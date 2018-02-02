Neden Güneş dönüştürüyor Kocaman dönüştüremiyor

Hleb, Kocaman’ın kendilerinden sürekli koşmalarını istediğini savunarak, ‘derinlik anlayışı’nın olmadığını saunmuştu. Bu koşma mevzusudan ötürü, “Kocaman eşittir koşu mesafesi” diye bir klişe oluştu.

Kocaman teknik oyuncuya değil, teknik oyuncunun topla olan ilişkisine ve yaşa bağlı fiziksel kapasitesine de takılıyor. Valbuena için söylediği “Topla yatacak kadar futbolu seviyor” sözünde bu manada ince bir eleştiri de var. Çünkü, topla çok oynayan oyunu yavaşlatır ve hem de çok top kaptırabilir.

Ama topla oynamakla koşu arasında bir fark var. Cryuff, kimsenin toptan hızlı olamayacağını vurgularken, doğru pozisyon alıp, topu hızlı dolaştırmaya dikkat çeker. Messi’nin son El Clasico’da resmen yan gelip yattığı istatistiklerle ortaya konuldu ama buna rağmen 1 gol ve 1 asistle skorun belirleyicisi oldu Barnebau’da.

Hemen şu itiraz gelecek:“Messi olsun canımı yesin.” Ama takdir edersiniz ki topu koşturmak ve pozisyon bilgisi bakımından Alex de az bir oyuncu değildi. Kocaman’ın Alex-Hleb-Valbuena ile yaşadığı temel sorun bence ‘dönüştürememe’! Yani oyuncusunu dönüşüme ikna edememesi.

Oysa Şenol Güneş’i öne çıkaran en büyük meziyeti ise bu: Oyuncusunu dönüşüme ikna etmesi...

TALİSCA’NIN KAFA GOLLERİ

Geçen hafta Talisca’nın başarısı sorulduğunda Güneş, şu yanıtı verdi: “Talisca'ya geçen sezon eksiğini sorduk. O da ‘Kafa vuruşu’ dedi. Buna çalıştık ve bu sezon kariyerinin en çok kafa golünü attı.”Talisca’nın Beşiktaş’tan önce hiç kafa golü yoktu!

Kocaman’ın sıkıntı yaşadığı futbolcular, artık kariyerlerinin son baharlarına gelmiş; tarzları oturmuş isimlerdi. Belki “Dönüşüme direnmelerinin sebebi bu” diyebiliriz. Ancak Güneş’e bakınca bu hipotez de çürüyor. Zira, Güneş Trabzon-Bursa-Beşiktaş ekseninde bir çok ‘sonbahar’a girmiş oyuncuyu yeniden canlandırdı.

Ya gençler? Ozan Tufan, saha içinden çok saha dışı mental sıkıntıları olan bir oyuncuydu. Peki onda zihinsel bir değişimi Kocaman gibi entelektüel kapasitesi yüksek bir hoca da yapamayacaksa, kim yapacak?

PARREİRA’DAN KALAN MİRAS

O halde soru şu: Güneş ediyor da, Kocaman neden oyuncusunu kafasındaki şekle ikna edemiyor? Acaba önce Kocaman mı dönüşmeli? Onun felsefesi de yıllar önce Parreira ile geçirdiği dönüşüme dayanıyor. Onu az öz ve verimli kullanacağını söyleyen Parreira tarafından ikna edilen Kocaman da bunu 'yol' bildi. İstatiskleri önemser. Oysa duygu da lazım.

Kocaman ise mantık insanı. Matematiksel biri. Uzun vadeli, planlamacı ve gerçekçi.

Konya’un ilk Avrupa deneyiminde başarılı olmasının sağlıklı olamayacağını söylemişti bu mantıkla. Evrime inanır. Konya örneği haklı olduğunu gösterdi. Yine de kamuoyunu ikna edemiyor. F.Bahçe ile yarı final gördüğü futbolu da ikna edici bulunmamıştı.

Belli ki onun futboldan keyif alma kıstaslarıyla kamuoyunun kıstasları arasında fark var.

Ama dediğim gibi soru şu: Kocaman oyuncusunu neden ikna edemiyor? Bunun konuşlaması lazım biraz...