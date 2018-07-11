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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yazarlar
11.07.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

En pahalı Fransa en basit ve ucuz oyunla finalde

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

İLBER Ortaylı, Türkiye’ye gelen 3-4 milyon Suriyeli mülteciden çeşitli alanlarda evrensel ölçekte iş yapabilen (bilimi insanı, sanatçı, sporcu vs) 25 kişi yetiştirebilsek her türlü ‘maliyetleri’ni çıkaracaklarını söyler.

Çünkü Edgar Morin de “Göç, çağdaş güzelliği ve çağdaş zekâyı yaratır. Gerçek ilerleme ırkların ve ulusların karışımıyla mümkündür” der.

Rusya’ya giden Fransa’da 14, Belçika’daysa 7 Afrika kökenli futbolcu vardı. Bu gerçeklik Avrupa’daki gurbetçiye bağımlı olan Türkiye’ye ışık tutsun.


DURAN TOP KUPASI
Deschamps, ‘favori’ rolünü Belçika’ya vererek başladı.

Pogba’nın Mbappe’yi kaçırdığı atakta hücum anlayışını açığa vurdu: Rakibi hücumda yakala ve hızla çık...

Evet, ilk yarım saat topa hükmeden ve pozisyon arayan Belçika’ydı. Israrla yaslanıp tempoyu düşürse de bu bölümde Deschamps’ı ayakta tutan Lloris’ti.

30’dan sonra Fransa pozisyon sayısında dengeyi buldu. De Bruyne kanat değiştirip duruyordu ama Belçika 3. bölgede haddinden fazla pas hatası yapıyordu.

Bu kupa bir nevi ‘Duran Toplar Kupası’ydı. Belçika, öncesinde daha çok korner kullansa da 51’de golü atan Umtiti ile Fransa’ydı. Sonrası Fransa için çok kolay oldu. Daha özgüvenli yaslanıp kaptıkları toplarla su gibi aktılar Belçika kalesine.


ÖNÜMÜZDEKİ JENERASYONA...
Roberto Martinez, Dembele’yi 2. devreye boşuna çıkarıp 15 dakika daha harcadı. Fransa’nın kapandığını gördüğünde daha 20 dakikada bile oyundan alabilirdi onu.

Sonuçta Fransa, Belçika’nın Brezilya’ya oynadığını oynayıp onu kendi silahıyla vurdu. Brezilya, Belçika’yı yenecek çok pozisyon da bulmuştu. Ama dün özellikle 2. yarı Fransa, daha terbiyeli bir defansif oyun ortaya koyarken, Lukaku’ya top göstermedi.

Belçika artık ‘önümüzdeki jenerasyona bakacak’.

En pahalı kadro Fransa ise, büyüklük hezeyanına girmeden bu basit ve ‘ucuz’ oyunla kupayı da alabilir.


MAÇIN ADAMI: UMTITI
Fransa’yı 3. kez finale taşıyan golü o attı. Kupa bu anlarla hatırlanır.


MAÇIN UYARISI: BAK MBAPPE
Mbappe sonlarda hiç centilmen değildi. Yolun başındayken Neymar’a iyi baksın!


BELÇİKA'YI SEÇEN HENRY BİR HAİN Mİ?
FRANSA efsanesi Thierry Henry, Rusya’da Belçika’nın kulübesindeydi.

“Henry bir hain mi?” Arsene Wenger, kesinlikle “Hayır” derken, Didier Deschamps ise sadece “Garip” olduğunu söylüyor. Giroud ise “Bizimle olup bana tavsiyelerde bulunmasını yeğlerdim. Amu Belçika tarafında olması beni şoke de etmiyor” diyor. Bu olgun bakışa bizim de fazlasıyla ihtiyacımız var.


106 VE 114. DAKİKALAR
İNGİLİZLERDEN sonra Almanlar da Rusları dopingle suçluyor. Rusya-Hırvatistan maçı... 106. dakikada Modric’in inanılmaz deparı ve 114’te de Rusların ailecek muzzam baskısı beni oldukça şaşırtan anlardı!


ÇAKIR'IN FİNAL ŞANSI VAR!
CÜNEYT Çakır, 2018 finalini kaçırdı ama rüyası bitmedi. Formunu korursa Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’nda final yönetebilir. Çakır’ın yaş sıkıntısı olmayacak çünkü ay farkıyla kurtarıyor!


KONGO HÂLÂ SÖMÜRÜLÜYOR
DEMOKRATİK Kongo Cumhuriyeti , eski bir Belçika kolonisiydi. Hatta başlangıçta Belçika Kralı II. Leopold’ün ‘özel kolonisi’ydi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir durumdu bu!

Çok zulüm gördüler. O Kongo, bugün Belçika’yı beslemeye devam ediyor. Milli takımında Kongolu futbolcu var: Kompany, Lukaku, Batshuayı ve Boyota...

Avrupalılara kaptırdıkları sadece bu isimler değil. Misal Mandanda da Fransa için oynuyor. Buna karşı Bakambu, Afobe, Bolasie, Mbokani, Tisserand, Mbemba ve Mulumbu gibi Kongo için oynayan çok sayıda yetenekli oyuncuya daha sahipler.

Bizim ligimizde de üç Kongolu top koşturuyor. N’Sakala Alanyaspor’da, Moke Konya’da ve Bokila da Akhisar’da top koşturuyor. 2018 Dünya Kupası’nı 1 puanla Tunus’a kaptırdılar. Fakirlik bitmedikçe -ki zor-, Kongo dahil bir çok Afrika, Avrupa futbolunun membası olmaya devam edecek. 2022 Katar’da kendilerini görmek dileğiyle.

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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