Negredo niye çıkar Lens niye girmez?

Ve Beşiktaş, hücum yapmakta ve pozisyon bulmakta çok rahattı. Sivas açıkçası iki sürpriz golle maçı kazandı. Birinci golde Fabri-Pepe ortak hatası affedilir değildi.

Beşiktaş, zaman zaman yüzde 78’lere varan topa sahiplik oranıyla maçı tek kaleye çevirdi. Üstelik pozisyon da bularak oynuyordu. Ama, kariyerinin 9. Süper Lig maçına çıkan 31 yaşındaki kaleci Tolgahan geçit vermedi. Penaltıda dahi topa dokunmayı başardı.

BOŞA ORTALAR

Maçı konuşmaya esasen 46. dakikadan itibaren başlamalıyız. Güneş’in Negredo-Cenk değişikliğiyle yani... Girene itiraz yok da çıkana var!

G.Saray derbisindeki 3-0 galibiyet son vuruş sıkıntısını gizlemiş ve Beşiktaş, Kayseri’de 2 puan kaybetti. Osmanlı maçındaki 5-1’lik galibiyet de yapılan ortaların verimsizliğini sakladı. 35 ortadan sadece 5’i isabetliydi. Dün de Sivas’ta Beşiktaş, 49 ortada sadece 13 isabet buldu. Ve incelenirse bu ortaların büyük çoğunluğu da Quaresma’nın ayağından çıktı. Portekizlinin niyetinden kuşku yok fakat topu son haftalarda yararlı kullandığı söylenemez. Lens’in önceki haftalarda oyuna girmek istemediği iddia edilmişti. E şimdi dün kenardan Quaresma’yı 79 dakika izleyen Lens, yine girmek istemeseydi bu kez kim ne diyebilirdi...

Madem Beşiktaş, inadına ceza sahasına bu kadar orta yapacaksa Negredo niye çıkar? Ceza sahasına sürekli top atıyorsan ve rakibin de çıkmıyorsa, o vakit üçlü savunmayı deneyip çift santrfor daha makuldü. Negredo-Cenk ve onlara top taşayan bir Talisca, denemesi daha iyi olmaz mıydı? Üstelik dörtlü savunmaya rağmen kontra da yenildi. Devamlı deneyip sonuç vermeyen oyun planınında neden ısrar edesiniz ki...

PLANI DEĞİŞTİR

Yanikenardan bu kadar top kaldırmak yerine başka bir planınız olmaz mı?

Güneş, bir nevi ‘Ali-Veli’ değişikliği olan Quaresma-Lens yerine, merkezden verkaçlarla pozisyon yaratma becerisi olan Orkan’ı düşünemez miydi? Güneş, dün aynı tipteki oyuncuları değiştirerek galip gelmek istedi. Oysa oyun planını değiştirmeliydi. Güneş, Osmanlı sonrası “Yetenekli oyuncular devreye girince sonuç 5-1 oluyor” demişti. Peki şimdi ne diyecek hoca? Bu iş ‘Yetenek Sizsiniz’ mantığıyla yürümez.

Ne yazık ki Sivas’ta en formsuz Beşiktaşlı Güneş’ti.

MAÇIN ADAMI: TOLGAHAN ACAR

Sivas’ın 31 yaşındaki kalecisi tartışmasız maçın en iyisiydi. Penaltıda bile topa müdahale edebildi. Beşiktaş pozisyon buldukça o kurtardı ve adeta maç içinde form tuttu.