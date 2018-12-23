Beşiktaş'ta bir devir bitti
Takımından yönetim yapısına kadar yeni yılda büyük bir revizyon şart.
Kasımpaşa’da ilk devre sona erdiğinde Beşiktaş namına zihnimde dolanan tek kelime şuydu: Acıklı...
İki golü Lens yüzünden VAR’la iptal edilen ve üstüne üstlük dün bir de sakatlanıp oyundan çıkan Dorukhan’ın durumu acıklı, Necip Uysal’ın Diagne ile eşleşmesi acıklı, sadece Pektemek’in değil, tüm takımın tek pozisyona girmeden soyunma odasına gitmesi acıklı, oyuncuların birbirlerine el kol hareketi yapması acıklı, maç öncesi ve devre arasında statta çalan Müslüm Baba’nın şarkıları acıklı...
Sahada bir takım vardı ve o da Kasımpaşa’ydı. Uyumlu, tempolu ve becerikli. Diagne’nin, ilk golünde VAR’a takılsa da, geçerli sayılacak bir yenisini atacağı o kadar aşikârdı ki...
Bu arada Diagne’nin iptal edilen golünde statta geçen hafta Beşiktaş’ın iptal edilen Dorukhan golü sonrası yaşananların benzeri yaşandı. Gol, coşku ve iptalle gelen duygusal çöküntü..
Dorukhan sakatlandığında Güneş, Babel’i sahaya sürdü. Geçen hafta Trabzon maçı sonrasındaki basın toplantısında “Oyuna Caner ve Gönül ile başlamadığınız için bir pişmanlığınız var mı” diye sorduğumda “İkisi de sakatlıktan yeni çıktı, az idmanlıydılar” dedi, aynı durumdaki Lens ilk 11 başladığı halde. Dün sahaya sürülen Babel de uzun sakatlıktan daha bu hafta çıktı ve Güneş, Quaresma’yı değil Hollandalı’yı aldı oyuna. Bir Quaresma hayranı olan Mustafa Denizli iki kez sevinmiştir! Ha Babel aslında sakat değildi denirse, ben de “Bu da zaten bu sezonun fotoğrafı” derim..
BURAK'A HİÇ GEREK YOK
Beşiktaş yönetimi, şu saatten sonra “transferi bitti” denilen Burak Yılmaz’dan da derhal vazgeçmelidir. Zira lüzumu kalmadı. Zaten taraftar da istemiyor, para da yok. Takımından yönetim yapısına kadar, yeni yılın ilk yarısında siyah beyazlılarda büyük bir revizyon şart. Futbolda dönemler vardır. Herkes kabul etsin, Beşiktaş’ta bir dönem kapandı.
BU SEZON HİÇ BAŞLAMAMIŞTI
Sakatlıklardan ötürü iki değişikliği daha ilk yarıda yapan Güneş’in oyuna müdahale iyice kısıtlandı. Sahadaki mevcutların kendilerine çeki düzen vermesinden başka bir şansı yoktu. Güneş, Babel ile Pektemek’in yerini değiştirirken takımı da sahaya daha iyi yerleşip alanı genişletti. Pektemek’in sessizce gelen golü, puan umudu doğurdu. Ve 70’te Babel o umudu auta atarken 3. kez devreye giren VAR’ın Paşa’ya çaldığı penaltıyı Diagne, gole çevirip maçı bitirdi. Sadece maç mı? Bence Beşiktaş için sezon da bitti. Zaten doğru düzgün de başlamamıştı. Beşiktaş, her anlamda yamalar yaparak ligin ilk yarısını tamamladı. Ancak bu takımda artık dikiş tutmaz. Yönetim, hoca ve takım arasında ‘yalandan bir ilişki’ var.
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