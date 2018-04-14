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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.04.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş’ın psikoloğu Ryan Babel

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

BEŞİKTAŞ, kafasında soru işaretleriyle çıktığı Akhisar maçında kendisinin de beklemediği şekilde henüz 3. dakikada öne geçti. Bu tipik Babel golü, ‘Akhisar-deplasman-cuma sendromu’na da atılan bir ‘psikolojik gol’dü.

Okan Buruk’un uyarılarına rağmen öne çıkmayan ve siyah beyazlı savunmaya etkili bir baskı kuramayan Akhisar, üstüne üstlük, Negredo’ya da ikramda bulundu.

20. dakika geride kaldığında Beşiktaş, Akhisar ceza sahasına doğru düzgün ayak basmadan, 2-0’ı bulmuştu.

Fabri’nin topla en çok oynadığı ve uzun bir aradan sonra yeniden bir libero görüntüsü verdiği bir ilk 45 dakika izledik çünkü Beşiktaş, kalecisini de kullanarak istediği gibi top çevirdi.

Ama aynı Beşiktaş, skora rağmen topu ön tarafa çok iyi taşıyamadı. Quaresma’nın maç eksikliği kadar, ön ikilinin Medel-Atiba’dan oluşması da etkendi.

Muğdat, Lopes ve Olcan’ın yokluğu Akhisar’ı elbette çok etkiledi. Buna karşın Buruk’un devre bitmeden yaptığı Kadir-Henrique değişikliği hücuma hemen yansıdı.

Maçın başında olduğu gibi, ikinci yarının hemen başında da Babel, attığı kopya golle, Akhisar’ın hevesini kırdı.

3-0’dan sonra iki gariptir Beşiktaş’ın da oyun disiplini bozuldu ve maç ‘atan kazanır’ havasına büründü. Beşiktaş, ailecek farkı artırmak için bonkörce pozisyonları harcarken, savunmasında da dağınık şekilde yakalanmaya başladı.

F.BAHÇE DE ETKiLENiR

- Şenol Güneş, buna rağmen bir endişe duymadı ve oyuncu değişikliklerine gitmedi. Zaten 60’ların ortasından sonra inisiyatif de tamamen Beşiktaş’a geçti.

Farkın artması ve Akhisar’ın iyice gevşemesiyle Quaresma da daha fazla oyuna girdi. Atmak için çok  arzuladığı golünüyse, direk ve aşırı zorlaması önledi.

Babel’in yanı sıra Caner, Akhisar’da maçın kopartan isimlerin başında yer aldı. Caner, eskisi gibi her topu ortalamak yerine gerektiğinde oyunu sete de çevirdi.

İlk ikideki Galatasaray ile Başakşehir’in oynayacağı haftada Beşiktaş’ın, -üstelik kendisine ters gelen- Akhisar’ı rahat yenmesi çok önemli.

Bu galibiyet, dikiz aynasında görünen Fenerbahçe’de de duygusal bir kırılma yaratabilir...

MAÇIN ADAMI: BABEL

2 kopya golüyle de Akhisar’ın hevesini kırdı. Bireysel marifetini konuşturdu. Akhisar, deplasman ve cuma sendromunu bitiren adam olarak, Beşiktaş’ın psikoloğu oldu.

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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