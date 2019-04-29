Havlu atmadan şampiyonluk derbisine

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Kenan BAŞARAN YazılarıHavlu atmadan şampiyonluk derbisine
GeriKenan BAŞARAN Havlu atmadan şampiyonluk derbisine
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
29.04.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Havlu atmadan şampiyonluk derbisine

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

Beşiktaş mucizeyi gerçekleştirirse Güneş bize ders vermiş olacak.

MAÇA iyi başlayan ve 45 dakikayı da daha iyi oynayan Ankaragücü’ydü. Ama soyunma odasına önde giren Beşiktaş’tı. Çünkü golcülükte nirvanaya giden bir Burak Yılmaz’ı vardı! Gol dışında Beşiktaş’ın dişe dokunur bir pozisyonu olmadı. Ankaragücü, Ljajic’in pas yollarını kapattı. Haddinden fazla top kaybı yaşandı. Orta alanda gereken direnç gösterilmeyince A.Gücü, yüksek bir tempoyla çok sayıda atak geliştirdi. Karius, iki kritik kurtarışa imza koydu. Güneş, Ljajic’i sol açıktaki Güven’in yerine çekse de takımın çehresi pek değişmedi.

GOLCÜ VE KALECİ

Deniz Çoban, Burak’ın Kulusic’e yaptığı faulde sarı kart çıkması gerektiğine dair bir tweet attı. Burak, sarı görse G.Saray derbisinde cezalı duruma düşecekti. Pozisyonu tekrar tekrar izledim. Burak kolunu açıyor ama bir dirsek yok. ‘Kontrolsüz hareket’ de inandırıcı gelmedi. 2. devreye de Beşiktaş’ın iyi başladığı söylenemez. Ama yine orta alanda kapılan bir topla 2’yi buldu. Vida, başlattığı pozisyonu şansın da yardımıyla golle bitirdi. Burak’ın penaltısı, maçı bitirmiş gibi gösterse de A.Gücü istifini bozmadı. Ve karşısına yine Karius’u çıktı! Karius, tam bir Alman kaleci olduğunu gösterdi. Güneş’in “Aidiyeti zayıf” dediğinden beri çok iyi. Burak ve Karius maçın adamıysa, ortada ve savunmada sıkıntı vardır. Beşiktaş, dün bir savunma takımı gibi oynamak zorunda kaldı. A.Gücü’nden daha çok faul yaptı. Hep topun peşinden koştu; rakibinden daha az pas yaptı ve isabet oranı düşüktü (%71) Korner ve şutlarda da gerideydi. Farkı yaratan yine şut isabetinin (%50) yüksekliğiydi. 4-1’e rağmen Şenol Güneş, mutlaka bu tabloyu doğru analiz ederek G.Saray derbisine gidecektir. Zira, bu istatistikler, hücumu A.Gücü’nden daha iyi olan G.Saray’a karşı alarm demek.

ÖZELEŞTİRİ: 24. haftada Beşiktaş’ın havlu attığını yazdım. 31. haftadaysa bir nevi şampiyonluk derbisine çıkacak. Gelinen noktada Başakşehir’in payı kadar, 6 maçlık seri de büyük etken. Hiç pes etmeyen Güneş, hepimize tarihi ders verdi.

‘DÜNYAYI ÇOCUKLARA VERELİM’

“Dünyayı çocuklara verelim /Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı/ Çocuklar dünyayı alacak elimizden/Ölümsüz ağaçlar dikecekler...” der Nazım... Ülkemizde daha görünür hale gelen çocuk istismarına karşı taraftarın ‘1 dakika sessizlik’ eylemine Beşiktaş ve Ankaragücü de destek verdi. Susmayalım!

Maçın adamı: Burak.

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Josef Sural kimdir? Hangi takımlarda forma giydi?

Süper Lig güncel puan durumu| 30. hafta maçları ve sonuçları

Final Four 2019 ne zaman yapılacak? İşte 2019 Final Four eşleşmeleri

Manchester United Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? United evinde önde!