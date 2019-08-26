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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.08.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Kadıköy'e dipdiri gitmeli

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

BİR Premier Lig maçından sonra Süper Lig maçını izlemek, gözleri dinlendirmek gibi! Zira bizim ligimiz çok yavaş.

‘Topla oynama’ ve ‘geriden oyun kurma’ olayı bizde bol bol uzun pas yapmak. Oysa aynı saatlerde İngiliz topraklarındaki maçlarda takımlar pasaşarak ileri,- hem de çok hızlı- gidiyor. Bizde oyuncular çoğunluk sabit. Ancak pas gelince hareketleniyor. Oyunun hareket kazanması ancak bir tarafın gol atmasıyla mümkün oluyor. Trabzon-Malatya maçının ilk devresi de bu görüntüdeydi. Misafir, topa daha çok sahip olan kaleyi zorlayan taraftı ama Bifouma’nın pozisyonu dışında net bir tehlike de yoktu. Sörloth’u ceza alanında topla buluşturmakta zorlanan Trabzon golü, AEK kahramanı Ekuban üzerinden aradı. Bu arada ona yapılan hareket penaltıydı. Fırtına’yı sevindirense sahanın etkisiz ismi Abdülkadir Ömür’dü. Sezar’ın hakkıysa Sosa’ya... Atağı başlatan, Nwakaeme ile al-ver yapıp topu Ömür’ün kafasına kondurandı Arjantinli... Ben de Ömür’ün forvet arkası denenmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Rahat adam eksilten Ömür’ün kaleye yakın olması skora katkısını katlar.

AEK’YA ROTASYON YAPABİLİR

2. devre, daha gel-gitli bir oyun izledik. Öyle ki 76’da 1-0 önde olan Trabzon, kontraya yakalandı. Malatya’nın verdiği büyük boşluklar da Trabzon’a dikine hızlı atak fırsatları verdi. 76’daki o pozisyonda topu müthiş bir deparla taşıyan Töre’yi, bacaklarıysa taşıyamadı ve yedek girdiği oyundan 10 dakika sonra çıktı. Böylece Sergen Yalçın’ın puana yönelik hamlesi de boşa düştü. 2 dakika sonra da Malatya’nın çıkarken kaybettiği topta 2. gol geldi. Malum, hücuma çıkarken top kaybetmek en zayıf olduğunuz andır. Obi Mikel’e topu çarptıran golü atıyor! Aytaç Kara’dan sonra Eren Tozlu da aynısını yaptı. Şanssızlık elbet. Trabzon, F.Bahçe maçına hazır mı peki? Ağır hazırlık kampı, arkasından 3 Avrupa maçı... Haliyle yorgunluk var. Sezonu daha önce açan Malatya’nın fiziksel olarak iyi durumda olması, dün kazansa da Trabzon’u zorladı. Kadıköy’de diri kalmaları için, AEK rövanşında rotasyon şart...

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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