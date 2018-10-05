O soru arkandan gelecek Karius

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Kenan BAŞARAN YazılarıO soru arkandan gelecek Karius
GeriKenan BAŞARAN O soru arkandan gelecek Karius
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
05.10.2018 - 01:02, Son Güncelleme:

O soru arkandan gelecek Karius

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

İSVEÇLİ meslektaşım Ennart Sandahl, iki takımı kıyaslarken İbrani mitolojisinden faydalanmış.

Ona göre Malmö ile Beşiktaş’ın mücadelesi Davud ile Golyat’ın savaşıydı.

Söz konusu öyküde dev cüsseli Filistinli Golyat’ın meydan okumasına İsrailoğulları’ndan hiçbir baba yiğit çıkmayınca bu utanca çocuk yaştaki Davud son vermek için ortaya çıkar. Nihayetinde Davud, bir sapanla Golyat’ı alt eder!

Beşiktaş’ı Malmö karşısında ‘dev’ yapan son iki yıldaki Şampiyonlar Ligi serüveni ve sahip olduğu uluslararası yıldızlarıydı. Tarihsel açıdansa dev olan Malmö!

Zira onlar bu yıl Şampiyon Kulüpler Kupası’nda (bugünün Şampiyonlar Ligi) final oynamanın 40. yılını kutluyor.


DENK GÜÇLERiN MAÇI
Dün akşamsa sahadaki oyuna bakıldığında ne bir dev, ne de bir cüce vardı. Denk kuvvetlerin mücadelesi şeklinde seyretti maç. Hatta özellikle bir dakika bile susmayan taraftarıyla Malmö, daha da ihtiraslı olan taraftı.

Uwe Rösler, geldiğinden beri oynattığı 3-5-2’den 4-4-2’ye dönerek sahaya çıktı. Güneş ise oyuncu seçiminde sürpriz yaptı. Babel, Quaresma, Oğuzhan yedek, Töre, Lens ve Necip ilk 11’deydi.

Malmö stadının basın tribünü yedek kulübeleriyle burun burunaydı. O yüzden maç boyu gözüm Güneş’e takıldı. Ayağından topu çabuk çıkarmayana, basit bir pası veremeyene çok öfkelendi. Beşiktaş, ilk devrenin ilk bölümünde akıcı oynadı ama bitirici olamadı.

Özellikle Töre’ye çok kızdı ve ben onu 2. devreye çıkarmayacağını düşündüm. Ama Güneş’in tahammülü de 59’a kadar sürdü. Ljajic ile Love arasında umulan bağlantı oluşmayınca Güneş, Quaresma’yı sahaya sürüp oyunu kanatlara havale etti.


HANİ BENİM BİSİKLETİM NEREDE?
BU görüntü, dün gün boyu dolaştığım Malmö sokaklarından. Ve şehirde bunun gibi onlarca bisiklet parkı var. Elbet birçok Avrupa şehrinde de manzara bu. Bizdeyse bu görüntüye bir zamanlar veledromu olan şehirlerde bile göremezseniz. Ya nerede görürsünüz? Adalar’daki bisiklet kiralayıcılarında. Bizde bisiklet baharda binilen bir araç; buralarda 365 gün hayatın içinde.

O soru arkandan gelecek Karius


GÜNEŞ HAMLEDE GECİKTİ
KARIUS’u unuttum sanmayın. Maç öncesi basın toplantısında İsveçli gazeteciler Şampiyonlar Ligi finalinde yediği golü sordu.

Alman eldiven, “Bu soru bana çok soruldu ve ben de defalarca yanıt verdim. O maç geride kaldı. Artık ileriye bakıyorum” dedi. Düne kadar hakikaten Karius, bu sorunun tedavülden kalkmasını sağlayacak bir performans ortaya koymuştu Beşiktaş’ta. Ne var ki ilk golde öyle bir hata yaptı ki...

“Bu şehir arkandan gelecektir” diyen Kavafis misali, o soru da ne yazık ki Karius’un arkasından hep gelecek... Derdi birdi, iki oldu...

1990’da burada oynanan maç Recep Çetin’in kalesine attığı muhteşem golle anıldığı gibi bu maç da Karius’un hatasıyla anılacak...

Ben Güneş’in ideal 11’le çıkıp bu maçı alarak Avrupa Ligi’nde grup işini ekenden halletmeye çalışacağını düşünüyordum. Çünkü Süper Lig daha önemli.

Dün ikinci 45’e doğrudan Quaresma ve Babel ile başlasaydı maçı çevirebilirdi. İkinci devre pozisyon yok, Lens ağırlık koyamadı, Love da sadece koşup durdu... Sıra Larin’de(!)

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Kartal, İsveç'te buz kesti! Malmö 0-2 Beşiktaş

Fenerbahçe Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu

Standard Liege Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?