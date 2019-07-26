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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Malatya 'isterse' turlar

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

“Rakibin maç boyunca arkaya sarkmasına karşı önlem almakta zorlandı. Geriye yapılan yığılmayı, oyunu kanatlara taşıyarak dağıtmayı başaramadı.”

Sezonu bu kadar erken açmak, üç büyükler için bile altından zor kalkılacak bir durum. Geçen sezon ligde Avrupa hedefi için oynayan Malatya, bu kulvara asılırsa yeni sezonki hedefi de ironik şekilde ligde kalmak olur! Osmanlı ve Akhisar örneklerine bakın... Hatta Konya’ya... Aykut Kocaman, potansiyelin farkında olarak Avrupa’yı düşük viteste oynamış ve buna rağmen ligde zorlanmıştı. Ligde kurumsallaşamayan takımlar için Avrupa’da hedef kovalamak çok güç. Bu Malatya ile geçen sezonki Malatya bile aynı değil. Hocasından omurgasına kadar değişti... Sergen Yalçın da takımının üç kulvarda yürüyemeyeceğini biliyor. Geçenlerde verdiği bir röportajda takımını, lig başlayana kadar, bilinçli olarak yüzde 60 seviyelerine kadar hazır hale getirmeyi planladığını söyledi. Bu da onun haklı olarak, Süper Lig’i düşündüğünü gösteriyor. Hazır olmadığı için dün, topa sahip ama oyunun karakterini istediği gibi belirleyemeyen bir Malatya izledik. Diğer yandan rakibin sürekli arkaya sarkmasına karşı, basit bir önlem bile alamadı, ki golü de öyle yedi. Malatya, Olimpija’nın geride yaptığı yığılmayı, oyunu kanatlara taşıyarak dağıtmayı başaramadı.

SOLUNDAN YIKILDI

İkinci devre Malatya, iki kez dikine final pasına yeltendi. Birinde Bifouma pozisyonu kullanamadı, ikincisinde penaltı kazanıldı ve öne geçildi.

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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