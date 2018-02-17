Derbi, sezon finali olacak

Zira o ana kadar Beşiktaş, tek kale oynuyordu. Vagner Love-Talisca-Lens tercihi, Beşiktaş’ın ileri ucunu geçen haftalara göre çok daha hızlandırdı. Jahovic ve Eto’o gibi iki etkili silaha rağmen Konya’nın ilk yarım saat çıkamamasının temel nedeni de bu üçlünin oluşturduğu tehditti.

Beşiktaş, rakibine orta, korner ve şut şansı tanımaksızın maçı götürürken devreyi 3-0 önde kapatabilecek şanslar buldu. Atiba’ya yazılan golü ben yan hakem Hakan Yemişken’e yazıyorum. Zira herkesin ‘ofsayt’ kararı beklediği anda o kararlı şekilde orta sahaya koştu ve “Bende” dedi orta hakeme.

Hakikaten de verdiği karar görüntülerle de doğrulandı.

Güneş, F.Bahçe derbisi öncesi ceza sınırındaki 4 oyuncusundan Oğuzhan ve Adriano’yu korumaya alarak maça başladı. “Talisca, pozisyonu gereği kart görme riski azdı. Pepe de tecrübesiyle hareket eder” diye düşündü. Ama ikisi de cezalı duruma düştü. Pepe, tecrübesine yakışmayacak şekilde acemice kart gördü. Faulü savunmada yapsa neyse, ama o kartı Konya ceza sahası önünde gördü. Kabahat Güneş’in değil. Talisca’ya çıkan sarı ise skandal. Alper Ulusoy, gözünün önüde Talisca’ya faul vereceğine onu cezalı duruma düşürdü. Ulusoy ayrıca iki tarafın birer penaltısını da yedi.

FOFANA ETKİSİ

Özdilek, Fofana hamlesiyle Beşiktaş’ın dengesini bozdu. Konya her atakta beraberlik sinyali verdi. Güneş, savunmayı güçlendirmek için Vida’yı alıp Love’ı çıkardı ama 2 dakika sonra golü yedi. İronikti. Konya’nın akın akın geldiği anda Vida’ya güveniyorsanız o zaman maça neden onunla başlamıyorsunuz? Böylece Pepe de cezalı duruma düşmezdi.

2. devrenin ilk 15 dakikası Beşiktaş-Kasımpaşa maçının 2. devresi gibiydi. Rakibini orta alanda tutamadı ve çok sayıda atak yedi.

Beşiktaş, maçı ilk derve bitirmeliydi. Talisca gününde olmayınca 2. devre de kopartamadı. Artık derbi Beşiktaş için sezon finali olacak ve ”Ya devam ya tamam” diyecek.

MAÇIN ADAMI: FOFANA

İkinci devre başladığı oyunda Beşiktaş’ın dengesini bozan adam oldu. Siyah beyazlıların sağ kanadını çökertti ve beraberlik golünün habercisi oldu.