Stresle final vizesi aldı
MAÇ öncesi soru şuydu: Beşiktaş, ‘yarım kalan derbi’den sıyrılmış mı, sıyrılmamış mı?
- Malatya savunmasının elbirliğiyle hatasıyla Negredo golü atınca Beşiktaş’ın Kadıköy’den çıktığına hükmedildi. Oysa bu gol sadece düşük motivasyonu perdeledi.
- Zira Beşiktaş’ın bildiğimiz iç saha ihtirasından eser yoktu. Çok yavaş oynadı ilk devreyi. Pereira’nın golü dahi silkinmelerini sağlamadı. Adeta sezonun son maçını oynayan iddiasız bir takım modundaydı modundaydı siyah beyazlılar. Bu düşük tempolu oyunun nedenlerinden biri de Oğuzhan’dı. Atakların onun pas hatalarıyla yarım kalması ilginçti. İnsan, “Bu çocuğa ne oldu” diye sormadan edemiyor.
- 2. devre beklendiği gibi Beşiktaş hareketlendi ve sahadaki 22 oyuncunun 21’i Malatya yarı sahasına yığıldı. Ne var ki 57’deki Talisca’nın kafa vuruşu dışında Beşiktaş, uzun vakit pozisyon dahi üretemedi. Oğuzhan-Tolgay değişikliği oyuna artı bir akıl katmadı ama en azından basit pas hatalarını azalttı.
OĞUZHAN KÖTÜ AMA YA VEFA
- Tabii dün Oğuzhan kadar, Babel’in de gününde olmaması Beşiktaş’ın sıkıntı yaşamasına neden oldu. Bu arada Oğuzhan ile ilgili uzundur olan homurtular dün cılız da olsa ıslıklara dönüştü. Evet, kaptan iyi değil ama son iki şampiyonluğun temel taşlarından biri ve bu sezon Beşiktaş’ın sloganı vefa!
- Siyah beyazlıların sağlı sollu ortaları ekseriyetle Malatya savunması tarafından savuşturuldu. Adriano, adrese teslim bir tane ortaladı ve Talisca da tabelaya yazdı.
- Quaresma, muhteşem bir frikikle farkı 2’ye çıkardı. Maçı izlemeyenler, “Beşiktaş rahat kazandı” sanacak ancak öyle olmadı.
- Oldukça stresli bir 90 dakikaydı ki tribün için de böyleydi. Basın tribününün arkasındaki taraftar tepkilerinden buna bizzat şahitlik ettim. Dün nadir kötü oynayan Beşiktaş’lardan birini izledik. Yine de kazanma mecburiyetinden ötürü 2. yarı can havliyle oynayıp kazandı. G.Saray derbisi iki takım için sezon finali olacak.
- Bugün 23 Nisan. Dün Vodafone Park’ta çok güzel işlendi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocukların çizdiği futbolcu resimleri eşliğinde yine küçük bir taraftar takım kadrosunu anons etti. Ve çocuk şarkıları da çalındı. Evet, gerçekten de neşe doluyor insan.
MAÇIN ADAMI: TALISCA
MUHTEŞEM mi oynadı hayır fakat dün Beşiktaş’ta bu ifadeyi hak edecek kimse yoktu. Talisca, attığı kritik golle Beşiktaş’ın Galatasaray ile final oynama hakkını korudu.
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