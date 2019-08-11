Muhayer'in golü, Avcı'nın golü

Panathinaikos karşısına Beşiktaş alltyapısıyla çıktı. 21 kişilik kadroda 17 genç oyuncu vardı. İlk 11’den geçen sezonki takımdan bir tek Lens ve Mirin vardı. Gençleri görme açısından fırsat ama lig ilk maçının ideal 11’ini görememek açısından tuhaf bir tercihti Avcı’nınki...

En azından Douglas ve Ruiz’i ısındırabilirdi. A takım için kimler eleğin üstünde kalabilirdi? Maçı bu merakla izledim. En çok göze çarpan isim Muhayer’di. Şenol Güneş, bu çocuğu 17 maç kadroya alıp 1 dakika bile şans vermemişti ve ben çok şaşırmıştım.

Avcı’nın da son basın toplantısında adını andığı Erdem ve Kartal, dün de en çok göze batan gençlerdi. Kartal’ın sorumluluk almaktan hiç kaçınmaması dikkate değer. Umut Nayir, çok çabalasa da kaleye uzak kaldı. Orkan Çınar’a hayret ediyorum. Beşiktaş’ta kadroya girerse ancak bu sezon girer ama onun buna hiç niyeti yok.

Sezon başı planlamasında ‘yedek sol bek’ olarak düşünülen Rıdvan Yılmaz, hem yaşadığı sakatlık hem de yapılan transferle heyecan kaybına uğramış gözüküyor.

Genç Kartallar, Muhayer’in golünde Avcı’nın hayalindeki sistemi ete kemiğe büründürdü. Kaleci Ersin’in dahil olduğu müthiş paslaşmalarla sonuca gidildi. Maçın en önemli anıydı bu gol. 2. devre organize olmakta zorlanan gençler, mücadeleleriyle tutunmaya çalışsalar da Pana’nın beraberlik gollerine mani olamadı. Ama en azından 2 gol attılar, malum ‘abiler’ bunu beceremedi Avusturya’da...