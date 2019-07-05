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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.07.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Türk Futbolunda 30 yıllık altyapı fiyaskosu

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

Kenan Başaran yazdı.

Kulüplerin büyük bir ekonomik kriz içinde olduğu şu günlerde altyapı lafı ağızlardan eksik olmuyor. Özellikle en zorda olan üç büyükler için... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı altyapı üretimi beklentisine girmek doğru mu? Trabzon’u katmıyorum çünkü altyapıdan çıkardığı oyuncu bakımından rüşdünü ispatlamış. Buna mukabil baz aldığım 30 yılda çok sayıda oyuncu yetiştirse de Trabzon da, üç büyükler kadar büyük başarı elde edemedi; aksine geriledi. Üstelik borç-harç bakımından onlardan da kötü durumda. 1990-91 sezonundan itibaren baktığımızda üç büyükler içerisinde altyapısı en verimli kulüp Galatasaray. Sarı kırmızılılar, gerek yıldız gerekse orta seviye altyapı oyuncu sayısında tartışmasız şekilde iki ezeli rakibinden de önde...

Pişsin’ diye alt liglere giden bir daha geri dönemiyor

Üç büyükte uzun süre oynama, milli takım, uluslararası transfer gibi kriterlere bakıldığında G.Saray, altyapısından 5 yıldız yetiştirmiş. (Sabri’ye itiraz edenlere baz aldığım kriterleri hatırlarım!) Beşiktaş 2, F.Bahçe ise 1 yıldız yetiştirmiş. Buna karşın bazı oyuncular var ki; konumlandırmakta zorlanıyorsunuz. Misal Serdar Özkan, Batuhan Karadeniz ve Aydın Yılmaz. Bunlar fırsat tepenler... Bir de üç büyükten gittikten sonra yıldızlaşanlar var: Volkan Babacan ve Mert Günok gibi örnekler de var. Ama bir çoğu da heba oluyor. 30 yıllık altyapı tablosu futbolun kıyıcılığını da yüzünüze çarpıyor. Büyük hayaller kurmuş ama harcanıp giden yüzlerce oyuncu. “Pişsin” diye alt liglere gönderilen ve bir daha haber alınamayan yıldız adayları...

Beşiktaş ve Fenerbahçe ya kapatsın ya devrim yapsın

Listeye A takımda en az 1 kez oynayanları aldım. Gittikleri takımda öne çıkmış ama çıktığı büyükte hiç oynamamış Ceyhun Eriş gibi bazı örnekleri de koydum. Siz de çoğunu hiç hatırlamayacaksınız veya “Vay be, şu çocuktan çok umutluyduk. Ne oldu şimdi ona” diyeceksiniz... 30 yıllık incelemede elbette bazı isimleri atlamış olabilirim. Kaynak olarak Transfermarkt sitesini aldım. Sitenin U21 adı altında oluşturduğu listelere baktım. Ama üç fazla üç eksik genel tablo budur. Bu tabloya bakınca Beşiktaş ve F.Bahçe’nin ya boşuna israf etmemesi veya altyapıya bakışında radikal biçimde değişime gitmesi gerekiyor. Unutulmasın ki; Metin-Ali-Feyyaz’lı özkaynağa dayanan Beşiktaş’ın başarısının bir numaralı nedeni mecburiyetti. Artık harcayacak bir kuruşu olmadığı için o gençlere sarılmıştı ve mecburen doğru yapılmıştı. Trabzon’un bugün yaptığı gibi... Borç da olsa harcanan para arttıkça, altyapıdan üst yapıya taşınan oyuncu sayısı azaldı. Çünkü ‘transfer’ yapmak daha kolay ve herkes için kârlıydı(!) F.Bahçe altyapısı üretse de, oyuncuları üstyapının gözüne giremiyor. Hazırcılık sürüyor. Altyapı kültürü en gelişmiş kulüp G.Saray... Çünkü, en çok güvenen ve şans vermekten kaçınmayan bir yapısı var.

 

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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