Ezberi bozdu kibiri de yendi

İlk devre Başakşehir, 2. devreyse Beşiktaş, rakibinin ezberini bozup kazandı. Çünkü şampiyonluğa oynamak başka büyük olmak başkadır.

BAŞAKŞEHİR, maç öncesi Abdullah Avcı’nın dediklerini harfiyen uyguladı ilk devre. Yani kendisini zirveye taşıyan pas ve topa sahipliğe dayanan bir oyun planını kusursuz uyguladılar. Bir ara oran yüzde 70’e çıktı. Kısa pası seven Avcı’nın bir de sürprizi vardı: Uzun toplar. Aslında sürpriz değildi zira perşembe günkü idmanda çalışmışlardı. Nitekim gol de Mert’in uzun vuruşu, Visca’nın da 4 savunmacı arasından Robinho’ya yaptığı al da at asistiyle geldi. 3 pasta gol... Beşiktaş, iyi başlar görünse de kısa sürede ortadan ikiye bölündü. Orta alanda devasa boşluklar verirken, Medel-Caner ikilisinin oluşturduğu sol kanat, koridora döndü. Caner, birçok atakta rakibini seyretmekle yetindi. Güneş, çare olarak Caner’i sol beke, Medel’i ortaya çekmekte aradı ama hemen akabinde golü yedi soldan gelen topta!

Rize maçının skorunun aldatıcı olduğu aşikârdı. Ama Ljajic’in ilk 45’te hiç inisiyatif alamaması, Burak Yılmaz’ı besleyememesi anlaşılır değild. Lens’i konuşmaya lüzum yok...

İlk devre Başakşehir, Beşiktaş’ı çok hırpaladı. Farka koşacakken soyunma odasına 1-1 gitti. Beşiktaş, Rize’deki gibi skor açısından şanslıydı.

İkinci devrenin ilk düdüğüyle birlikte rollerin değiştiğini hemen gördük. Beşiktaş Başakşehir’i geriye yasladı ve yine Gönül ile başlayan atakta Lens, maçtaki en olumlu hareketini yapıp topu Burak’a aktardı. O da müthiş vurdu.

Ezberi bozulan Başakşehir, abondone oldu ve üst üste pozisyonlar vermeye başladı. Güneş, sakatlanan Medel’in yerine Kagawa’yı alması da dikkate değerdi. Fizik yerine oyun zekâsına yatırım yaptı böylece. Abdullah Avcı ise Arda-Ba kozlarını sahaya sürürken oyunu da enlemesinine genişleterek, Beşiktaş savunmasında boşluklar aradı.



İŞİN SIRRI TOPLA OYNAMAKTI

MAÇIN sırrı topa sahiplikte yatıyordu. İlk devre Başakşehir, topu göstermedi ve oyunda üstünlük kurdu. Ama sadece 1 gol atması handikaptı. İkinci devre, bazı kısımlar hariç topa daha çok hükmeden Beşiktaş’tı ve o bölümde de galibiyet golünü buldu. Yine maçın sonlarında sakin kalması, topu saklaması da skoru korumasında büyük etkendi. Siyah beyazlılar ikinci devre ayrıca mücadele gücünü de artırdı.

Gökhan Gönül iki goldeki katkısı ve kritik müdahaleleri; Atiba kırılma anına imzası ve yine olağanüstü mücadelesiyle, Burak Yılmaz da artık teslcillenen müthiş son vuruculuğuyla galibiyetin mimarlarındandı.

Beşiktaş, hem ligin en iyi takımını hem de kibiri yendi. Şampiyonlar Ligi iddiası derbi sonucuna göre şekillenecek.

GÜLE GÜLE CAN BARTU

CANLI izlediğim müthiş kariyerli oyuncular oldu. Ama çok azı ‘efsane’ duygusu yarattı. Hiç izlemediğim halde dilden dile anlatılagelen çok efsanem vardır. İşte Baba Hakkı’sı, Metin Oktay’ı, Lefter’i... Ve Can Bartu... Gazetecilerin bile amigolaştığı bir çağda o FB TV’de F.Bahçe’yi en acımasızca eleştirirken, ezeli rakiplerine de sıklıkla saygı duruşunda bulundu. Efsanelik böyle bir şey... Güle güle...

Maçın adamı: Gökhan Gönül.