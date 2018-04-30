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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.04.2018 - 01:59, Son Güncelleme:

‘Süt kupası’ faturası ağır oldu

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

BAŞAKŞEHİR, puan kaybetmesi umulan Osmanlı deplasmanından 4-1 galip ayrılınca Galatasaray için de kazanmak tek opsiyona dönüştü.

İlk 15 dakika tartma evresiydi. Top daha çok G.Saray’da ama genelde de Muslera ile savunması arasında dolaşıyordu.

Oyun karakterine ters biçimde topla ilişkisi çok az olan Beşiktaş, buna mukabil Negredo ile iki pozisyon buldu ki ikincisi inanılmazdı. Kayıtlara ‘kırılma anı’ olarak geçti. Negredo’nun içine âdeta Almeida kaçtı ve mutlak golü kaçırdı.

Terim’in ekibi ilk organize atağında golü buldu ki Pepe’li bir savunma hattına yakışmayan hatalar yapıldı Beşiktaş’ta.

Negredo sakatlanınca Lens’i sahaya süren Güneş, Babel’i santrfora çekti. Kağıt üzerindeki en makul hamleydi lakin Lens, bildiğiniz gibi oynamaya yeminli!

TERiM RiSK ALDI, KAZANDI

- İkinci 45’e Fatih Terim, Galatasaray gerideymişçesine önde basarak başladı. Maç  müthiş bir gel-git içinde cereyan etti. Terim’in bu riskli tercihini Babel cezalandıramadı. 53’te karşı karşıyada yüzde yüzlük golü kaçırdı. Diyebilirim ki onun içine de bir değil, iki Almeida kaçmıştı!

61’de Medel, önlediği golle Beşiktaş’a bir kredi daha sağladı. Ama 4 dakika sonra derbinin kaderi belli oldu. Her ne kadar Gomis penaltıyı kaçırsa da 10 kişi kalan Beşiktaş’ın maçı çevirme olasılığı kalmamıştı.

Beşiktaş neden yenildi?

1- Negredo ve Babel, iki inanılmaz pozisyonu harcadı. Biri öne geçme, diğeri beraberliği yakalama fırsatıydı.

2- Quaresma, dün oyuna hiçbir şekilde ağırlığını koyamadı.

3- Savunmayı Medel tek başına yapmaya çalıştı.

4- Merkezden derin top katkısı olmadı. İki önemli pozisyon da G.Saray savunmasının hatasından doğdu.

5- Zihinsel olarak da Beşiktaş dağınıktı. Geçen sezon başkanının ‘Süt Kupası’ diye küçümsediği Ziraat Türkiye Kupası’nda yaşananlardan ötürü bu derbi hazırlığı kaotik bir havada geçti.

6- Ve Terim farkı... İkinci devreye 1-0 önde girmesine rağmen Terim, bu bölümü risk alıp ‘Atan kazanır’ formatında oynadı. 

Temel olarak Beşiktaş, ‘Süt Kupası’ dediği Ziraat Türkiye Kupası yarı finalini gereksiz yere önemseyip tarihi bir hata yaptı ve Süper Lig; daha da önemlisi Şampiyonlar Ligi’ni de feda etti.

MAÇIN ADAMI: NAGATOMO

- ESASENLigin ikinci yarısının en iyi adamı” demek lazım. Zira Terim kadar bu takımda fark yaratan en önemli isim o. Dün de

ilk golü oluşturup derbinin kaderini

belirledi.

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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