Mutlu musunuz?

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İKİ hoca da maç öncesi beklentilerin aksine ideal kadrolarıyla başladı. Ligde kıran kırana bir yarış olmasına rağmen sakatlık ve cezalı duruma düşme riski göze alındı. Nitekim Beşiktaş’ta Pepe, kırmızı gördü.
- Peki neden bu riskler göze alındı. Çünkü bu esasen bir Kocaman-Güneş derbisiydi. Aralarında ayrı bir ‘ezeli rekabet’ oluşan ikili, birbirine kaybetmek istemiyor.
- Büyük seyirci desteğine rağmen Beşiktaş, oyunun kontrolünü F.Bahçe’ye vermedi. Gol atma mecburiyeti de bunu gerektiriyordu. F.Bahçe ise elbette hücuma çıkarken Beşiktaş’ı gafil avlamak istiyordu. Beşiktaş’ın inisiyatifi Pepe atılana kadar sürdü. Akabinde Fenerbahçe daha cüretli geldi. Ama ilk 45 bittiğinde iki taraf namına da kayda değer bir gol pozisyonu yoktu.
DOĞRU HAMLELER
- Güneş, ikinci devreye Vida ve Lens ile başladı. Zaten pek görünmeyen Oğuzhan ve Negredo’yu çıkardı. Babel’i öne atarak 4-4-1 dizilişine geçti.
- Kocaman ise Valbuena hamlesinde bulundu. Görüntü şuydu: Sanki maç 11’e 11 oynanıyordu. Maç Beşiktaş’ın gol atabileceği bir havaya bürünmüşken saha kenarı karıştı.
- Şenol Güneş, atılan bir cisimle başından yaralandı. Ve sonrasında hakem de siyah beyazlılar da içeri girdi.
- Bugüne kadar derbilerde hep Beşiktaş gerilime yenik düşmüştü. Oysa dün Fenerbahçe taraftarı bu tuzağa düştü. Üstelik skor Fenerbahçe’nin lehine olduğu ve Beşiktaş 10 kişi kaldığı halde. İlk dakikadan itibaren her korner atışında yabancı maddeler atıldı. Hakem orta alana çekilerek uyarıda bulundu. Buna rağmen yabancı maddelerin atılmasına devam edildi. Maçın tatil edildiği ana kadar da küfürlü tezahüratlar hiç dinmedi. Bundan önceki son 3 maçta 8 kırmızı çıkmıştı, ama yine de sahada olan sahada kalmış tribün müdahale etmemişti.
- Bu sezon takımın hep yalnız bırakan sarı lacivertli taraftarlar dün stadı doldurdu ancak maçın tatil olmasına neden olarak büyük zarar verdi.
- İki takım da psikolojik olarak kendilerini boşuna yıprattı. Bakalım ligdeki şampiyonluk yarışına nasıl yansıyacak?
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