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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.08.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Muhayer'in golü, Avcı'nın golü

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

Abdullah Avcı, lig öncesi son provada büyük bir sürpriz yaptı.

Panathinaikos karşısına Beşiktaş alltyapısıyla çıktı. 21 kişilik kadroda 17 genç oyuncu vardı. İlk 11’den geçen sezonki takımdan bir tek Lens ve Mirin vardı. Gençleri görme açısından fırsat ama lig ilk maçının ideal 11’ini görememek açısından tuhaf bir tercihti Avcı’nınki...

En azından Douglas ve Ruiz’i ısındırabilirdi. A takım için kimler eleğin üstünde kalabilirdi? Maçı bu merakla izledim. En çok göze çarpan isim Muhayer’di. Şenol Güneş, bu çocuğu 17 maç kadroya alıp 1 dakika bile şans vermemişti ve ben çok şaşırmıştım.

Avcı’nın da son basın toplantısında adını andığı Erdem ve Kartal, dün de en çok göze batan gençlerdi. Kartal’ın sorumluluk almaktan hiç kaçınmaması dikkate değer. Umut Nayir, çok çabalasa da kaleye uzak kaldı. Orkan Çınar’a hayret ediyorum. Beşiktaş’ta kadroya girerse ancak bu sezon girer ama onun buna hiç niyeti yok.

Sezon başı planlamasında ‘yedek sol bek’ olarak düşünülen Rıdvan Yılmaz, hem yaşadığı sakatlık hem de yapılan transferle heyecan kaybına uğramış gözüküyor.

Genç Kartallar, Muhayer’in golünde Avcı’nın hayalindeki sistemi ete kemiğe büründürdü. Kaleci Ersin’in dahil olduğu müthiş paslaşmalarla sonuca gidildi. Maçın en önemli anıydı bu gol. 2. devre organize olmakta zorlanan gençler, mücadeleleriyle tutunmaya çalışsalar da Pana’nın beraberlik gollerine mani olamadı. Ama en azından 2 gol attılar, malum ‘abiler’ bunu beceremedi Avusturya’da...

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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