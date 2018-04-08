İki yönlü Talisca’dan sevgilerle

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Kenan BAŞARAN Yazılarıİki yönlü Talisca’dan sevgilerle
GeriKenan BAŞARAN İki yönlü Talisca’dan sevgilerle
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Yazarlar
08.04.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

İki yönlü Talisca’dan sevgilerle

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

OĞUZHAN-Atiba-Tolgay üçlüsü cezalı duruma düşünce Göztepe maçında oynayacak Necip-Medel ikilisinden endişe etmediğimi belirtmiştim, Alanya maç yazısında.

- Dün Beşiktaş, bu üçlüyü değil, yine Quaresma’yı aradı. Çünkü Lens Efendi, yine yokları oynadı.

- Beşiktaş, ilk 45’i resmen 10 kişi oynamasına rağmen 2-0 önde kapattı. Çünkü Talisca faktörü devreye girdi. İlk golü atan, ikinci golün de atağını hazırlayan isimdi.

- Medel’in golünde dikkat çekilecek nokta da şu: Eğer onun yerinde dün ‘cezalı üçlü’den biri olsaydı muhtemelen şut çekmek yerine pas tercihinde bulunacaktı.

- Medel-Necip ile ön ikili süslemesiz ama takımı daha çok hızlandıran bir oyun oynadı.

- Ba ve Halil ile önemli ataklar geliştiren Göztepe, ilk devre bir gol bulabilirdi.

KURAL BİLMEZLİK!

- Güneş, taraftarın sabrını zorlayan Lens ile ikinci 45’e de çıkmaya karar verdi. Beşiktaş, 3. golü bulana kadar rahattı ancak ondan sonra adeta golü yemek için davetiye çıkardı. Ba’nın direkten dönen topu maçın kırılma anı sayılabilir.

- Güneş, Lens’i çıkarıp Vida’yı oyuna aldı. Caner’i sağ açığa, Adriano’yu da sol açığa çekti. Böylece İzmirlilerin baskısını kırmak istedi. Ancak bu hamlenin sonuçlarını göremeden kırmızı gören Rotman’ın kural bilmezliği (hakemi itmesi), Göztepe’yi frenledi.

- Sakatlıktan dönen Töre’nin süre almasını beklerken Güneş, bize Larin sürprizi yaptı. Kanadalı da daha büyük sürpriz yapıp ilk buluştuğu topta gol attı! Aklıma Negredo geldi. Negredo, gol atmak istiyorsa bundan böyle çevresini değil, kendini düşünerek sahada pozisyon alacak. Ya da Beşiktaşlı onu, ‘çevresine faydalı adam’ olarak sevecek. Bu arada, kısa sürede iyi işler yapan Pektemek’e de dikkat.

- Beşiktaş farklı kazandı fakat Güneş, yine de 3-0’dan kırmızı kartın çıktığı anına kadarki bölümü oyuncularına izletmeli.

Maçın toplamına bakarsak 3 puanın mimarı Talisca’dır. Oyunu iki yönlü oynadı ve ayakta da kaldı. Beşiktaş’ın kaderi gelecek hafta daha da netleşecek.

MAÇIN ADAMI: TALISCA

MAÇIN ilk bölümünde de son bölümünde de sahne aldı. Gol attı, gollük atak hazırladı ve asist de yaptı. Kurucu olarak da iyi işler yaptı. İki yönlü olduğu nadir maçlardandı.

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Her ay yeni bir rekor!

Cenk Tosun'un şanssızlığı! Öyle bir gol kaçırdı ki...

Everton Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kartallar yüksek uçar! Beşiktaş'tan Göztepe'ye gol yağmuru...