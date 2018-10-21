'VAR' var ama Beşiktaş yok
Diyelim ki Babel, Medel, Atiba ve Oğuzhan milli maç yorgunu, ya Lens? Beşiktaş’a geldiğinden beri değil iki maç, üst üste iki 45 dakikasında bile istekli ve tutarlı bir oyunu yok. Güneş, Quaresma gibi bir yüksek egoyu yedek soyunduruyor onun için ama o, bunun değerini anlayacak durumda dahi değil.
Ama Güneş’i de anlamak zorlaşıyor. Direkt ikinci devreye Quaresma ile değil de Lens ile başlamasını gerektiren neydi, anlamadım.
Başka maç mı izledik? Sorun bu sezon Beşiktaş için bu galiba: Rakipler doğru analiz ediliyor mu? Yardımcılar mı kötü, yoksa raporları dikkate alınmıyor mu?
Dünkü Beşiktaş, 5 yıl oynasa Göztepe’yi yenecek durumda değildi. Hepsinin ayağına taş bağlanmışçasına ağır, isteksiz ve ruhsuzdu. Fizik olarak bitik bir takımdı.
Ve Güneş, bu haldeki takıma rağmen kenardaki Güven ve Dorukhan gibi gençleri şans vermedi. Hiç değilse onların heyecanından yararlanabilirdi. Bugüne kadar Dorukhan 27 dakika oynarken, Güven’in siftahı yok. Hâlâ Mustafa Pektemek’ten medet umup da ‘gelecek’ için alınan bu çocuklara zerre güven duyulamaması çok düşündürücü.
Bu ‘yaşlı takım’da ısrar edip belki dün 1 puan kurtarabilirdiniz ama yarın ki maçlar? Biraz da genç oyuncu kazanmak gerekmez mi? Güneş, Beşiktaş’ta bir tek genci bile öne çıkaramadı. Kaldı ki artık ‘ikinci bahar’ da yaşatmaz oldu.
Göztepe, net bir plana sahipti ve bunu da arzuyla sahaya yansıtıp haklı bir galibiyet aldı. Bu sezon Bayram Bektaş için de eşik sezonu olacak.
PUAN ALMASI MUCİZE OLURDU
BEŞİKTAŞ, Konya’da 10 kişiyle verdiği mücadeleyi İzmir’de 11 kişiyle sergilenmedi. Yine de şans kapısını ve VAR’ın zorlamasıyla penaltı kazandı. (‘Zorlama’ diyorum çünkü ekrana yansıya görüntüde Aydınus önce “Gördüm” diyerek, VAR’a direndi) Oğuzhan penaltıyı harcayınca, kötü günden puan çıkarma olasılığı iyice zayıfladı.
Topu hızlı dolaştıramayan, herkesin topu ayağından çıkarıp beklediği bir oyunda Beşiktaş’ın kazanması mucize olurdu.
Ancak tüm bunlar teferruat. Beşiktaş’ın kimyası fena halde bozulmuş. Yönetiminden teknik heyeti ve sahaya kadarki zincirde artık ruhdaşlık yok.
Konya maçındaki görüntünün bir yanılsama olduğu anlaşılıyor. Liderin puan kaybı sizi iştahlandırmıyorsa orada büyük sorunlar var demektir. Evet, Fikret Orman “VAR bize yok” dedi. Dün VAR vardı ama Beşiktaş yoktu. Aslında geçen sezonki Galatasaray debisinden beri Beşiktaş yok!
GÜVEN VE DORUKHAN
BEŞİKTAŞ’a son 4 yılda gelecek için alınan hiçbir genç A takımın bir parçası yapılamadı. En çok ısrar edilen isim Larin oldu. Orkan yok oldu, Umut Nayir geldiği gibi kiralandı. Güven ve Dorukhan’ın akıbetinin parlak olacağına dair beklentim de azalıyor. Misal 2-0 gerideki takım 86’da Larin’i değil de Güven’i sahaya sürse daha ne kaybeder ki...
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