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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.04.2018 - 01:01, Son Güncelleme:

Stresle final vizesi aldı

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

MAÇ öncesi soru şuydu: Beşiktaş, ‘yarım kalan derbi’den sıyrılmış mı, sıyrılmamış mı?

- Malatya savunmasının elbirliğiyle hatasıyla Negredo golü atınca Beşiktaş’ın Kadıköy’den çıktığına hükmedildi. Oysa bu gol sadece düşük motivasyonu perdeledi.

- Zira Beşiktaş’ın bildiğimiz iç saha ihtirasından eser yoktu. Çok yavaş oynadı ilk devreyi. Pereira’nın golü dahi silkinmelerini sağlamadı. Adeta sezonun son maçını oynayan iddiasız bir takım modundaydı modundaydı siyah beyazlılar. Bu düşük tempolu oyunun nedenlerinden biri de Oğuzhan’dı. Atakların onun pas hatalarıyla yarım kalması ilginçti. İnsan, “Bu çocuğa ne oldu” diye sormadan edemiyor.

- 2. devre beklendiği gibi Beşiktaş hareketlendi ve sahadaki 22 oyuncunun 21’i Malatya yarı sahasına yığıldı. Ne var ki 57’deki Talisca’nın kafa vuruşu dışında Beşiktaş, uzun vakit pozisyon dahi üretemedi. Oğuzhan-Tolgay değişikliği oyuna artı bir akıl katmadı ama en azından basit pas hatalarını azalttı.

OĞUZHAN KÖTÜ AMA YA VEFA

- Tabii dün Oğuzhan kadar, Babel’in de gününde olmaması Beşiktaş’ın sıkıntı yaşamasına neden oldu. Bu arada Oğuzhan ile ilgili uzundur olan homurtular dün cılız da olsa ıslıklara dönüştü. Evet, kaptan iyi değil ama son iki şampiyonluğun temel taşlarından biri ve bu sezon Beşiktaş’ın sloganı vefa!

- Siyah beyazlıların sağlı sollu ortaları ekseriyetle Malatya savunması tarafından savuşturuldu. Adriano, adrese teslim bir tane ortaladı ve Talisca da tabelaya yazdı.

- Quaresma, muhteşem bir frikikle farkı 2’ye çıkardı. Maçı izlemeyenler, “Beşiktaş rahat kazandı” sanacak ancak öyle olmadı.

Oldukça stresli bir 90 dakikaydı ki tribün için de böyleydi. Basın tribününün arkasındaki taraftar tepkilerinden buna bizzat şahitlik ettim. Dün nadir kötü oynayan Beşiktaş’lardan birini izledik. Yine de kazanma mecburiyetinden ötürü 2. yarı can havliyle oynayıp kazandı. G.Saray derbisi iki takım için sezon finali olacak.

- Bugün 23 Nisan. Dün Vodafone Park’ta çok güzel işlendi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocukların çizdiği futbolcu resimleri eşliğinde yine küçük bir taraftar takım kadrosunu anons etti. Ve çocuk şarkıları da çalındı. Evet, gerçekten de neşe doluyor insan.

 

MAÇIN ADAMI: TALISCA

MUHTEŞEM mi oynadı hayır fakat dün Beşiktaş’ta bu ifadeyi hak edecek kimse yoktu. Talisca, attığı kritik golle Beşiktaş’ın  Galatasaray ile final oynama hakkını korudu. 

 

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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