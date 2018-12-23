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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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23.12.2018 - 07:58, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta bir devir bitti

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

Takımından yönetim yapısına kadar yeni yılda büyük bir revizyon şart.

Kasımpaşa’da ilk devre sona erdiğinde Beşiktaş namına zihnimde dolanan tek kelime şuydu: Acıklı...

İki golü Lens yüzünden VAR’la iptal edilen ve üstüne üstlük dün bir de sakatlanıp oyundan çıkan Dorukhan’ın durumu acıklı, Necip Uysal’ın Diagne ile eşleşmesi acıklı, sadece Pektemek’in değil, tüm takımın tek pozisyona girmeden soyunma odasına gitmesi acıklı, oyuncuların birbirlerine el kol hareketi yapması acıklı, maç öncesi ve devre arasında statta çalan Müslüm Baba’nın şarkıları acıklı...

Sahada bir takım vardı ve o da Kasımpaşa’ydı. Uyumlu, tempolu ve becerikli. Diagne’nin, ilk golünde VAR’a takılsa da, geçerli sayılacak bir yenisini atacağı o kadar aşikârdı ki...

Bu arada Diagne’nin iptal edilen golünde statta geçen hafta Beşiktaş’ın iptal edilen Dorukhan golü sonrası yaşananların benzeri yaşandı. Gol, coşku ve iptalle gelen duygusal çöküntü..

Dorukhan sakatlandığında Güneş, Babel’i sahaya sürdü. Geçen hafta Trabzon maçı sonrasındaki basın toplantısında “Oyuna Caner ve Gönül ile başlamadığınız için bir pişmanlığınız var mı” diye sorduğumda “İkisi de sakatlıktan yeni çıktı, az idmanlıydılar” dedi, aynı durumdaki Lens ilk 11 başladığı halde. Dün sahaya sürülen Babel de uzun sakatlıktan daha bu hafta çıktı ve Güneş, Quaresma’yı değil Hollandalı’yı aldı oyuna. Bir Quaresma hayranı olan Mustafa Denizli iki kez sevinmiştir! Ha Babel aslında sakat değildi denirse, ben de “Bu da zaten bu sezonun fotoğrafı” derim..

BURAK'A HİÇ GEREK YOK

Beşiktaş yönetimi, şu saatten sonra “transferi bitti” denilen Burak Yılmaz’dan da derhal vazgeçmelidir. Zira lüzumu kalmadı. Zaten taraftar da istemiyor, para da yok. Takımından yönetim yapısına kadar, yeni yılın ilk yarısında siyah beyazlılarda büyük bir revizyon şart. Futbolda dönemler vardır. Herkes kabul etsin, Beşiktaş’ta bir dönem kapandı.

BU SEZON HİÇ BAŞLAMAMIŞTI

Sakatlıklardan ötürü iki değişikliği daha ilk yarıda yapan Güneş’in oyuna müdahale iyice kısıtlandı. Sahadaki mevcutların kendilerine çeki düzen vermesinden başka bir şansı yoktu. Güneş, Babel ile Pektemek’in yerini değiştirirken takımı da sahaya daha iyi yerleşip alanı genişletti. Pektemek’in sessizce gelen golü, puan umudu doğurdu. Ve 70’te Babel o umudu auta atarken 3. kez devreye giren VAR’ın Paşa’ya çaldığı penaltıyı Diagne, gole çevirip maçı bitirdi. Sadece maç mı? Bence Beşiktaş için sezon da bitti. Zaten doğru düzgün de başlamamıştı. Beşiktaş, her anlamda yamalar yaparak ligin ilk yarısını tamamladı. Ancak bu takımda artık dikiş tutmaz. Yönetim, hoca ve takım arasında ‘yalandan bir ilişki’ var.

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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