Sıkıcı bir pazartesi maçı

BEŞİKTAŞ, Şampiyonlar Ligi, Alanya da Avrupa Ligi hedefini kovalasa da stressiz bir maçtı. Geçmiş haftalara bakıldığında hücumları savunlarından daha güçülü olan iki takımın mücadelesiydi aynı zamanda, dün akşamki... Ama 90 dakika pek de bu doğrultuda geçmedi. Geçen hafta Galatasaray’a yenilmesinin dışında, hakem tarafından rencide edildiğini de düşündüğüm Beşiktaş mümkün mertebe oyuna iştahlı başlamaya çalıştı. Alanya’nın sayılmayan ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünden sonra iyi bir hücum organizasyonuyla öne geçen Beşiktaş, devamında aynı olgunluğu gösteremedi. Final paslarındaki yanlışlar kenardaki Güneş’i de epey kızdırdı. Alanya, bir duran toptan eşitliği buldu. İlk duran toptan bulduğu golü VAR, ofsayt gerkeçesiyle iptal ettiği de hatırlanırsa, Beşiktaş’ın duran toptaki bu aymazlığı affedilir değildi.

BURAK'I BESLEYEMEDİ

İlk devre ortalıkta pek gözükmeyen Quaresma, 54’te şık bir vuruşla kendisini hatırlattı. Sonra yine kayıplara karıştı. Zaten Ljajic’in takımın liderliğini üstlenmesinden bu yana Portekizli oyunun anlaşının merkezinden çıkmıştı. Esasen ikinci devre öne çıkan siyah beyazlı oyuncu söylemek de pek mümkün değildi. Oyun zekâsını hep övdüğüm Adriano, yine gösterişiz ama işlevsel şekilde oynadı. Karius da işini yapanlardandı. Burak, yine çalışkan da ama dün akşam doğru şekilde beslenmedi. Alanya da hücum anlamında beklediğim etkinlikte değildi. Skor avantajı Beşiktaş’ın Alanya’ya açık alanda yakalanma ihtimalini azalttı.

Buna karşılık set oyununda Akdenizlilere bir iki önemli şans tanındı. Oyunun tamamına bakıldığında gerek tribünlere gidenleri gerekse de ekran başındakileri tatmin eden bir maç izlemedik. Beşiktaş sadece skor lazım olduğu anlarda kendisini biraz zorladı. Alanya da karşılık vermeye çalışırken çok da agresif bir görüntü çizmedi. Maç uzatma dakikalarında ateşlendi. Alanya beraberlik golünü bulacakken dönüşünde Beşiktaş 3. golden oldu. Aslında bu görüntüyü ben maçın genelinde bekliyordum. Toplamda sıkıcı bir pazartesi maçıydı! Cumartesi günü Trabzon’da Beşiktaş’ın alacağı sonuç, ligdeki sıralamasını büyük ölçüde belirleyecek. Kazanarak dönerse, son ligin son haftasında Şampiyonlar Ligi biletini sürpriz şekilde alabilir...

VAR'DAN ÖNCE İNSAN

VAR’da milimle ofsayt gerekçesiyle iptal golerin iptal edilmesinin futbolun ruhuna aykırı olduğunu daha önce de yazmıştım. Dün Alanya’nın iptal edilen golü de vicdanen ikna edici değildi. Nitekim Beşiktaş taraftarı da ikna olmamış ki, kararı protesto etti. Zaten bu ölçümlere olan inandırıcılık da azaldı. Misal omuza koyduğunuz ölçü noktasını 1 milim oynatmanız bile sonucu değiştirebilir. Öyle ya o noktayı koyan da insan.

Maçın adamı: Adriano.