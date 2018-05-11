Orman transferde devrim yapmalı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Kenan BAŞARAN YazılarıOrman transferde devrim yapmalı
GeriKenan BAŞARAN Orman transferde devrim yapmalı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Yazarlar
11.05.2018 - 01:34, Son Güncelleme:

Orman transferde devrim yapmalı

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

Son 3 sezona 2 şampiyonluk sığdıran Beşiktaş kadrosunun birçok as oyuncusu 30 yaş ve üstünde. Yeni bir gurbetçi damarı yakalanarak, takımın omurgası gençleşmeli. Yani, Fikret Orman’ın sloganı şu olmalı: Yaşlı yıldızı sat, genç yıldız adayını al.

İLK Fikret Orman yönetimi  2012-13’de Samet Aybaba ile başlayıp Bilic ile devam eden süreçteki transfer politikasıyla 2 yıl üst üste yaşanan şampiyonluğun temellerini attı. ‘Gurbetçi+tecrübeli yabancı yıldız’ formülü, bu sezonu da katarak, başarılı oldu. Nihayetinde Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir başarıya ulaştı. Son 2 haftada Devler Ligi bileti alabilirse, bu sezonki başarı şampiyonlukla eşdeğer olur.

Diğer yandan siyah beyazlı kadronun aşı zamanı geldi. Hem de güçlü bir aşı olması lazım. Mevcut kadroda çok süre alan 12 futbolcu 30 yaş ve üstü. Bunların içinde bir tek Fabri’yi ayırabiliriz, malum kaleci için 30, yaşlı sayılmaz.

Elbet bu isimlerin içinde 20’lik gençlerden daha çalışkan ve güçlü oyuncular da var. Misal, Medel ve Babel...

Lakin yine de önümüzdeki sezonlar için yeni bir omurga oluşturmak için bu sezon ‘Come to Beşiktaş’ konseptinde gençlik tonunun ağır olmalı.

Son G.Saray-Beşiktaş derbisine giden Mircea Lucecsu, ilk 11’de milli takımda oynatabileceği tek bir isim göremedi. Tek ‘yerliTolgay Arslan’dı ama onun da milli takımda oynama hakkı bulunmuyor.

‘YABANCI KARŞITLIĞI’ BAŞLAYACAK

- Euro 2020 elemeleri başladığında yabancı tartışması yine ısıtılacak ve ‘sınırlayalımcılar’ın sesi daha da yükselecek. Haliyle ani bir kararla yabancıya sınır konabilir. Geçmişte örneklerini gördük. Belki bu uygulamaya yeni sezonda da geçilebilirdi fakat çok sayıda oyuncu ile yapılmış uzun vadeli kontratlar nedeniyle kulüplerin beli büküleceği için mevcut uygulama sürüyor.

Bence bu konuda nasıl bir politika izlenecekse şimdiden açıklansın ve kulüpler de ona göre pozisyon alsın.

Bu sezon ligin nefes nefese geçmesinin en büyük nedeni olarak yabancı oyuncu kalitesinin yükselmesi olarak gösteriliyor.

Türkiye karar vermek zorunda: Süper Lig’in değerini mi yükseltecek yoksa, milli  takımı önceleyen politikalar mı izleyecek?

“İkisi birden” diyen biri varsa, formülünü de açıklasın...  Ben, sınırlamaya her  zaman karşıyım ve bunun için de hep Cenk Tosun’u örnek gösterdim. ‘Yerli-yabancı’ değil, ‘iyi-kötü’ futbolcu vardır.

Beşiktaş yönetimi bu yaz transferde yeni bir gurbetçi damarı aramalı ve “Gurbetçi come to Beşiktaş” demeli. Şampiyonlar Ligi’ne gidilemezse mevcut 2 milyarlık borç yükü ve yabancıların yüksek kontratlarıyla baş etmek de zorlaşacak. Yani Orman için bu yazın sloganı şu olabilir:  “Yaşlı yıldızı sat, genç yıldız adayını al”...

GÜNEŞ iÇiN REFERANDUM

- Şenol Güneş, F.Bahçe ile yaşanan kupa sürecinden ruhsal olarak büyük yaralar alarak çıktı. 40 yıllık dostlarından Mustafa Denizli,Hayatımda Şenol Güneş’i böyle yıkık görmemiştim” dedi, Hürriyet’te.

Galatasaray derbisi öncesi Güneş, adeta hayata küsmüştü. Haliyle “Bırakacak, gidecek” dedikodusu yayıldı ortalığa. Belki gerçekten de bırakmayı kararlaştırmıştı.

Fakat, pazartesi akşamı Vodafone Park’ta bir ‘referandum’ yapıldı ve siyah beyazlı taraftar, yüzde 100 destekle, “Şenol Güneş” dedi. Güneş’in tribünlere gidip üçlü çektirdiği anlardan bir kare var ki, şampiyon olduğunda bile o kadar mutlu görmemiştim.

Evet, Güneş belki de kupa olayları sonrası bir güven tazelemesi için “Gidiyorum” duygusu verdi. Sonuçta tribün ona sonuna kadar güvendiğini net şekilde gösterdi. Bu, yönetime de bir mesaj oldu elbet.

Güneş de bundan sonra ‘psikolojik harp’ konusuna eğilmeli. Zira yenilgilerini hep bu tür harplerde karşı koyamadığı için aldı...

 

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Son dakika: Galatasaray'dan istifa açıklaması

Son dakika: Arda Turan'a tarihi ceza! Resmen açıklandı...

Akhisarspor'dan tarihi zafer! Fenerbahçe'yi devirip kupayı aldılar

Come to Beşiktaş başlıyor