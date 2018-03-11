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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Kenan BAŞARAN Sırada, 1 no’lu koltuk var
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Sıradaki Haber:Türkiye’nin en iyi merkez oyuncusu: Tolgay

Yazarlar
11.03.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Sırada, 1 no’lu koltuk var

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

İLK 45’te Beşiktaş, Gençlerbirliği’nin kapalı ve presli oyununa rağmen kaleye gitmekte zorlanmadı. Ama net pozisyonda sıkıntı çekti.

Çünkü top, buluşması gereken üç isimden ikisiyle buluşmadı. Negredo sadece bir kafa vuruşunda, Talisca da bir serbest vuruşta göründü.

Topla buluşabilen Babel ise iki kritik şutta da topu aut atışı yapar gibi kullandı. Yalnızca o mu? Atiba ve Lens de iki önemli fırsatta topu stat dışına göndermeye çalıştı. İlk devre sanki naylon topla oynanıyordu, bu şutlara bakınca.

Uzun topla gol arayan Gençler, bir çok istatistikte açık ara geride olsa da biri kontra, diğeri serbest vuruş olmak üzere Beşiktaş’a göre gole daha çok yaklaşan taraf oldu.

İlk devre, ceza sahası içinde top biraz daha çok dolaştırılsa ve en uygun seçenek aransa gol olasılığı artacaktı ama bir an önce sonuç alma arzusu, doğru kullanımı sıklıkla engelledi. Ve Lens yine sahada kaybolmayı başardı! Güneş, ona dün de haddinden fazla kredi tanıdı ancak o değerini bir türlü anlayamıyor.

OĞUZHAN İLE NİYETİ BOZDU

- Beraberlik arayan Gençler’in takım boyu ikinci yarı uzayınca Beşiktaş’a geniş alanlar oluştu. Bu esnada Negredo da nihayet pozisyonlara girmeye başladı. Ancak İspanyol’un her pozisyonda önce top kontrolünü düşünüp kendisine daha müsait vuruş olanağı yaratma tercihi, gol atmasını önledi.Gençler’in hatları gevşeyince oyun yapı olarak Love’ı davet etti.

Lens’in bu sezon taşıdığı top sayısını, onun yerine giren Caner, 25 dakikada taşımıştır! Bu arada Caner’in de sürekli orta yerine biraz daha sete dönük top kullanmasında fayda var. Gençler’in gelmeye başladığı anlarda Güneş, Talisca-Oğuzhan değişikliğiyle Özat’ın niyetini bozdu. Verilen mücadele 2. golü de hak ettirdi fakat bunun yerine tribünde sters oluştu.

Gelecek hafta ligin kırılma haftası olacak. Başakşehir-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var...  7. haftadan sonra ikinci sıraya oturan Beşiktaş için artık sırada 1 No’lu koltuk var.

MAÇIN ADAMI: TOLGAY ARSLAN

 Talisca’ya müthiş bir asist yaptı. Bunun dışında en çok adam geçen, en isabetli top kullanan, en iyi tempo koyan ve gerektiğinde direk dibinde gol arayanların başında geliyordu.

 

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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