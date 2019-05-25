Güneş artık Beşiktaş'ın da efsanesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Kenan BAŞARAN YazılarıGüneş artık Beşiktaş'ın da efsanesi
GeriKenan BAŞARAN Güneş artık Beşiktaş'ın da efsanesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
25.05.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Güneş artık Beşiktaş'ın da efsanesi

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

Beşiktaş, Şenol Güneş’in değerini gelecek sezon daha iyi anlayacak.

Dört sezonluk Şenol Güneş, dönemi dün sona erdi. 2 şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’nde rekorlar... Son 2 yıldaysa hüsran. Sahip olunan kadro, rakiplerin gerisinde olsaydı, ‘hüsran’ demezdim. Geçen sezon da bu sezon da şampiyonluğun favorisiydi Beşiktaş. Buna karşın bu son 2 sezon için Güneş de geçerli mazeretler ileri sürebilir.

Hemen hemen her sezon takımın önemli taşları yerinden oynadı. Hele ki bu sezon! Zamanında oluşturulamayan kadro, golcü kaosu ve mali sıkıntılar takımın enerjisini emdi. Genel olarak bakıldığındaysa Güneş’in şampiyonluklar kazandırması kadar, bir önemli yanı da yüksek profilli bir teknik direktör olmasıydı. Takımını kamuoyu önünde ezdirmedi. Söylemleriyle manşetleri etkiledi ve çoğu zaman yönetimin topa girmesine gerek bırakmaksızın Beşiktaş’ı temsil etti. Bunun değeri yeni sezonda daha iyi anlaşılacaktır; aynı karizmada bir teknik direktör alınamazsa...

Bir medya mensubu olarak, Güneş’e demokratik tutumundan ötürü teşekkür ediyorum. 4 yıl boyunca bir çok olumsuz eleştirim oldu ve o da hepsini olgunlukla karşıladı. Bu nezaket, pek kolay bulunmuyor, malum.... Sadece milli takıma gidiş sürecinde, biraz daha şeffaf olabilirdi.

Hepimizin bildiğini haddinden fazla süre gizlemesini yadırgadım. Ki en kötü günde bile desteğini esirgemeyen Beşiktaş taraftarının son dönem kırgınlığı da biraz milli takım sürecinde yürüttüğü politikadan kaynaklandı... Bu arada dün o teşekkür plaketini Güneş’e Fikret Orman vermeliydi. Hepsi bir yana, Beşiktaş’ın Şenol Güneş’li yılları oldukça tutkulu geçti; kazansa da kaybetse de. Güneş, Trabzonspor’un olduğu kadar, artık bir Beşiktaş efsanesidir de. Zaten efsanesi olduğu milli takımda başarılar diliyorum. Attila İlhan ile veda ediyorum ona: “...çünkü ayrılık da sevdaya dahil çünkü ayrılanlar hâlâ sevgili”

İDDİA YOKSA VEFA DA YOK

Yeni stada geçilip şampiyonluklar yaşanınca Fikret Orman, “Artık Beşiktaş taraftarı değişti” demişti. Çünkü doluyordu. Ben de “Bunu yarıştan kopulan bir sezonda test edeceğiz” demiştim. Dün stat boştu. Çünkü şampiyonluk kaçtı. Sırf Şenol Güneş’e veda etmek için bile tıka basa olmalıydı. Geçen sezonun sloganı vefaydı ya hani!

GÜNEŞ, ‘GÜVEN VERDİ VE GİTTİ’

Geçen sezon 4. olduğu için sezonu haziranda açan Beşiktaş, aynı akıbeti yaşamamak için dün sahaya çıktı. İki takımın da tüm hatları arasında büyük bir gevşeme vardı. İki taraf da kaleye sorunsuz gitti ve bu da zaten skora yansıdı. Güven’in beceri ve fırsatçılığı Beşiktaş’ı soyunma odasına 3-1 önde götürdü. Rehavete kapılan Beşiktaş’a cezayı Koita kesti. 3-2’den sonra maç her türlü sonuca açık bir hal aldı. Ligin Karius 2 gol yese de çok kritik kurtarışlar yaptı ve siyah beyazlıların daha uzun tatil yapmasında büyük pay sahibi oldu. Ama dünkü maçın en büyük anlamı Güven Yalçın’ın anlamını ve Larin’in de anlamsızlığını tescillemesi oldu. Ve aynı zamanda Güneş’in de giderken Beşiktaş’a bıraktığı en güzel miraslardan oldu. Tabir caizse ‘Güneş, Güven verdi ve gitti’...

 

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Başakşehir - Alanyaspor: 1-1
Sivasspor - Galatasaray: 4-3
Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 2-3
Milli maçlar ne zaman? Türkiye'nin maçları ne zaman oynanacak?