İşte Premier Lig böyle marka oluyor

Kulüplerin baskısından ötürü VAR’a çok iyi idman yapmadan başladık. Hatta 2017-18 sezonunun 2. yarısında başlanması istenmişti. Bu sabırsızlık sonucunda geçen sezon VAR ile birlikte kaos daha da büyümüştü. İlk sezonunda Almanya’da da sıkıntılar yaşandı. Soyunma odasından geri gelmişti takımlar. Yapılan anketlerde futbolcu da taraftar da memnun kalmamıştı. İngiltere ise bu sezon geçti VAR’a. Önce kupada sindire sindire test edildi. Ve ligde ilk hafta çok başarılı geçti. Gelecek haftalarda ne olur, bilemem ama bazı prensipleri bize de örnek olmalı. ìPremier Lig’de VAR kararı en fazla 30 saniyede karara bağlandı. Öncelik oyunun temposunu korumak. îOrta hakem büyük bir yanılgıya düşmedikçe de monitöre gitmeyecek. ïVAR ile değişen kararların nedenleri Premier Lig internet sitesinden 45 dakika sonra açıklandı. ñVe değişen pozisyon stattaki ekran vasıtasıyla taraftarlara da gösteriliyor. İşte marka böyle olunuyor. Lafla değil, icraatla... Bizde maçlar 10 dakikadan fazla uzadı. Hatta ilk ve ikinci devre hesaba katıldığında süreler daha da uzadı. Orta hakemler, VAR monitörüne çok sık gitti. Bu “Hocam bir bak istersen” uygulamasının asgariye inmesi şart. Diğer yandan da “VAR çağırdı mı, çağırmadı mı?”, “VAR ile orta hakem ne konuştu?” “VAR kayıtları açıklansın...” gibi mevzular gündemimizden düşmedi. Bunlar da hem orta hakeme hem VAR masasına olan güveni sarsttı. VAR’da Premier Lig’i derhal pusula yapmalıyız. Ama bunun için şeffaflıktan korkmamayı öğrenmeli ve kabullenmeliyiz.





OCAKTA KIYAMET KOPAR

Beşiktaş, sanki bankalarla borç yapılandırmasına gitmemiş gibi yönetim, ‘yıldız transfer yap’ baskısına maruz bırakılıyor. Taraftarı anlarım da, ya medya? Kamuoyu adına denetim görevi olan medyanın, kulüplerin mali krizini görmezden gelip kulüplerle baskılaması anlaşılır şey değil. Bilakis bizim kağıt kalem elde, kimin bütçesini deleceğini yazmamız, konuşmamız lazım her gün. Sormamız lazım bağıra çağıra: · Bankalara borç erteleten Galatasaray, Falcao’ya 20 milyon Euro’ları nasıl ödeyeceksin? Daha 13 milyon Euro verdiği Diagne elinde patlamışken, bu rahatlığı nasıl buluyorsun? · Peki sen ey Fenerbahçe! Aylarca taraftardan mesajla para topladın. 1 yılın dolmadan 30 transfer yaptın ve hâlâ da yapıyorsun? Böyle mi ‘Fenerol’acaksın? Konyaspor’un hocası Aykut Kocaman, sessiz sakin bir açıklama yaptı. Futboldaki ekonomik krizin hakikaten farkında olan tek isim o galiba. Transfer sürecinin uzamasına dair soruya verdiği şu yanıt çok kıymetli: “Benim bu oyuna bakarken kulüple olan bağlantımın en önemli yanı; var olan oyuncularımızı daha da geliştirmek ama bununla beraber eksikleri de dışarıdan tamamlamaya çalışmak.” Anahtar cümle “Var olan oyuncuları daha da geliştirmek”tir. Çarşamba akşamı İstanbul’da ayıla bayıla izlediğimiz Jürgen Klopp ile aynı olan ve bizi düzlüğe çıkaracak çözümdür bu (Liverpool, kadrosuna bir tek yıldız bile almadı bu sezon). Ancak aldıran kim? Fenerbahçe’nin başına geçtiğinde “Bu kadronun transfere ihtiyacı yok” diyen Ersun Yanal, ocak ayından bu yana 14 isim aldı ve hâlâ daha da transfer istiyor.

ŞAHSİ SORUMLULUK

Anlaşılan o ki kulüpler borç yapılandırmasına gitse de ve TFF yeni bir talimat çıkartsa da ‘hallederiz ya’ kafasında. Bu kafa ‘aldatma’ kafasıdır aynı zamanda. Bakın TFF Başkanı Nihat Özdemir önceki gün, “Kulüplerin 10 milyar borcu var sanıyorduk ama 14 milyar olduğu ortaya çıktı” dedi. Yarın başka ‘pembe yalanlar’ çıkmayacağı ne malum! Fakat, TFF dirayetli davranırsa ocak ayında büyük gürültü kopabilir. Başta büyük kulüpler olmak üzere transfer yasağı ve hatta puan silme cezaları gelebilir. Ben hep aynı şeyi söylüyorum: Borç meselesinde yöneticilere ‘şahsi sorumluluk’ getirilmediği sürece kulüplerin kendilerine çeki düzen vermesi mümkün değil!

UEFA SÜPER KUPA’NIN YILDIZI KADIN HAKEMLERDİ

İstanbul’daki Süper Kupa’yı kadın hakemler yönetti. Ve bence maçın yıldızı da onlardı. Erkek egemen futbol dünyası için atılmış dev bir adım. Bir gün erkek takımların başında kadın teknik direktörler de göreceğiz. Birkaç örneği de oldu bunun. Dahası bir gün bir kadın futbolcu, erkek takımında da oynayacak. Futbol endüstrisi de bu tür geçişlerden beslenecektir. Liverpool ile Chelsea’yi karşı karşıya getiren Süper Kupa’da Fransız hakem Stephanie Frappart, çok başarılıydı. Onun en büyük şansı, otoritesini sorgulamayan futbolculardı. Bu deneme Süper Lig’de olsaydı, aynı sonuç ortaya çıkmayabilirdi zira bizim futbolcular UEFA’nın el üstünde tuttuğu Cüneyt Çakır’ı bile pişman ediyor. Frappart’ı ödül töreninden sonra Çakır ile UEFA hakem yetkilileri büyük bir coşkuyla kutladı. Oturduğum tribünün önünde yer alan 1. yan hakem Manuela Nicolosi’yi de sık sık izledim. İnanılmaz konsantreydi. Tek sorunu kontralardaydı. O da çok hızlı olsa da zaman zaman ofsayt çizgisini kaçırıyordu ama sanırım VAR hakemleri telsizden yardımcı oldu ve tüm ofsaytları doğru tespit etti.