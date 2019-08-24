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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.08.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Krizi Caner'in eski ayarları önledi

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

45+2'de gelen gol, ilk devredeki oyun krizini örttü.

ABDULLAH Avcı, Başakşehir’de hasret kaldığı dolu tribünler karşısında ilk kez bir lig maçına çıktı. Beşiktaş’ta başarılı olacağına inanırken, en büyük güvencesi taraftardı. Dün Beşiktaş, ilk devre Göztepe karşısında keçiboynuzu tadı veren bir top oynarken o taraftar, Avcı’yı mahçup etmedi. Göztepe, Sivas’ı kopyaladı. Tamer Tuna, Beşiktaş savunmasına karşı 3-4 kişiyi pusuya yatırdı hep. Ve ilk 45’te ağırlıkla Beşiktaş’ın bir yere ulaşmayan hazırlık paslarını izlemekle yetindik. Çünkü;

- Medel de Oğuzhan da geriden oyun kuramadı.

- Hücumda uyumsuzluktan ötürü çok pas hatası yapıldı.

- 40-50 metrelik alanda ileri geri koşmaya alışmış Caner ile Gönül, içe doğru oynamanın acemilikleriyle boğuşurken Boyd ve Lens, iki pas yapmaktan acizdi.

- Ljajic de topla kavga edince pozisyon üretilemedi. Direkten dönen iki top vardı ama onlar sistematik bir düzenin meyvesi değildi. Sonra Caner, kendi eski ayarlarıyla doğaçlama yaparak Güven’e golü attırdı. Bu gol ilk 45’teki oyun krizinin üzerine kalın bir örtü çekti.

PAS AMA HIZLI PAS

BEŞİKTAŞ öne geçince, 2. devre Göztepe’nin hatları arasında geniş boşluklar oluştu. Ve yine Caner sahne aldı ve yaptığı klasik kesmesi doğrudan kaleye gidince, Avcı derin bir nefes aldı. Avcı’nın düzeninde uzun süre golsüz gitmek veya geri düşmek, aşılması zor kriz yaratır. Ama öne geçildiğinde de işler daha kolaylaşır. Sivas ve Göztepe maçı bunun somut örneği oldu. Beşiktaş’ın geri düştüğü maçları alabilmesi için, hayal ettiği paslı oyunu çok daha hızlı oynaması lazım. İlk devredeki pas-hız ilişkisiyle sezonu domine edemez. Avcı, muhakkak ki bu maçı yeniden analiz ettiğinde oyunculara döndüre döndüre ilk 45 dakikayı gösterecek. Sistem falan tamam ama bir yere kadar. Futbol dün Caner örneğinde olduğu gibi sıklıkla da doğaçlamalara ihtiyaç duyar. Bu takımın savunma önü iyi bir Oğuzhan’a muhtaç. Dün yine bir ara homurtular yükseldi. Ancak direkten dönen şutu tribünün de onun da havasını değiştirdi ve ikinci devrenin en öne çıkan isimlerinden biri oldu.

MÜNEVVER, ÖZGECAN, EMİNE...

EMİNE Bulut, eski kocası tarafından çocuğunun gözleri önünde katledildi. Sürekli tahrik olan ‘erkek egemen dil’in son kurbanı. Ve Türkiye ayakta! Münevver’de olduğu gibi, Özgecan’da olduğu gibi... Ama kadın cinayetleri bitmiyor, çünkü katiller kravat takıp iyi halden kurtulabiliyor. Dün yapılan 1 dakika susma eylemi elbet önemli. Ama sporda şiddete gösterilen hassasiyet kadınlara yönelik şiddet için de gösterilsin.

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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