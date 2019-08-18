Ne yazık ki sonuca şaşırmadım

MAÇ öncesi beklentim beraberliğin bile Beşiktaş için iyi sonuç olacağıydı. Çünkü, takımın birçok as oyuncusu Avusturya kampını sakatlıkla geçirdi. Yeni hocanın yeni sistemi, as oyuncular tarafından doğru düzgün bir arada denenemedi. Buna rağmen Avcı, lig öncesi son prova olan Panathinaikos maçını bile bu amaçla kullanmadı ve alt yapı takımıyla sahaya çıktı. Cezalı Lens’i oynattı da dün sahaya sürdüğü Ruiz’i oynatmadı! Diğer yandan, Fenerbahçe karşısında son derece ihtiraslı bir Sivas izlemiştik.

ACEMiLER MANGASI

İlk maçtan, Avcı’nın sistemini yargılayacak değilim. Onun hayalindeki ‘City kopyası’nın yanına bu sezon bittiğinde dahi yaklaşılamayabilir. Ama en azından daha dingin bir takım olabilirdi dün. Gördüğümüzse, sanki bir ‘acemiler mangası’ydı. Savunmada yerleşim hataları, orta alanda organizasyon bozukluğu... Yenilen golde Quaresma sevdiği bir dizinin sezon finalini izler gibi Ziya’yı izliyordu. ‘Pitbul’ lakaplı Medel de golü atan Mert Hakan’ın yanında pamuk gibiydi... Hücum hattında iki Beşiktaşlı arasında bile uyum yoktu. Güven top tutamıyor, Ljajic tek kişilik sololar peşinde koşuyor... Boyd ile Quaresma’nın kanat değiştirmeleri de kifayetsizdi. İlk devre Sivasspor’un arkada bıraktığı büyük boşluklar bir kez olsun kullanılamadı. Tamam, geriden pasla çıkacaksın ama bir de oyunun sana verdiği fırsatlar var, onu da kullanma zekâsını göstereceksin!

ÇOK ERKEN BiR UYARI

İkinci devre roller değişti. Beşiktaş, risk alıp savunmayı orta alana kadar yaklaştırdı. Ama Sivas, Beşiktaş’ın aksine arkadaki boşluklara daha iyi sızdı. Yatabare’nin attığı ikinci gol, Avcı Beşiktaş’ının bundan sonra da yiyebileceği gollerden. Çünkü Sivasspor gibi diğer rakipler de, Beşiktaş savunmadan kısa paslarla çıkarken ‘karşı pres’ koyacak. 2-0’dan sonra Avcı’nın yaptığı değişikliklere kendisinin de inandığını sanmıyorum. Zira, o kulübeden girecek ilk isim Muhayer’di. Sivas’ın kazanması değildi, aksi sonuç sürpriz olurdu. Beşiktaş, acı da olsa çok erken bir uyarı aldı.

AVCI’YA DESTEK DEĞiL ZAMAN LAZIM

ABDULLAH Avcı, “Zaman değil, destek istiyorum” demişti. Hayır, aksine, zamana; hem de çok zamana ihtiyacı var, hayalindeki takım için. Quaresma, Gönül, Caner gibi kariyerlerinin sonuna gelmiş oyuncuların alışkanlıklarını değiştirmesi çok zor. Bunların alternatifleri de Jeremain Lens, Pedro Rebocho ve Douglas... Sistemine kim yatkınsa, şanına şöhretine bakmadan radikal davranmalı.