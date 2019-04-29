Havlu atmadan şampiyonluk derbisine

MAÇA iyi başlayan ve 45 dakikayı da daha iyi oynayan Ankaragücü’ydü. Ama soyunma odasına önde giren Beşiktaş’tı. Çünkü golcülükte nirvanaya giden bir Burak Yılmaz’ı vardı! Gol dışında Beşiktaş’ın dişe dokunur bir pozisyonu olmadı. Ankaragücü, Ljajic’in pas yollarını kapattı. Haddinden fazla top kaybı yaşandı. Orta alanda gereken direnç gösterilmeyince A.Gücü, yüksek bir tempoyla çok sayıda atak geliştirdi. Karius, iki kritik kurtarışa imza koydu. Güneş, Ljajic’i sol açıktaki Güven’in yerine çekse de takımın çehresi pek değişmedi.

GOLCÜ VE KALECİ

Deniz Çoban, Burak’ın Kulusic’e yaptığı faulde sarı kart çıkması gerektiğine dair bir tweet attı. Burak, sarı görse G.Saray derbisinde cezalı duruma düşecekti. Pozisyonu tekrar tekrar izledim. Burak kolunu açıyor ama bir dirsek yok. ‘Kontrolsüz hareket’ de inandırıcı gelmedi. 2. devreye de Beşiktaş’ın iyi başladığı söylenemez. Ama yine orta alanda kapılan bir topla 2’yi buldu. Vida, başlattığı pozisyonu şansın da yardımıyla golle bitirdi. Burak’ın penaltısı, maçı bitirmiş gibi gösterse de A.Gücü istifini bozmadı. Ve karşısına yine Karius’u çıktı! Karius, tam bir Alman kaleci olduğunu gösterdi. Güneş’in “Aidiyeti zayıf” dediğinden beri çok iyi. Burak ve Karius maçın adamıysa, ortada ve savunmada sıkıntı vardır. Beşiktaş, dün bir savunma takımı gibi oynamak zorunda kaldı. A.Gücü’nden daha çok faul yaptı. Hep topun peşinden koştu; rakibinden daha az pas yaptı ve isabet oranı düşüktü (%71) Korner ve şutlarda da gerideydi. Farkı yaratan yine şut isabetinin (%50) yüksekliğiydi. 4-1’e rağmen Şenol Güneş, mutlaka bu tabloyu doğru analiz ederek G.Saray derbisine gidecektir. Zira, bu istatistikler, hücumu A.Gücü’nden daha iyi olan G.Saray’a karşı alarm demek.

ÖZELEŞTİRİ: 24. haftada Beşiktaş’ın havlu attığını yazdım. 31. haftadaysa bir nevi şampiyonluk derbisine çıkacak. Gelinen noktada Başakşehir’in payı kadar, 6 maçlık seri de büyük etken. Hiç pes etmeyen Güneş, hepimize tarihi ders verdi.

‘DÜNYAYI ÇOCUKLARA VERELİM’

“Dünyayı çocuklara verelim /Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı/ Çocuklar dünyayı alacak elimizden/Ölümsüz ağaçlar dikecekler...” der Nazım... Ülkemizde daha görünür hale gelen çocuk istismarına karşı taraftarın ‘1 dakika sessizlik’ eylemine Beşiktaş ve Ankaragücü de destek verdi. Susmayalım!

Maçın adamı: Burak.