Güneş, Quaresma’nın ortalarının karavana olmasında (bu arada önceki haftalara göre dün daha etkiliydi ortaları) bir kusurun da forvetlerde olduğunu söylüyor. O vakit hareketli bir golcü alsın, zira mevcut kadrodakiler topu kafalarına bekleyen tipte!

TALİSCA RESMİ GOLCÜ!

İkinci devreye acil bir gol arzusuyla başlayan Beşiktaş, kalesinde 2 net pozisyon gördü.

İstenilen ayarda yeni bir golcü alınmayacaksa Güneş, Talisca’nın ‘gizli golcülüğü’ne sığınacak.

Ben Talisca’nın ‘resmi golcü’ de olabileceğini düşünüyorum, zira kafa vuruşu, şutu ve oyun zekâsıyla Alvaro Negredo’dan daha iyi görünüyor.

2-1’den sonra Beşiktaş, hep oynaması gereken bir 10 dakikalık periyot oynadı. Ancak sonrasında taraftarını hep tedirgin eden bir modda tuttu. Antalya’da dün Eto’o olsaydı, siyah beyazlılar verdikleri kontraların bedelini daha ağır ödeyebilirdi. Sanırım Güneş de, “Önemli olan kazanmaktı” demeyecektir, gerçek öyle olsa bile.

1 GOL, 1 PENALTI GİTTİ

Vida, ilk maçında hiç sırıtmadı. Pepe ile yan yana görmek lazım. İlginç olan dün Lens, iki-üç kritik defansif müdahalede bulunmasıydı.

Hakem Özkahya’ya iki satır: Talisca’nın sayılmayan golünde Babel’in faulü yok. Medel de elle oynadı. Bana göre Beşiktaş’ın golü, Antalya’nın da penaltısı güme gitti.

MAÇIN ADAMI: TALISCA

2 gol atıp 3 puanı kurtardı. 1 nizami golü sayılmadı, 1 topu direkte patladı. Kafa var, şut var. Dün iyi mücadelesi de vardı. Kendini oyuna verince ‘bonservis için kampanya’ açılası biri!