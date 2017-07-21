'Çin İşkencesi' 'Çin Devrimi'ne Dönüşecek mi?



Fikret Orman, yaklaşık 3 yıldır dillendirdiği projesine start verdi. Bu işle görevlendirdiği Erdal Torunoğulları’nın yaptığı sondajlar sonunda, bu sezon takımın Çin’e götürülmesi kararlaştırıldı. Şangay’da da bir ofis

açılacak. Sadece Şangay’ın nüfusu 80 milyon, yani bir Türkiye kadar!

GÜNEŞ NEREDE?

1.5 MILYARLIK bir dünyada Beşiktaş’ı tanıtmak 1 maç oynayıp dönmekle ve bir ofis açmakla olmaz. Önce kulübün her hücresinin bu işin örgütlenmesine gönüllü katılması lazım. Çin’e giden takımda olsalardı en çok

imzayı Quaresma ve Pepe verecekti. Onların yokluğunda eski Liverpoollu Babel ve Barcelonalı Adriano öne çıktı. Öne çıkması gereken bir isim de Şenol Güneş’ti zira 2002 DünyaKupası’ndaki üçüncülük ve Güney

Kore’deki teknik direktörlük kariyeri nedeniyle Uzakdoğu’da tanınan bir sima. Fakat Güneş, öne çıkmak bir yana, kendisi ve takımı Çin’de adeta görünmez kılmak için uğraştı! Bunu da başardı.

Beşiktaş’ın Çin seyahati önce 10 gün olarak planlandı. Sonra 4 ve en sonunda 2 güne kadar düşürüldü. Çünkü Güneş, bu seyahate karşıydı. Çünkü Güneş, kulübü değil, takımını; uzun değil, kısa vadeyi düşünüyor.

Haliyle Orman’ın Çinlilerden önce Güneş’I ikna etmesi gerekti.

OTELDEN ÇIKMADI

FAKAT bu kerhen bir ikna. Kulübün davetlisi olarak Çin’e giden biz gazeteciler ne Güneş ile ne de futbolcularla bu seyahatin anlam ve önemine dair iki laf edemedik. Bunu geçtim, karşılıklı bir selamlaşma bile olmadı! Bizi geçtim, Orman ile Güneş’i arka fonda Çin manzarasıyla bir fotoğraf karesinde bile göremedik. Oysa Beşiktaş’ın Çin’deki rakibi Schalke, Çinli taraftarlarla buluştu, alt yapı okulunu ziyaret etti, şehri gezdi. Siyah beyazlılarsa uçaktan inip otobüse bindi, oradan da gidip oteline kapandı. İnsanlarla tek temas havaalanında ve otel lobisinde oldu. Beşiktaş Futbol Takımı’nın gidip maç yaptığı Zhuhai’de sokakta çekilmiş bir hatıra fotoğrafı bile yok. Varsa da ben görmedim.

KESTiRME YOL

TEKNIK heyetle ‘soğuk savaş’a rağmen yönetim bir ilki gerçekleştirdi. ‘100 adım gitmek için önce 1 adım atmak gerekir’ diyen Çin atasözündeki gibi Beşiktaş, ilk adımını attı. Gelecek yıl daha uzun süreli gidilip daha çok maç ve medyaya yönelik etkinlik düzenlenmelidir. Demba Ba’dan da İlhan Mansız’dan da faydalanılmalı. Şampiyonlar Ligi’ndeki her başarı, gelecek sezon Beşiktaş’ın daha çok Çinli tarafından karşılanması demektir. İmza için bekleyen bir Çinliye “Beşiktaş’ı nereden tanıyorsun” diye sorduğumda, “Şampiyonlar Ligi’nden” cevabını verdi. Çin pazarına giden en kestirme yol Şampiyonlar Ligi’nden geçer. Yine gelecek sezon bu işin devamı getirilecekse Güneş’in de gönüllü ve güler yüzlü olması şart. Orman da “Ücretli çalışanlar kararlarımıza uyacak” diyerek Güneş’e mesaj verirken, ilk seyahatteki tutumundan rahatsızlığını da ortaya koydu. Yoksa ‘ücretli çalışan’ ifadesi kolay kolay kullanılamaz...

SÜPER LİG DE ARTIK DIŞARIDA YAYINLANMALI

FİKRET Orman’a “Çin işi bir fantezi mi” diye sordum. O da,“Ben stadı yıkıp yeniden yapacağım dediğimde de fantezi diyorlardı” dedi. Ama Süper Lig de artık yabancı ülkelerde yayınlanmalı ki bu tür adımlar bize daha gerçekçi

görünsün...

BEŞiKTAŞ’I BIRAK TERiM’E BAK!

ÇİN medyası Beşiktaş’ı gördü mü? Türkiye medyası gördü mü ki? Bir Türk kulübü ilk kez Çin’de maç oynuyor ama medyamızın 1 numaralı gündeminde, Türkiye futbolunu geliştirmekle mükellef Fatih Terim’in bir mekânı nasıl ve neden bastığını anlatan adli vakası süsledi! Fikret Orman ve yönetimi, bu işte samimiyse sabırlı ve uzun soluklu bir çalışmayla hem Beşiktaş’a hem de memleket futboluna yeni kapılar açar ve ‘Çin İşkencesi’ başlıkları da ‘Çin Devrimi’ne döner. Beşiktaş-Schalke hazırlık maçını yaklaşık 10 bin kişi bilet alarak izledi. Bu çok önemli bir ipucu.