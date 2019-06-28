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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.06.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Liverpool modeli!

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

Kenan Başaran yazdı.

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı ile birlikte yeni bir anlayışa geçilecek. Bu değişim, basın toplantılarında dile getirilse de satır aralarında kayboldu. Sessiz sedasız ‘Futbol Direktörlüğü’ne geçildi. Bu uygulama Önder Özen ile denenmiş ama sonu getirilememişti. Geçen sezonlarda idari menajer olan Ali Naibi, yeni Beşiktaş Futbol Direktörü oldu. Naibi, kulüp içinde tecrübe edilmiş bilgiye sahip bir profesyonel olarak, doğru bir seçim. Ümraniye tesislerinde şu sıralar bir inşaat var. Futbol Direktörlüğü için ayrı bir bölüm inşa ediliyor. Ama yönetim Naibi’ye binadan önce gerçek manada yetki vermeli ve çizilen sınırlara harfiyen riayet etmeli. Yoksa bu proje de doğmadan ölür.

400 BİN EURO’LUK DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Avcı kadar, onun ekibinin de Beşiktaş’a gelmesi çok önemli. Zira Beşiktaş, geç de kalmış olsa, futbolda artık ‘dijital çağ’a geçiyor. Data analiz departmanı kurulacak. Bu bölümde üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun personel çalıştırılacak. Ne yapacak bu birim? Misal, şunu yapacak: Diyelim bir sağ bek alınacak. Teknik heyet, istediği özellikleri bildirecek ve data analiz ekibi de konulan kriterler eşliğinde yüzlerce oyuncu tarayacak. Daha sonra bu oyuncular, video analiz bölümünde yeniden izlenecek ve sayısı azaltılacak. Ardından da ekonomik koşullar çerçevesinde en makul olan seçilecek. Bu noktada örnek alınan yapı Liverpool. Çünkü Liverpool, muadillerine göre astronomik paralarla değil, iyi bir inceleme araştırmayla başarıyı yakaladı. Beşiktaş da kendi ölçeğinde Liverpool’u kodlamaya çalışacak. Şenol Güneş, bir nevi ‘alaylı’ teknik direktördü. Kendi tecrübesi ve hislerine  güvenerek çalışan biriydi. Abdullah Avcı ise, işine teknolojiyi de katıyor. Onunla birlikte Ümraniye’de de drone’lar uçacak! Devre arasında bile oyunculara video analizlerle taktik verilecek. Hem Beşiktaş hem rakip takımının verileri anında elde edilecek. Bu teknolojik dönüşümün bütçesi de yaklaşık 400 bin Euro... Avcı ile birlikte altyapıda da gerçek bir dönüşüm hedefleniyor. Bunun için büyük umutlar bağlanan U15 ve U19 takımlarına ilgi gösterilecek. Altyapı Ümraniye’ye taşınacak ve böylece A takımla en azından göz temasları sağlanacak. Beşiktaş’ta para sıkıntısı ayyuka çıktı ki yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu bunu kendisi de geçen günkü basın toplantısında açıkça söyledi: Para yok... Bu anlamda Abdullah Avcı’nın işi Başakşehir’e göre çok zor. Beşiktaş’ta çok sabırlı olması gerekecek. Bir sol stoper, bir sağ bek, bir kanat ve bir de santrfor istiyor. Kamptaki duruma göre bir de sol bek de isteyebilir. Yazıldığı çizildiği gibi Avcı, Lens’i gözden çıkarmış değil. Aksine, ondan verim alacağına inanıyor. Kampa 8 genç oyuncu götürülmesi planlanıyor. Özellikle genç sol bek Rıdvan Yılmaz, güven verirse o bölgeye yeni bir transfer yapılmayacak. Yani Caner-Rıdvan ile devam edilecek. Güven Yalçın’ın sol kanat olarak da düşüneceği için, Burak ve Umut Nayır’ın yanına bir isim daha eklenecek.

ORHAN AK DA GELİYOR

Abdullah Avcı, Başakşehir’deki yardımcısı Orhan Ak ile Beşiktaş’ta da devam edecek. ‘Beşiktaş’ın evlatları’ kontenjanından da daha önce açıklandığı gibi Şenol Fidan ile çalışacak. Avcı’nın Fidan’ın antrenörlüğünü çok beğendiğini öğrendim.

ŞİDDET BÖYLE ÇÖZÜLÜR MÜ?

6222 sayılı yasada değişiklik yapılıyor. Yıllardır yasa değiştirdiğimiz halde sorunlar neden çözülmüyor? Öncelikle ‘suç’u oluşturan nedenleri anlamamız lazım. Neden-sonuç ilişkisi kurulmalı evvela. Esasen mevcut yasa da hakkıyla uygulansa yaptırımlar çok ağır. Yasal değişikliklerde sadece taraftara odaklanılıyor. Oysa o taraftarın şiddetine kaynaklık eden yöneticilere hiç mercek tutulmuyor. Sezon boyunca oyunun adil olmadığını söyleyen kim? Yönetici! “Silahım olsa hakemi vururdum” diyen kim? Yönetici! “Birilerini şampiyon yapacaklarsa söylesinler” diyerek, komplolar üreten kim? Yönetici... Yedek kulübelerinden sahaya koşanlar, birbirlerinin üzerine yumrukla gidenler, futbolcuların boğazlarına sarılanlar kim? Teknik direktörler ve yardımcıları... Taraftarı suça iten iklimi oluşturan yöneticileri kapsamayan yasal değişiklikler bir sonuç vermez. Meseleye ‘kriminal’ bir gözle değil, sosyal gözle bakmalı. Oyunun finansal kaynağı taraftarı dışlayıcı değil, ortaklaştırıcı adımlar da atmalı. Şiddet Yasası kadar, yöneticiye borçlanmada sorumluluk getiren yasanın yıllardır çıkması bekleniyor. Asıl aciliyeti olan yasa budur bence.

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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