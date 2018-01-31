Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göz kırptı

Buna karşın dün tribünler beklediğimden kalabalıktı. Şenol Güneş de kenarda oldukça arzuluydu.



‘Yarı as’ kadroyla Beşiktaş, ilk devre Gençlerbirliği’ne fırsat vermeden golü buldu. Pektemek’in golü, ‘3 pozisyon 1 gol’ kabilindendi.



Bu bölümde Lens’in hırslı ve fizik olarak verdiği iyi görüntü Beşiktaş’ın gelecek haftaları için kazanç.



İkinci devrenin başlarında Beşiktaş, golü yediğinde kaleci hariç, 7 oyuncu aktif alanda. Ama 4’ü sadece ‘şekil’ yaptığı için beraberlik geldi.



Herkes Vagner Love’ı beklerken Güneş, tercihini önce Oğuzhan sonra da Talisca’dan yana kullandı. Biri penaltıyı aldırdı, diğeri üçüncü golü atarak, kulübe tercihini desteklemiş oldu. Gollerde Gençler’in bireysel hataları da önemli pay sahibiydi.



Beşiktaş, yarı finaldeki muhtemel rakibi F.Bahçe’ye göz kırptı.