Çünkü top, buluşması gereken üç isimden ikisiyle buluşmadı. Negredo sadece bir kafa vuruşunda, Talisca da bir serbest vuruşta göründü.

Topla buluşabilen Babel ise iki kritik şutta da topu aut atışı yapar gibi kullandı. Yalnızca o mu? Atiba ve Lens de iki önemli fırsatta topu stat dışına göndermeye çalıştı. İlk devre sanki naylon topla oynanıyordu, bu şutlara bakınca.

Uzun topla gol arayan Gençler, bir çok istatistikte açık ara geride olsa da biri kontra, diğeri serbest vuruş olmak üzere Beşiktaş’a göre gole daha çok yaklaşan taraf oldu.

İlk devre, ceza sahası içinde top biraz daha çok dolaştırılsa ve en uygun seçenek aransa gol olasılığı artacaktı ama bir an önce sonuç alma arzusu, doğru kullanımı sıklıkla engelledi. Ve Lens yine sahada kaybolmayı başardı! Güneş, ona dün de haddinden fazla kredi tanıdı ancak o değerini bir türlü anlayamıyor.

OĞUZHAN İLE NİYETİ BOZDU

- Beraberlik arayan Gençler’in takım boyu ikinci yarı uzayınca Beşiktaş’a geniş alanlar oluştu. Bu esnada Negredo da nihayet pozisyonlara girmeye başladı. Ancak İspanyol’un her pozisyonda önce top kontrolünü düşünüp kendisine daha müsait vuruş olanağı yaratma tercihi, gol atmasını önledi.Gençler’in hatları gevşeyince oyun yapı olarak Love’ı davet etti.

Lens’in bu sezon taşıdığı top sayısını, onun yerine giren Caner, 25 dakikada taşımıştır! Bu arada Caner’in de sürekli orta yerine biraz daha sete dönük top kullanmasında fayda var. Gençler’in gelmeye başladığı anlarda Güneş, Talisca-Oğuzhan değişikliğiyle Özat’ın niyetini bozdu. Verilen mücadele 2. golü de hak ettirdi fakat bunun yerine tribünde sters oluştu.

Gelecek hafta ligin kırılma haftası olacak. Başakşehir-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var... 7. haftadan sonra ikinci sıraya oturan Beşiktaş için artık sırada 1 No’lu koltuk var.

MAÇIN ADAMI: TOLGAY ARSLAN

- Talisca’ya müthiş bir asist yaptı. Bunun dışında en çok adam geçen, en isabetli top kullanan, en iyi tempo koyan ve gerektiğinde direk dibinde gol arayanların başında geliyordu.