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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.05.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Biz birbirimizi yerken Şampiyonlar Ligi yalan olacak!

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

Kenan Başaran yazdı.

Koskoca iş insanı Ali Koç, TV’de bağış topluyor. Yadırgamıyorum, çünkü deniz çoktan bitti ve yapılabilecek başka bir şey yok. Beşiktaş’ın da borcu büyük, G.Saray’ın da Trabzon’un da... Avrupa’dan menlerin söz konusu olduğu futbolumuzun en önemli can suyu Şampiyonlar Ligi’dir. Ayak basar basmaz para basan bu ligde bu sezon şampiyon 82, ikinci 78 milyon Euro kazanacak! Süper Lig’deki şampiyonluk kavgası da yıldızdan ziyade, kasaya konulacak sıcak para içindir. Pazar günü G.Saray ve Başakşehir, bir servet maçı yapacak. 1. Dünya Savaşı’nın yıkımlarını müthiş şekilde anlatan Erich Maria Remarque’nin ‘Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok’ romanının adından feyz alırsam, ‘Batı Cephesinde Yeni Çok Şey Var’ diyeceğim. Zira UEFA, Şampiyonlar Ligi’ni daha da kıymetli hale getirmek için düğmeye bastı. Adı ‘Lig 1’ olacak. Lig 2 ve Lig 3 de olacak. Küme düşme geliyor. Ve bu ligde oynamak bizim için çok daha zor olacak. UEFA Başkanı Ceferin, detaylarını bugün açıklayacak. Peki Türkiye mevzuyu konuşuyor mu? Hayır! Varsa VAR, yoksa VAR! Herkes birbirini şaibeyle suçlayıp, paçasından tutup aşağıya çekmekle meşgul. Konuyu sosyal medyada ve radyolarda Emrah Kayalıoğlu, Hüseyin Özkök ve Mert Aydın gibi bir kaç meslektaşım ısrarla gündeme getirip yetkililere “Ayılın” diyor.

Avrupa’daki her puan herkesi daha çok ilgilendirecek. O halde Süper Lig başta olmak üzere, liglerimizi ‘güvenilir’ ve ‘nitelikli’ hale getirmeliyiz. Şu dillere pelesenk ‘marka değeri’ni yükseltmek için somut adımlar atma zamanı geldi de geçti. Bir ‘ürün’ün değerinin artmasının ilk şartı ‘güvenilir’ olmasıdır. Bu, pazardan alınan terlik için de galeriden alınan  araba için de geçerlidir. Futbolu yönetenler, bugünden tezi yok, 2024’te planlanan Lig 1 için bir ‘acil eylem planı’ hazırlamalı. Şu üç madde elzem: ì Güven veren, adil bir lig. î Kimsenin gözünün yaşına bakmayan sıkı mali denetim. ï Sadece tüketen değil, üreten ve satan bir lig. Taslağa göre; yeni Devler Ligi’nin 32 takımı, 2020-24 arasındaki 4 yıllık puanlar baz alınarak oluşturulacak. Sonraki sezon, 8 takım ligden düşecek. Bu 8 takım aralarında maç yapacak ve 4’ü Lig 2’ye düşecek. Aynı ülkeden en fazla 5 takım olacak. Diğer yandan, Lig 2’nin yarı finalistleri Lig 1’e yükselecek. 4 takım da yerel liglerinde şampiyon olan takımlar arasında oynanacak play-off’tan gelecek. 24 takım arasında kalabilen, kendi liginde şampiyon olamasa da Lig 1’de devam edecek... Gruplar 8’er takımlı olacağı için maç sayısı ve kazanç da katlanacak. İşte, bugün kayıkçı kavgası veren kulüplerimizin yeni yapıda yer alabilmesi için hem sportif hem de mali açıdan reform şart. Lig 1, Lig 2 ve Lig 3 ile birlikte yerel ligi büyük iniş çıkışlar yaşamadan birlikte taşıyabilecek bir güce ulaşmaları lazım. Yoksa bizim için yeni Şampiyonlar Ligi hayal olacak!

ALMANYA KARŞI

Yeni Şampiyonlar Ligi aslında UEFA’nın Avrupa Kulüpler Birliği ECA’ya verdiği bir taviz. Zira ECA’nın lokomotif kulüpleri, uzun zamandır bir ‘Avrupa Süper Ligi’ kurmayı konuşuyor, hatta harekete geçmeye de hazırlanıyordu. Bir yandan yeni format için hazırlık yapmak gerekirken öte yandan da yerel ligleri korumak içen esasen UEFA’ya direnmek lazım. Hüseyin Özkök, önceki gün Twitter hesabından Almanya Kulüpler Birliği’nin yeni Şampiyonlar Ligi’nin formatını kabul etmeyeceklerini açıkladığını yazdı. Almanlar, yeni formatın yerel liglere zarar vereceğini duyurdu. Çok haklılar

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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