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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Top Beşiktaş'ın maç yine rakibin

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

Kenan Başaran yazdı.

Beşiktaş'ta dün en önemli değişiklik, yönetiminin (başkan dahil çoğu giden başkanla çalışmış olsa da) yeni olmasıydı. Bu değişimin takıma da tribüne de bir yeni enerji vermesi bekleniyordu. Tribünler dolmadı, takım ise hırsı olsa da yine çaresizdi. Evet, Beşiktaş maça iyi başladı. İlk 10 dakika topu alan yüzünü kaleye döndü ve gitti. Bu bölümden en az bir gol çıkmalıydı. Akabinde Braga alanı kapatmaya başladı ve biz yeniden savunmasında acı çekerek ve de çektirerek oyun kurmaya çalışan Avcı takımını izlemeye başladık. İki temel sorun var:

1-Savunma ile orta alan arasında top alışverişi yapılamıyor. Nitekim yenilen gol de ileri aktarılamadığı için sık sık yapıldığı üzere, geriye doğru oynarken kaptırılan topta geldi.

2- Ve aynı şekilde ceza sahasına da top taşınamıyor. Yani, Oğuzhan-Elneny-Lajijc üçlüsü bu pas oyununda topu dikine taşıyamıyor. Caner’de fiziksel düşüşe bağlı artan pas hataları var. Güven, koşturup duruyor ama topla doğru bir ilişki kuramıyor. Ben kendisine top geldiğinde ne yapacağını kestiremiyorum. Avcı, kırılmasın diye Oğuzhan’ı 60’a kadar sahada tuttu. Sonra altyapıdan gelen Kartal ile değiştirdi. Ama takımın ataletini silen hamle Necip-Nayir değişikliği oldu. Rebocho sağ beke, Caner sol beke, Güven sol açığa geçti.

PENALTI BEŞİKTAŞ’I KIRDI

Taşların yerinden oynaması Caner’i klasik stiliyle oyuna dahil etti. Gol ve kazanılan ama kaçırılan penaltı pozisyonu öncesinde başroldeydi. Asli görevini yerine getirmekten uzak olan Ljajic’in penaltıyı da kullanması Beşiktaş’ı kırdı. İlk defa geriden gelerek maç kazanma şansı kaçtı. Oysa Beşiktaş’ın buna o kadar çok ihtiyacı vardı ki... Dediğim gibi kaçan penaltı Beşiktaş’ı oyından düşürdü. Braga’nın hızlı ataklarında, az önce parlayan Caner, bir anda koridora döndü ve nihayet 2. gole de onun kanadından davetiye çıkarıldı. Ama o esnada tüm takım savunmasının dağıldığını da görmeli. Braga yeri geldiğinde çok iyi pas da yaptı ama dikine kaleye çok daha şahane gitti ve kazandı. Karius farkı önleyen isimdi. Evet, Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup çıkan Beşiktaş’tan Avrupa Ligi grubunda 3 maçta sıfır çeken Beşiktaş’a... Ve Beşiktaş, topa daha çok (%56) sahip olduğu bir maçı daha kaybederek atlattı(!) Derbi mi? Hiçbir Beşiktaşlı derbiyi düşünmek istemiyordur sanırım...

BİRİKTİRMİYOR SIFIRI TÜKETİYOR

Elbette zaman ve destek lazım, Abdullah Avcı’ya. Ancak “Sistemime uygun kadrom var” diyebiliyorsa. Bunu diyeceğini hiç sanmıyorum. Beşiktaş, oyun olarak her maç biriktirerek gitse, skorlara bakmam. Fakat bu Beşiktaş, hazırlık maçları ve 11 resmi maçta bir şey biriktiremedi. Her maç sıfırdan başlıyor ve giderek sıfırı da tüketiyor! Gerçek bu...

 

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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