O şampiyon takıma dönüş sinyali verdi
Beşiktaş, sezon başından beri ‘tek devre’lik oyunlarla sonuca gitmeye çalışıyordu. Dün ilk defa Kayserispor karşısında 90 dakikayı daha derli toplu oynayıp kazandı.
Şenol Güneş, geçen hafta F.Bahçe derbisi sonrası Larin için, “Güvensiz, ezik ve donuk kaldı” dedi. Bu sözlerde aynı zamanda Love’ın Kayserispor maçına atamasını da yapmış oluyordu.
Beşiktaş, Kayseri karşısında da topu geriden çıkarma sorunuyla uğraştı uzun süre. Bu sıkıntı artık kronikleşiyor. Üstelik Oğuzhan ve Ljajic de bir iki defa gelip topu çıkarmaya çalışsa da çözüm olmadı. Bu durumlarda da gözler uzun oynayan Caner’i arıyor. Ama Caner Erkin de pas oyununu by-pass ediyor. Güneş’in bu sezonki büyük açmazı bu...
Karşılaşmanın 29. dakikası bir kırılma anıydı (Tanıl Bora’nın ‘kırılma anı’ yazısını okusam da bu ifade kullanacağım!)
29’da Karius, Kana Bıyık’ın müthiş şutunu tam klasik bir Alman kaleci gibi çıkardı.
Aklıma Toni Schumacher gelmedi değil...
Bilal Başacıkoğlu, Gönül-Quaresma hattını koridor yaptı ama Beşiktaş’ın golü de bu kanattan geldi. Beşiktaş, hızlanıp topu çabuk kullandığı ilk atakta golü buldu.
37’de benzer bir atakta da Quaresma pozisyona girdi. Atamadı çünkü ayağının dışıyla vuramadı! Ama 71’de attı çünkü dışıyla vurdu...
Ertuğrul Sağlam, Bilal’i sağ kanada çekerek ikinci devreye başlarken, hücum alanına da daha çok oyuncuyla yerleşti.
Kontracı görünen bu kez Beşiktaş oldu. Güneş, düşmeye başlayan Oğuzhan’ı alıp Tolgay Arslan’ı sahaya sürdü.
O da Ricardo Quaresma’nın golünde hızlı atağı başlatan isimdi. İki golden çıkan mesaj net: Siyah beyazlıları hızlı çıkıp çabuk hareket ettiklerinde rakip için hâlâ korkutucu olabiliyor. Beşiktaş, bir bütün olarak bu sezonun en derli toplu oyununu oynadı.
O ‘iki farklı devreli’ Beşiktaş görüntüsünden uzaklaşmış göründü. Dün bir vites daha yükselten Adem Ljajic’in takıma olan uyumu artıkça, iyiye gidişat da iyiden iyiye artacaktır.
MAÇIN ADAMI: QUARESMA
GÜNEŞ iLE LJAJIC KONUŞMALARI
F.BAHÇE derbisinde Güneş, Ljajic’ten öne çıkmasını isterken, o geri koşmuştu. Dün de Güneş, Ljajic ile sık sık diyaloğa girdi. Birinde Güneş, “Sola yanaş” derken Ljajic, “Orta boş” işaretiyle karşılık verdi. Ne de olsa bireysel taktiğin çok iyi olduğu İtalya’dan geliyor.
BİLAL İÇİN EURO BİLE VERİLİR!
MALUM, kanun gereği kulüpler burada yerleşik olan futbolcularla TL’den sözleşme yapmak zorunda. Bu bonserviste de geçerli. Ama seneye üç büyükler Bilal Başacıkoğlu
için, “Biz Euro bile veririz” derse şaşırmam!
Topla sanatsal bir ilişkisi var.
SOKAKTAKİ EĞLENCE MAÇTA YOK
ÖZELLİKLE hava güzelse Beşiktaş maçına çarşıdan geçerek gidin. Sokaklara taşan bir keyif, futbol maçının bile önüne geçebiliyor. Her köşe başında birer orkestra... Şu fotoğrafı çektiğimde ‘Akşam Güneşi’ icra ediliyordu ve sokaktaki taraftar da koro hâlinde söylüyordu...
ÇİM İÇİN 26 GÜNLÜK FIRSAT
BEŞİKTAŞ, haftaya deplasmana gidiyor sonra milli ara var. 25 Ekim’deki Malmö maçına kadar Vodafone Park’ta maç yok. Yani 26 gün. Güneş’e verilecek en güzel hediye bozuk çimlerin düzelmesi olur. Aksi hâlde hocanın takımını 80’lerin saha şartlarına göre oynatması lazım(!)
İSTİKLAL MARŞI’NDA BAYRAK
GAZETECİ ağabeyimiz Taylan Uygur’un maruzatı var. Meramı şuydu: “İstiklal Marşı’nda stat ekranına ay yıldızlı bayrak yansımazken, yerine, vefat eden stat güvenlik müdürü Aktepe’nin fotoğrafı konuldu. Onu maç boyu koyun, ama en azından milli marşta bayrak olmalıydı.”
GÖRÜNEN O Kİ, ‘KONYA İHALESİ’ VAGNER LOVE’IN OLACAK
BEŞİKTAŞ’ın golcüsü devre arasına kadar ‘haftalık performans’larla belirlenecek. Dün şeytanın bacağını kıran Love, gelecek haftanın ilk 11’ine kayıt yaptırdı. Attığı golün de moraliyle oyunda kaldığı sürede yerinde durmadı. Her noktada pres koydu hatta bir pozisyonda Ljajic’e “Niye basmıyorsun” diye kızdı bile.
“Hayır hocam, tüm gollerimi Alanya için atmadım. Daha atacaklarım var” deyip, attıkça da forma Love’ın olur. ‘Genç Larin’ çok önemli fırsatları iyi kullanamadı.
Dün mecburiyetten dolayı sol bek oynayan Gary Medel, Ryan Babel’in de gözünün arkada olması sayesinde günü kurtardı. Derbide sahada gezen Quaresma ise bir asist ve golle tabelayı doğrudan etkileyen isimdi... Karius, yediği hiçbir golde hatalı değildi dün yine çok iyiydi ve ilk defa hakkı olan şekilde gol yemeden maçı bitirdi.
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