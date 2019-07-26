Malatya 'isterse' turlar
“Rakibin maç boyunca arkaya sarkmasına karşı önlem almakta zorlandı. Geriye yapılan yığılmayı, oyunu kanatlara taşıyarak dağıtmayı başaramadı.”
Sezonu bu kadar erken açmak, üç büyükler için bile altından zor kalkılacak bir durum. Geçen sezon ligde Avrupa hedefi için oynayan Malatya, bu kulvara asılırsa yeni sezonki hedefi de ironik şekilde ligde kalmak olur! Osmanlı ve Akhisar örneklerine bakın... Hatta Konya’ya... Aykut Kocaman, potansiyelin farkında olarak Avrupa’yı düşük viteste oynamış ve buna rağmen ligde zorlanmıştı. Ligde kurumsallaşamayan takımlar için Avrupa’da hedef kovalamak çok güç. Bu Malatya ile geçen sezonki Malatya bile aynı değil. Hocasından omurgasına kadar değişti... Sergen Yalçın da takımının üç kulvarda yürüyemeyeceğini biliyor. Geçenlerde verdiği bir röportajda takımını, lig başlayana kadar, bilinçli olarak yüzde 60 seviyelerine kadar hazır hale getirmeyi planladığını söyledi. Bu da onun haklı olarak, Süper Lig’i düşündüğünü gösteriyor. Hazır olmadığı için dün, topa sahip ama oyunun karakterini istediği gibi belirleyemeyen bir Malatya izledik. Diğer yandan rakibin sürekli arkaya sarkmasına karşı, basit bir önlem bile alamadı, ki golü de öyle yedi. Malatya, Olimpija’nın geride yaptığı yığılmayı, oyunu kanatlara taşıyarak dağıtmayı başaramadı.
SOLUNDAN YIKILDI
İkinci devre Malatya, iki kez dikine final pasına yeltendi. Birinde Bifouma pozisyonu kullanamadı, ikincisinde penaltı kazanıldı ve öne geçildi.
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