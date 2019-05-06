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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Necip'in 300. maçı!

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

Güneş, geçen hafta yapmadığını bu hafta yapıp şoke etti.

BEŞİKTAŞ, farklı kazanıp şampiyonluğa yeniden ortak olurken dahi çok hücum yemiş ve orta alanda üstünlük kurmakta zorlanmıştı. Güneş’in G.Saray’a karşı tedbir almasını bekliyordum ama bunun Necip olacağı aklıma gelmemişti! Kâğıt üzerinde itiraz edilecek bir seçim değildi ama tutmadı. Dorukhan-Necip-Atiba’lı ‘mücadeleci’ orta alanda G.Saray’ın baskısını kıramadı. Diğer yandan Beşiktaş’ın tüm gol planı Burak’a uzun toptan ibaretti. Hücumda çoğalamadığı için Ljajic de etkisiz kaldı. Solda Caner en azından ortalarla katkı vermeye çalışırken diğer tarafta Lens, rakibi tehdit edici deparlara girişmedi. Devre bittiğinde Beşiktaş’ın 2 şutu vardı, korneri yoktu. 

YILDIRIM PSİKOLOJİYİ BOZDU

Bülent Yıldırım’ın da inisiyatif haklarını ağırlıkla G.Saray lehine kullanması ve Caner ile Vida’ya bence yanlış kartlar çıkarması da siyah beyazlıları her geçen dakika isyankârlaştırdı. Net ofsayt için bile dakikalarca VAR’a bakılması da psikolojik olarak Beşiktaş’ı ezdi. Tartışmalı taç kararı ve devamındaki gol, devre biterken maçın senaryosunu değiştirdi. 2. devreye kalabalık şekilde hücuma çıkarak başlayan Beşiktaş, yine taçtan gelen atakta 2. golü yedi. 2-0’dan sonra Güneş’in ekibi tüm riskleri alınca maç büyük gel-gitlere sahne oldu. Siyah beyazlılar pozisyonlar bulsa da ikinci devredeki oyunu sadece istatistiklerinin biraz düzelmesini sağladı; gol hariç!

KONFETiLERiN ANLATTIĞI

MAÇ maç başında ve sonundaki konfetiler, G.Saray’ın konsantrasyonunu gösteriyor. Yönetiminden hocasına kadar hafta boyu bu maçla yatıp kalktılar. Medya çalışmasından futbolun diğer kurumlarına kadar pres uyguladılar. Beşiktaş’taysa derbiye dair bir emare yoktu.

KULÜBEDEKi TEHDiT!

ŞAMPİYONLUK derbisinde Beşiktaş’ın kulübesinde üç dünya yıldızı vardı: Adriano,Quaresma ve Kagawa... Güneş, tedbir almalıydı ama yine de ligin ikinci devresinde, ‘yediğinden fazlasını atabilen’ Beşiktaş’ın oyun anlayışını da çok bozmamalıydı. Zira bu Beşiktaş, G.Saray için en büyük tehditti. Güneş, kendi yarattığı tehdidi defansif anlayışa harcattı. Güneş, geçen hafta Necip’i oyuna alamadığı için üzüldüğünü; çünkü 300. maçı olacağını söyledi. Neyse ki dün Necip 300. maçına çıktı!

Maçın adamı: Fernando.

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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