Derbi, sezon finali olacak

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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Zira o ana kadar Beşiktaş, tek kale oynuyordu. Vagner Love-Talisca-Lens tercihi, Beşiktaş’ın ileri ucunu geçen haftalara göre çok daha hızlandırdı. Jahovic ve Eto’o gibi iki etkili silaha rağmen Konya’nın ilk yarım saat çıkamamasının temel nedeni de bu üçlünin oluşturduğu tehditti.
Beşiktaş, rakibine orta, korner ve şut şansı tanımaksızın maçı götürürken devreyi 3-0 önde kapatabilecek şanslar buldu. Atiba’ya yazılan golü ben yan hakem Hakan Yemişken’e yazıyorum. Zira herkesin ‘ofsayt’ kararı beklediği anda o kararlı şekilde orta sahaya koştu ve “Bende” dedi orta hakeme.
Hakikaten de verdiği karar görüntülerle de doğrulandı.
Güneş, F.Bahçe derbisi öncesi ceza sınırındaki 4 oyuncusundan Oğuzhan ve Adriano’yu korumaya alarak maça başladı. “Talisca, pozisyonu gereği kart görme riski azdı. Pepe de tecrübesiyle hareket eder” diye düşündü. Ama ikisi de cezalı duruma düştü. Pepe, tecrübesine yakışmayacak şekilde acemice kart gördü. Faulü savunmada yapsa neyse, ama o kartı Konya ceza sahası önünde gördü. Kabahat Güneş’in değil. Talisca’ya çıkan sarı ise skandal. Alper Ulusoy, gözünün önüde Talisca’ya faul vereceğine onu cezalı duruma düşürdü. Ulusoy ayrıca iki tarafın birer penaltısını da yedi.
FOFANA ETKİSİ
Özdilek, Fofana hamlesiyle Beşiktaş’ın dengesini bozdu. Konya her atakta beraberlik sinyali verdi. Güneş, savunmayı güçlendirmek için Vida’yı alıp Love’ı çıkardı ama 2 dakika sonra golü yedi. İronikti. Konya’nın akın akın geldiği anda Vida’ya güveniyorsanız o zaman maça neden onunla başlamıyorsunuz? Böylece Pepe de cezalı duruma düşmezdi.
2. devrenin ilk 15 dakikası Beşiktaş-Kasımpaşa maçının 2. devresi gibiydi. Rakibini orta alanda tutamadı ve çok sayıda atak yedi.
Beşiktaş, maçı ilk derve bitirmeliydi. Talisca gününde olmayınca 2. devre de kopartamadı. Artık derbi Beşiktaş için sezon finali olacak ve ”Ya devam ya tamam” diyecek.
MAÇIN ADAMI: FOFANA
İkinci devre başladığı oyunda Beşiktaş’ın dengesini bozan adam oldu. Siyah beyazlıların sağ kanadını çökertti ve beraberlik golünün habercisi oldu.