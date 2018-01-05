Bir â€˜At HÄ±rsÄ±zÄ±â€™ transferi hikÃ¢yesi!

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Gaziantepspor BaÅŸkanÄ± Ä°brahim KÄ±zÄ±l, BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Fikret Ormanâ€™Ä± â€˜at hÄ±rsÄ±zÄ±â€™na benzetiyor!
Neden? Ã‡Ã¼nkÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ, sezon sonu sÃ¶zleÅŸmesi bitecek olan Gaziantepsporlu Cenk Tosun ile sonraki sezon geÃ§erli olmak Ã¼zere sÃ¶zleÅŸme imzalamÄ±ÅŸ. Avrupaâ€™da sÄ±kÃ§a gÃ¶rÃ¼len bir Ã¶rnek. SonrasÄ±nda yine de Cenk, Gazitntepâ€™ten olan alacaklarÄ±ndan feragat etmiÅŸ.
AÄŸustos 2009... Cenkâ€™i elinden kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ±â€™nÄ± hiÃ§ â€˜yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±â€™ bulmayan KÄ±zÄ±l iÃ§in kuÅŸkusuz en â€˜yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±â€™ BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶renâ€™di. Ã–yle ya, 2009â€™da Rodrigo Tabataâ€™yÄ± BeÅŸiktaÅŸâ€™a 8 milyon Euroâ€™ya satmÄ±ÅŸtÄ±!
Ocak 2018...
Fikret Orman, bedavaya aldÄ±ÄŸÄ± Cenk Tosunâ€™u 28 milyon Euroâ€™ya Evertonâ€™a sattÄ±. Peki bu esnada Ä°brahim KÄ±zÄ±l nerelerde? Bilmiyoruz... Onu geÃ§elim, G.Antepspor nerede? TFF 1. Ligâ€™in en alt sÄ±rasÄ±nda. DahasÄ± kapanmanÄ±n eÅŸiÄŸinde. 113 milyon lira borcu var kulÃ¼bÃ¼n. 127 milyon liraya Evertonâ€™a satÄ±lan Cenkâ€™in BeÅŸiktaÅŸâ€™a saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gelirden az! G.Antepsporâ€™u parasÄ±nÄ± pulunu kimler bÃ¶yle heba etti?
Bu hikÃ¢yeden ortaya Ã§Ä±kan ders ÅŸu: Denetlersen baÄŸ, denetlemezsen daÄŸ olur!
BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n Cenk Ã¶zelindeki transfer baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n esas mimarÄ± UEFA olurken, G.Antepsporâ€™un bataÄŸa dÃ¼ÅŸmesinin esas sorumlusu da onu yÃ¶netenler kadar o yÃ¶netenleri denetlemeyen TFFâ€™dir. Alt liglerdeki mali dengesizliklere karÅŸÄ± cengÃ¢ver kesilen TFF, SÃ¼per Lig seviyesinde aynÄ± cesareti sergileyemiyor. Sonunda da bu kulÃ¼pler SÃ¼per Ligâ€™den dÃ¼ÅŸer dÃ¼ÅŸmez lastik patlÄ±yor.
UEFAâ€™YI EN Ä°YÄ° BEÅžÄ°KTAÅž KULLANDI
MaliÂdisiplinsizlik nedeniyle 4 bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼bÃ¼mÃ¼z de UEFA ile mecburen Finansal Fair Play AnlaÅŸmasÄ± yaptÄ±.Â
Bu iÅŸ bir nevi bir zamanlar hÃ¼kÃ¼metlerimizin IMF ile yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmalara benziyor.Â
IMF reÃ§eteleri dar gelirli insanlar iÃ§in hep acÄ± ilaÃ§larla doluydu.
UEFA reÃ§eteleri de transfer ÅŸampiyonluÄŸu da isteyen taraftarlar iÃ§in birer acÄ± ilaÃ§tÄ±. Ha keza yÃ¶neticiler iÃ§in de. Zira bu iÅŸin en sÃ¼kseli taraflarÄ±ndan biri de bir yÄ±ldÄ±z topÃ§uyla poz vermekti.
UEFA reÃ§etesini en iyi uygulayan kulÃ¼p BeÅŸiktaÅŸ oldu.
Hem transfer alÄ±ÅŸ veriÅŸinde istenilen kriterlere uydu hem de yÃ¼ksek bir isabet oranÄ±na ulaÅŸtÄ±.
BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n Ã¶zellikle son Ã¼Ã§ sezondaki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n (Åžampiyonlar Ligiâ€™nde gruptan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu seneyi de peÅŸinen baÅŸarÄ±lÄ± sayabiliriz) UEFA anlaÅŸmasÄ±yla eÅŸ zamanlÄ± olmasÄ± tesadÃ¼f deÄŸil.
Bu sÃ¼reÃ§te aldÄ±ÄŸÄ± oyuncularÄ±n yÃ¼zde 90â€™Ä±nÄ±ndan yÃ¼ksek verim aldÄ±.
Oyuncu almayÄ± Ã¶ÄŸrenirken belki de daha da mÃ¼himi, satmayÄ± da Ã¶ÄŸrendi.
Demba Ba, Ersan GÃ¼lÃ¼m, GÃ¶khan TÃ¶re, Kerim Frei ve Sosaâ€™dan Ã§ok iyi paralar kazandÄ±. Ve nihayet Cenk Tosunâ€™un satÄ±ÅŸÄ±yla da TÃ¼rkiye futbol tarihinin rekorunu kÄ±rdÄ± BeÅŸiktaÅŸ.
TOSUN TRANSFERÄ°NÄ°N VERDÄ°ÄžÄ° DERSLER
Cenk Tosun transferinden alÄ±nacak Ã§ok Ã¶nemli dersler var:
1-KulÃ¼pler mali aÃ§Ä±dan tavizsiz denetlenirse daha saÄŸlÄ±klÄ± bir transfer politikasÄ±na kavuÅŸabiliyor.
2-En Ã¶nemli oyuncularÄ±nÄ±zÄ± satarken de yarÄ±ÅŸmadan kopmuyor, hatta ÅŸampiyon da olabiliyorsunuz.
3-YabancÄ± sayÄ±sÄ± 14 olsa da Ã§alÄ±ÅŸan bir â€˜yerliâ€™, bu topraklardan Premier Ligâ€™e transfer olabiliyor.
BÃ¼yÃ¼k kulÃ¼plerin radarÄ±ndayken G.Antepsporâ€™un yolunu tutan ve baÅŸlangÄ±Ã§ta bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayan Cenk Tosun, Anadoluâ€™da yok olmadÄ±. Ä°stanbulâ€™a geldi.
Ve Ä°stanbulâ€™a da yenilmedi. Ã–nce BeÅŸiktaÅŸâ€™ta sonra milli takÄ±mda formayÄ± kaptÄ±. Futbol hayatÄ±yla bir Ã§ok genÃ§ iÃ§in de gerÃ§ek bir idol oldu. UÄŸur Melekeâ€™nin de altÄ±nÄ± Ã§izdiÄŸi gibi bize â€˜adamâ€™ veya â€˜aÄŸabeyâ€™ aÄŸÄ±zlarÄ±yla konuÅŸanlar deÄŸil de Cenk gibi profesyoneller lazÄ±m.
Åžimdi ona bir iÅŸ daha dÃ¼ÅŸÃ¼yor: Premier Ligâ€™de de seviye atlayarak, bu topraklardan baÅŸka Ã§ocuklarÄ±n da yolunu aÃ§mak...
Yolun aÃ§Ä±k olsun Cenk Tosun....