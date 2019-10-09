Nerede başkan adayları, nerede projeler?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Kenan BAŞARAN YazılarıNerede başkan adayları, nerede projeler?
GeriKenan BAŞARAN Nerede başkan adayları, nerede projeler?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
09.10.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Nerede başkan adayları, nerede projeler?

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

Kenan Başaran yazdı.

Beşiktaş semtinde bir mahallede muhtarlık seçimi olsa aylar öncesinden adaylar çıkar. Türkiye’nin ‘ilk spor kulübü’ unvanını taşıyan Beşiktaş’ın 11 gün sonra seçimi var ama daha imzalarını toplayıp divana vermiş resmi bir aday yok! Yarın süre doluyor. Son dakika iki-üç aday çıksa bile bu Beşiktaş muhalefetinin içine düşdüğü çaresizliği örtmüyor. 10 gün kala adaylığını açıklayacak olan isimler, bu kadar kısa sürede hangi plan ve projeyi anlatacaklar ve kamuoyunu nasıl ikna edecekler? Bu şekilde ortaya çıkarsanız aslında Beşiktaş’a, geleceği kurtaracak bir yönetimi değil, ‘mecburiyeti’ oylatacak olursunuz. O zaman bahara yeni bir seçim kaçınılmaz olur! Kulisler kaynıyor. Sıklıkla Serdal Adalı, Ahmet
Nur Çebi, İsmail Ünal’ın aday olacağı konuşuluyor. Bugüne kadar neyi beklediler? Hesap kitap ortada oysa. Bakın şayet Beşiktaş’ın mali durumuna göre aday olup olmamayı düşünüyorsanız, akıl mantık size evinizde oturmayı önerir. Öyle ya, gelecek ay 150 milyon lira, Aralık sonu kadar 200 milyon ve sonrasında Mayıs 2019’a kadar da bir 300 milyon lira daha ödenmesi gerekiyor. Hasılı 8 ayda bulunması gereken asgari para 700 milyon lira. Hesap net, siz niye net değilsiniz? Neyin hesabını kitabını yapıyorsunuz daha? Para bulmak için çeşitli çevreler mi görüşüyorsunuz? Bir takım sözler mi almaya çalışıyorsunuz? Unutmayın ki ‘Beşiktaş Başkanı’ unvanıyla bu sözleri almak çok daha kolay. Yani önce bu koltuğa talip misiniz, değil misiniz, bunun kararını verin.

Avrupa’dan menin eşiğindeki G.Saray’da bile birçok aday çıktı

Beşiktaş’ın mali vaziyeti iyi olsa zaten Fikret Orman yönetimi bırakmazdı. Tribünden gelen tepkiler midir sizce Orman’ın bırakma nedeni? Orman, onların tepkisine göre hareket etmeyi seçseydi ilk günden itibaren, tribüne oynardı! Ama Orman, yeni statta Çarşı için özel bir yer tahsis etmedi. Orman, açık açık Beşiktaş taraftar profilini değiştirmeyi kendisine amaç edindi ve bunu da açıkça dile getirdi. Galatasaray’a bakın! Avrupa’dan menin eşiğindeyken bile yapılan olağan-olağanüstü her türlü seçimde en az iki aday yarıştı. Günler öncesinden adaylıklarını açıklayıp projelerini anlattı. Fenerbahçe’de Ali Koç, “5-6 bin oyu kesin cebinde” denilen ve efsaneleşmiş Aziz Yıldırım’a karşı aylar öncesinden
adaylığını ilan etti. Ama Beşiktaş’ta yıllar önce ‘aday olacağım’ diyenler nedense son dakikayı bekliyor. Burası bakkal dükkânı değil, koca Beşiktaş! Ona talip olmanın da bir adabı olsa gerek. Kamuoyunun da Beşiktaş camiasının da çoktan adaylarla tanışması ve onların Beşiktaş için ne düşündüklerini bilmesi gerekiyordu. · 700 milyonu kısa vadeli olmak üzere, 3 milyar liraya dayanan borcu nasıl eriteceksiniz? · Beşiktaş için hayaliniz ve modeliniz nedir? · Abdullah Avcı ile devam edecek misiniz? · Bu sezon hedefiniz ne? · Devre arasında transfer yapmayı düşünüyor musunuz? Çıkın bize anlatın.

Ortaya çıkmazsanız bir daha Beşiktaş’ın adını anmayın!

Evet, bu bir ‘baskın seçim’ oldu. Kabul, bunu kabul ediyorum. Fakat, yıllardır başkanlık hayali kuranlar için bu mazereti kabul etmiyorum. Zira sizin zaten yıllardır hayalini kurduğunuz koltuk için plan proje de yapmış olmanız lazımdı. Bu hazırlığı yapmışsanız, bu tür baskın seçimler aksine size büyük bir fırsat verir. Siyasette de bu tür seçimler büyük değişimlere yol açmıştır. Bu planlar şimdiye kadar çekmecenizde yoksa, seçim 1 yıl sonra da yapılsa, sonuç değişmez. Beşiktaş’ın da Türkiye futbolunun da temel sorunları ayan beyan ortada. Sürdürülebilir bir kulüp yönetim modeli lazım. Yönetimler değişse de takımların bundan etkilenmeyeceği bir yapıya geçilmeli. Şampiyonlar Ligi’ne
gidilmediğinde çökmeyecek bir ekonomik yapı oluşturulmalı. Yıllardır beklenen yasal düzenlemeyi beklemeden kendi tüzüğünde gerekli değişikliği yaparak, borçlandırmada kişisel sorumluluk şartı getirilsin. Türkiye’nin ilk spor kulübü, son yıllarda sadece futbol kulübüne indirgendi. “Hentbol var” diyeceksiniz ama kupalara ambargo koysalar da yüzlerine bakan yönetici olmuyor, spor kamuoyu nasıl baksın! Perşembe günü kulislerde adı geçen isimler de çıkıp aday olmazsa, o zaman bir daha ne Beşiktaş’ın adını ağzına alsınlar ne semtinden geçsin ne de Fikret Orman’a tek laf etsinler... Hatta çıkıp kendisinden özür dileyip, başkanlığa devam etmesini istesinler!

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak?
Darüşşafaka Tekfen Nanterre 92 maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Messi milli takımda neden yok?
Almanya Arjantin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?