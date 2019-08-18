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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.08.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Ne yazık ki sonuca şaşırmadım

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

Bu sonuç kamptan belliydi.

MAÇ öncesi beklentim beraberliğin bile Beşiktaş için iyi sonuç olacağıydı. Çünkü, takımın birçok as oyuncusu Avusturya kampını sakatlıkla geçirdi. Yeni hocanın yeni sistemi, as oyuncular tarafından doğru düzgün bir arada denenemedi. Buna rağmen Avcı, lig öncesi son prova olan Panathinaikos maçını bile bu amaçla kullanmadı ve alt yapı takımıyla sahaya çıktı. Cezalı Lens’i oynattı da dün sahaya sürdüğü Ruiz’i oynatmadı! Diğer yandan, Fenerbahçe karşısında son derece ihtiraslı bir Sivas izlemiştik.

ACEMiLER MANGASI

İlk maçtan, Avcı’nın sistemini yargılayacak değilim. Onun hayalindeki ‘City kopyası’nın yanına bu sezon bittiğinde dahi yaklaşılamayabilir. Ama en azından daha dingin bir takım olabilirdi dün. Gördüğümüzse, sanki bir ‘acemiler mangası’ydı. Savunmada yerleşim hataları, orta alanda organizasyon bozukluğu... Yenilen golde Quaresma sevdiği bir dizinin sezon finalini izler gibi Ziya’yı izliyordu. ‘Pitbul’ lakaplı Medel de golü atan Mert Hakan’ın yanında pamuk gibiydi... Hücum hattında iki Beşiktaşlı arasında bile uyum yoktu. Güven top tutamıyor, Ljajic tek kişilik sololar peşinde koşuyor... Boyd ile Quaresma’nın kanat değiştirmeleri de kifayetsizdi. İlk devre Sivasspor’un arkada bıraktığı büyük boşluklar bir kez olsun kullanılamadı. Tamam, geriden pasla çıkacaksın ama bir de oyunun sana verdiği fırsatlar var, onu da kullanma zekâsını göstereceksin! 

ÇOK ERKEN BiR UYARI

İkinci devre roller değişti. Beşiktaş, risk alıp savunmayı orta alana kadar yaklaştırdı. Ama Sivas, Beşiktaş’ın aksine arkadaki boşluklara daha iyi sızdı. Yatabare’nin attığı ikinci gol, Avcı Beşiktaş’ının bundan sonra da yiyebileceği gollerden. Çünkü Sivasspor gibi diğer rakipler de, Beşiktaş savunmadan kısa paslarla çıkarken ‘karşı pres’ koyacak. 2-0’dan sonra Avcı’nın yaptığı değişikliklere kendisinin de inandığını sanmıyorum. Zira, o kulübeden girecek ilk isim Muhayer’di. Sivas’ın kazanması değildi, aksi sonuç sürpriz olurdu. Beşiktaş, acı da olsa çok erken bir uyarı aldı.

AVCI’YA DESTEK DEĞiL ZAMAN LAZIM

ABDULLAH Avcı, “Zaman değil, destek istiyorum” demişti. Hayır, aksine, zamana; hem de çok zamana ihtiyacı var, hayalindeki takım için. Quaresma, Gönül, Caner gibi kariyerlerinin sonuna gelmiş oyuncuların alışkanlıklarını değiştirmesi çok zor. Bunların alternatifleri de Jeremain Lens, Pedro Rebocho ve Douglas... Sistemine kim yatkınsa, şanına şöhretine bakmadan radikal davranmalı.

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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