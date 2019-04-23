Burak mucizeyi tasarladı

Beşiktaş’ın galibiyet umudu tükeniyordu. Bir mucize lazımdı artık. Burak, topu Ljajic’ten ısrarla istedi. O mucizeyi adeta tasarladı ve gerçekleştirdi.

BAŞAKŞEHİR’in beklenmedik puan kayıpları Beşiktaş’ı dünkü maç öncesi zoraki bir zirve ortağı haline getirdi. O da fırsatı tepmedi. Adriano ve Caner’in yokluğunda Medel’i sol beke koyan Güneş, savunma önünü de Atiba-Dorukhan ikilisine bıraktı. Güneş, ofansif görünümü artırmak için de Kagawa ile başladı. Beşiktaş, maça iyi başlamasa da Burak’ın penaltı beklediği pozisyondan sonra canlandı. Ve bir korner atışında golü buldu. Gol ilginçti: Zira önce Dorukhan kafayı vurdu. Sonra Gönül, sonra Mirin ve en sonunda da Vida gol için ayak uzattı. Yani 4 savunmacı 6 pasta golü zorla attı. Beşiktaş’ın golün hemen ardından oyunu tutmakta zorlandı. Medel’in rakibiyle, hakemle ve Güneş ile yaşadığı gerilim de bu süreçte oluştu. Şilili bu pozisyonun etkisinden uzun süre çıkamayınca Diabate’ni attığı beraberlik golünde Lens ile pay sahibi oldu. Zira kendini oyuna veren Medel, Diabate’yi bir şekilde engellerdi.

MEDEL’İ ANLAYAMADIM!

GÜNEŞ’i Kagawa’yı ilk 11’de Ljajic ile birlikte kullanmadığı için çok eleştirdik. Ne var ki Japon orta saha, dün Sivas’ta kendisini savunanların yüzünü kara çıkardı; zira oyunda hiç yoktu.

Güneş, kendisi de oyundan çıkmak istediğini söyleyen Medel, 2. devreye çıkarmadı. Sol bek krizinin olduğu bir günde Medel’in davranışlarını çözmekte zorlandım! Güneş, sol beke Necip’i alarak, tabir caizse ‘ateşten bir gömlek’ giydi! Mecburen sol stoper oynadığında bile büyük zorluklar yaşayan Necip’in sol bekliği elbette hücuma geriden şuurlu desteği düşürdü.

Beşiktaş, topa hükmetse de pozisyon üretmekte zorlandı. Alanı iyi kapatan Sivasspor, sprinter oyuncularıyla da siyah beyazlıların hep gözleri arkasında kalarak oynamasına neden oluyordu. Diabate’nin golü de düşünülünce...

BAŞAKŞEHiR KARAR VERECEK

KAGAWA’nın yerine giren Güven’in her fırsatta kaleyi düşünmesi olumlu olsa da girişimleri cılızdı ve galibiyet umudu giderek azalıyordu. Beşiktaş için artık bir mucize veya bir yıldızın bir anlık sihirli bir dokunuşu lazımdı. İşte o anı da Burak, bile isteye kendisi yarattı. Bu anlamda bir mucize değildi attığı gol. Galibiyeti adeta tasarladı. Frikik vuruştaki ustalığı tartışılmaz Ljajic’ten topu istemesi, kaleyi bakışı ve vuruşu... Bazen gol sevinçleriyle taklit de ettiği Cristiano Ronaldo’vari bir frikik golüyle, “Çoktan bitti” denilen sezonun son 5 haftasına Beşiktaş’ı ortak etti. Beşiktaş, oyun olarak tatmin etmese de iki duran toptan 3 puanı almayı bildi. Zaten duran toplar da bu sezonki en önemli hasletlerinden biri... Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için ipleri eline aldı. Şampiyonluk mu? Ona da Beşiktaş’ı zirveye ortak etme fırsatı yaratan Başakşehir karar verecek...



Maçın adamı: Burak Yılmaz.