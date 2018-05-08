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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Yazarlar
08.05.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Gelecek tribünde

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

BEŞİKTAŞ, Vodafone Park açıldığından beri ilk kez iddiası zayıflamış olarak bir maça çıktı.

Şu soruların cevabı 3 puandan daha önemliydi:

1- Taraftar tribünleri dolduracak mı?

2 -Küfür edecek mi, etmeyecek mi?

Türkiye koşullarına göre seyirci iyi, kümede kalmaya oynayan bir Premier Lig ekibine göreyse düşüktü! Ve ne yazık ki ilk devre küfür edildi. Beşiktaş’ın geleceği ikinci devredeki tribündür.

Çünkü Beşiktaş, sadece sahadaki takımın kazanmasına endeksli kültürle yürüyemez. Diğerleri de...  2 milyar borcu olan kulüpler, yarıştan koptuklarında da dolu ve küfürsüz tribüne oynama kültürünü yerleştirmeli.

Haksızlığa uğradığını düşünüyorsan bile ancak bu kültürle karşı koyabilirsin. Mevcut kültür, sizi aksine daha da aşağı götürür.

Maça gelirsek.. Kayseri oyunu kendi sahasında kabul edip, Beşiktaş’ın hücuma çıkarken top kaybetmesini kolladı. Bu taktik en az 3 net pozisyon da sağladı.

Eski iştahında olmasa da kazanmayı isteyen Beşiktaş, klas farkıyla 2-0 önde girdi devre arasına. Adriano’nun golü ilginçti, çünkü Kayseri hücuma çıkan Beşiktaş’ı gafil avladı ama atağı sonuçlandıramayınca bu kez dönüşünde golü yedi. Bir nevi kendi silahıyla vuruldu.

G.SARAY’A CEZA GELİRSE
Gol ihtiyacı Kayseri’yi çok adamla hücuma sevk ettiği için ikinci devre daha eşit bir görüntüyle başladı. Tosic’in atılmasıyla Kayseri ağırlıklı bir oyun bekledik ama Love-Necip değişikliği buna pek izin vermedi. Eksik kaldığında Babel’i ileri uca koyan Güneş, sıkıntıyı azaltabiliyor.

Güneş, kalan maçlarda Love’a değil, Larin’e şans vermeli. Beşiktaş, kalan 2 maçı da kazanıp ligi bitirebileceği en yüksek yerde bitirmeli. UEFA’dan G.Saray’a yine bir ceza gelirse o zaman 3.’lük çok ama çok kıymetli olacak.

MAÇIN ADAMI: TOSIC
Bir gol attı. Bir de kaçırdı. Bir stoper için bu rollerde gözükmek muazzam. Ama oyundan atılarak da galibiyeti riske etti. Maçın hem iyisi, hem kötüsü olmayı başardı.

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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