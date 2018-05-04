Beşiktaş'ın 700 milyonluk 10 hatası

Borcunuz 2 milyar liraya dayanmış ve Şampiyonlar Ligi’nden kazandığınız rekor para sadece bu borcun yıllık faizine ancak yetiyor. O halde Şampiyonlar Ligi olmazsa olmazınızdır, Ziraat Türkiye Kupası değil!

Kaldı ki dünyaya da öncelikle bu ligle açılırsınız, sosyal medya sloganlarıyla değil. Zira insanlara bir ‘ürün’ vermelisiniz. Beşiktaş’ın bu sezonu en kötü ihtimalle 2. bitirmesi lazımdı. Sezon bitmiş gibi konuşuyorum çünkü Şenol Güneş, 15 gündür bu duyguyu veriyor.

Beşiktaş, bu sezon Avrupa’da başarılı ligdeyse çok başarısız. Neden?

1-Güneş’in sözleşme uzatılma süreci yanlıştı. İki şampiyonluk yaşanmış hocayla devam kararı borsaya son dakika gönderilen “Opsiyon kullanılmıştır” açıklamasıyla olmaz.

2-Yine hazırlık döneminde Çin’e yapılan seyahat de de yönetimle Güneş ters düştü. Bu iki olay ilişkileri limonileştirdi.

3-Güneş’e sadece 4 maçlığına yapılan milli takım teklifi de bir konsantrasyon bozukluğu yarattı.

3-‘Come to Beşiktaş’ sloganıyla gelen futbolcuların hiçbirinden yüksek verim alınamdı. Pepe’nin bile özellikle ligde savunmada bariz bir fark yarattığını düşünmüyorum. Negredo, golcü değil asistçi çıktı ve kayıtlara ‘iyi niyetli futbolci’ olarak geçti.

4-Cenk Tosun’un satışı ticari açıdan mütniş ama yeri dolduralamadığı için hatalı görünüyor bugün. Love, o günkü koşullara göre en doğru tercihti fakat Beşiktaş’ın Alanya olmadığını unuttuk! Lens için söyleyecek sözüm kalmadı lakin Güneş’in Aras, Orkan ve iyeleşen Töre’den esirgediği zamanı ona sınırsız vermesini de anlayamadım.

Vida’nın uyumu hâlâ tamamlanamadı. Gariptir sezon başında “Olmadı” denilerek neredeyse gönderilecek olan Medel, sezonun en iyisi oldu.

5-Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde ve cuma günü oynanan maçlarda çok puan kaybedildi.

6-Vodafone Park’taki atmosfer takımın bir çok ayıbını örttü ama deplasmanlar açığa çıkardı. Bir çok deplasmanda kötü oldunduğu için değil, işe yaramadığı görülen oyun planında ısrar edildiği için kaybedildi. Misal Sivas ve Başakşehir maçları...

7-Eşdeğer oyuncu fazlalığı Beşiktaş için sıkıntı oldu. İleri uçta Negredo-Love kararsızlığı yaşandı ama en büyük probel savunma önüydü. Oğuzhan, bu sezon resmen döküldü.

Bu bölgede istikrarlı bir ikili oluşmadı. Atiba-Tolgay-Medel-Oğuzhan arasında sürekli değişti ikililer. Dediğim gibi bir tek Medel hakkını verdi.

8-Güneş, bu tespite hep kızdı ancak ayrılan Tamer Tuna’nın yerinin doldurulamadığı da bugün aşikâr.

9-Tüm bunlara rağmen Beşiktaş, Galatasaray’ı yense şampiyon olma veya en azından ikinciliği garantileme noktasına geldi. Ama Türkiye Kupası, hem bu hedefi yok etti hem de Güneş’i futbol küstürecek noktaya getirdi.

10-Güneş’in ligde çok kritik haftalara girilmişken kupaya bu kadar asılmasını anlamak mümkün değil. En azından rövanşa yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyordu.

Daha önce de iddia ettiğim gibi bu derbi F.Bahçe-Beşiktaş’tan ziyade ‘Aykut Kocaman-Şenol Güneş’ derbisiydi. Bu ‘kişisel derbi’de kaybeden Beşiktaş oldu.

Elbet her sezon şampiyon olmak mümkün değil. Sorun Beşiktaş’ın yine şampiyon olabileceği bir sezonu (mucize olmazsa) harcaması. Kaçan balık 700 milyon lira! 2 milyar lira borcu olan bir kulüp için bunun demek olduğunu bilemezsiniz.

Geçen sezonun çok gerisinde olduğu halde rakiplerin de çok puan kaybetmesiyle Beşiktaş yarışta 31. Haftaya kadar kaldı. Oysa kendi çıtasına göre aslında yarıştan ilk devre kopmuştu. “Beşiktaş bu ligin üstünde” söyleminin cazibesine de aşırı kapıldığı için ligde bonkörce puan kaybetti. Fakat bu sezonun heba olmasının en büyük nedeni

sezon başından bu yana Aykut Kocaman’ın psikolojik harbine Şenol Güneş’in karşı koyamamasıdır. Fenerbahçe ile oynanan (veya oynanamayan) kupa yarı finalini Güneş, duygularına yenilerek yanlış planladı.