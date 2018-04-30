‘Süt kupası’ faturası ağır oldu
BAŞAKŞEHİR, puan kaybetmesi umulan Osmanlı deplasmanından 4-1 galip ayrılınca Galatasaray için de kazanmak tek opsiyona dönüştü.
İlk 15 dakika tartma evresiydi. Top daha çok G.Saray’da ama genelde de Muslera ile savunması arasında dolaşıyordu.
Oyun karakterine ters biçimde topla ilişkisi çok az olan Beşiktaş, buna mukabil Negredo ile iki pozisyon buldu ki ikincisi inanılmazdı. Kayıtlara ‘kırılma anı’ olarak geçti. Negredo’nun içine âdeta Almeida kaçtı ve mutlak golü kaçırdı.
Terim’in ekibi ilk organize atağında golü buldu ki Pepe’li bir savunma hattına yakışmayan hatalar yapıldı Beşiktaş’ta.
Negredo sakatlanınca Lens’i sahaya süren Güneş, Babel’i santrfora çekti. Kağıt üzerindeki en makul hamleydi lakin Lens, bildiğiniz gibi oynamaya yeminli!
TERiM RiSK ALDI, KAZANDI
- İkinci 45’e Fatih Terim, Galatasaray gerideymişçesine önde basarak başladı. Maç müthiş bir gel-git içinde cereyan etti. Terim’in bu riskli tercihini Babel cezalandıramadı. 53’te karşı karşıyada yüzde yüzlük golü kaçırdı. Diyebilirim ki onun içine de bir değil, iki Almeida kaçmıştı!
61’de Medel, önlediği golle Beşiktaş’a bir kredi daha sağladı. Ama 4 dakika sonra derbinin kaderi belli oldu. Her ne kadar Gomis penaltıyı kaçırsa da 10 kişi kalan Beşiktaş’ın maçı çevirme olasılığı kalmamıştı.
Beşiktaş neden yenildi?
1- Negredo ve Babel, iki inanılmaz pozisyonu harcadı. Biri öne geçme, diğeri beraberliği yakalama fırsatıydı.
2- Quaresma, dün oyuna hiçbir şekilde ağırlığını koyamadı.
3- Savunmayı Medel tek başına yapmaya çalıştı.
4- Merkezden derin top katkısı olmadı. İki önemli pozisyon da G.Saray savunmasının hatasından doğdu.
5- Zihinsel olarak da Beşiktaş dağınıktı. Geçen sezon başkanının ‘Süt Kupası’ diye küçümsediği Ziraat Türkiye Kupası’nda yaşananlardan ötürü bu derbi hazırlığı kaotik bir havada geçti.
6- Ve Terim farkı... İkinci devreye 1-0 önde girmesine rağmen Terim, bu bölümü risk alıp ‘Atan kazanır’ formatında oynadı.
Temel olarak Beşiktaş, ‘Süt Kupası’ dediği Ziraat Türkiye Kupası yarı finalini gereksiz yere önemseyip tarihi bir hata yaptı ve Süper Lig; daha da önemlisi Şampiyonlar Ligi’ni de feda etti.
MAÇIN ADAMI: NAGATOMO
- ESASEN “Ligin ikinci yarısının en iyi adamı” demek lazım. Zira Terim kadar bu takımda fark yaratan en önemli isim o. Dün de
ilk golü oluşturup derbinin kaderini
belirledi.
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