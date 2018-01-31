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Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göz kırptı

Süper Lig’de geride olan ve önünde de bir Şampiyonlar Ligi randevusu olan Beşiktaş’ın zihninin Ziraat Türkiye Kupası ile meşgul olması bana çok anlamlı gelmiyor.

Hürriyet Haber
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Kenan Başaran

Kenan BAŞARAN

Buna karşın dün tribünler beklediğimden kalabalıktı. Şenol Güneş de kenarda oldukça arzuluydu.

‘Yarı as’ kadroyla Beşiktaş, ilk devre Gençlerbirliği’ne fırsat vermeden golü buldu. Pektemek’in golü, ‘3 pozisyon 1 gol’ kabilindendi.

Bu bölümde Lens’in hırslı ve fizik olarak verdiği iyi görüntü Beşiktaş’ın gelecek haftaları için kazanç.

İkinci devrenin başlarında Beşiktaş, golü yediğinde kaleci hariç, 7 oyuncu aktif alanda. Ama 4’ü sadece ‘şekil’ yaptığı için beraberlik geldi.

Herkes Vagner Love’ı beklerken Güneş, tercihini önce Oğuzhan sonra da Talisca’dan yana kullandı. Biri penaltıyı aldırdı, diğeri üçüncü golü atarak, kulübe tercihini desteklemiş oldu. Gollerde Gençler’in bireysel hataları da önemli pay sahibiydi.

Beşiktaş, yarı finaldeki muhtemel rakibi F.Bahçe’ye göz kırptı.

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